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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Чем смешны убеганты

    «Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

    Если в аэропортах счет непропущенных в РФ идет на десятки и сотни человек, то на сухопутных пунктах пропуска (на российско-казахстанской границе) – на тысячи. Пытающихся попасть в Россию гастарбайтеров – прежде всего таджиков – тщательно проверяют.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    77 комментариев
    6 мая 2024, 14:28 • Новости дня

    Российская ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Около 13.00 российские системы противовоздушной обороны успешно отразили очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в Telegram-канале ведомства, украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что силами Черноморского флота ВС России в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ.

    6 мая 2024, 08:40 • Новости дня
    Военкоры сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО
    Военкоры сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Информацию о прибытии легионеров на Украину подтвердили военкоры, участники подполья и военные эксперты. По их данным, французские солдаты, набранные из 3-го пехотного полка Иностранного легиона, были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

    Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Кроме того, издание ссылается на военного эксперта Владислава Шурыгина, который рассказал о том, что в лесничестве на южных подступах к Часову Яру завязался стрелковый бой, в котором русские десантники столкнулись с группировками иностранных наемников из числа французов и немцев. При этом в публикации отмечается, что «новые» наемники больше походили на кадровых военных НАТО, а не фрилансеров из западных стран, которые ранее прибывали на Украину, чтобы заработать.

    Шурыгин сообщил, что если информация о том, что российские десантники вступили в бой именно с кадровыми французами, подтвердится, то это будет означать, что 5 мая французские силы понесли первые настоящие потери, которые составили до семи человек.

    При этом, как отмечает издание, военкор Евгений Лисицын со ссылкой на свои источники пишет о том, что в зоне СВО были «аннулированы» около ста наемников из Франции.

    Официальных сообщений от Минобороны России на этот счет пока не поступало.

    Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times заявил, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.

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    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    5 мая 2024, 15:29 • Новости дня
    В Германии раскритиковали бегство ВСУ

    Журналист Репке: ВСУ вновь отступают без бронетехники и под огнем артиллерии

    В Германии раскритиковали бегство ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины вновь отступают без бронетехники и под огнем российской артиллерии, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

    По его словам, наблюдается очередное украинское отступление без какой-либо бронетехники, средь бела дня, по открытым полям и под огнем российской артиллерии, передает РИА «Новости».

    Репке отметил, что подобное бегство ВСУ всегда приводит к смерти. Он также с критикой обрушился на тех, кто называет бегство украинских военных со своих позиций «запланированным тактическим отступлением».

    Ранее в воскресенье ВС России освободили Очеретино в ДНР.

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    5 мая 2024, 19:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали российские позиции плюшевым зайцем с тротилом

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские атаковали позиции ВС России у Часова Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.

    Как сообщает Telegram-канал Mash, ВСУ атаковали российские позиции самодельным беспилотным аппаратом, замаскированным под игрушечного зайца.

    Внутри плюшевой игрушки находилось 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом.

    «По задумке украинских военных, тот, кто возьмет игрушку в руки, должен был остаться без кисти», – говорится в Telegram-канале.

    В апреле Украина ночью атаковала регионы России ракетами, БПЛА и воздушными шарами.

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    6 мая 2024, 13:38 • Новости дня
    Российские войска освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области

    Минобороны: ВС России освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области

    Российские войска освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Запад» ВС России в результате активных действий освободила Котляровку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Соловьево в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й и 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны возле Купянска Харьковской области, Стельмаховки ЛНР и Новосадового ДНР.

    За сутки отражены три контратаки бригад ВСУ около Синьковки, Крахмального Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Потери противника – до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две американские гаубицы М777, гаубица «Мста-Б» и три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

    Кроме того, подразделения группировки «Центр» в ДНР  нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс. Отражены семь контратак противника рядом с Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычами ДНР. Потери ВСУ – до 370 военнослужащих, бронемашина, а также 122-мм гаубица Д-30.

    В это же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ и 4-й бригады нацгвардии у Андреевки, Белогоровки, Курахово, Курдюмовки, Острого, Константиновки и Спорного в ДНР.

    Потери противника составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей.

    Кроме того, поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 105-мм американское орудие М119, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 122-мм гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель-AD», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Как сообщает Минобороны, группировка «Восток» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка ДНР, отражена контратака противника в районе населенного пункта Урожайное. Потери ВСУ – до 160 военнослужащих, два танка, 155-мм американская гаубица М198 и три 122-мм гаубицы Д-30.

    Группировка войск «Днепр» нанесла огневое живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Степное, Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Также авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены два предприятия по производству беспилотников и нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах.

    Средствами ПВО сбит самолет Су-27 ВСУ, также уничтожены 23 беспилотника и семь РСЗО HIMARS производства США.

    Ранее российские войска освободили Очеретино в ДНР.

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    6 мая 2024, 13:50 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крыма
    Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Силами Черноморского флота ВС России в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Министерстве обороны.

    Кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ вертолетом Ка-27 возле Крыма опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны сообщили, что с начала СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23 785 беспилотников, 512 ЗРК, 15 923 танка и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин РСЗО, 9339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 508 единиц спецтехники.

    Ранее российская ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом.

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    6 мая 2024, 09:22 • Новости дня
    При атаке дронов в Белгородской области шесть человек погибли и 33 пострадали
    При атаке дронов в Белгородской области шесть человек погибли и 33 пострадали
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шесть мирных жителей погибли и 33 пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области, сообщили в оперштабе.

    Как говорится в сообщении, ВСУ с помощью БПЛА атаковали перевозившие сотрудников свинокомплекса машины ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе, в результате нападения шесть человек погибли, более 30 пострадали, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинских обстрелов за все время конфликта погибли 120 мирных жителей Белгородской области, включая 11 детей.

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    6 мая 2024, 13:08 • Новости дня
    ВСУ в выходные безуспешно попытались вернуть позиции в районе Сватово

    Марочко: ВСУ в выходные безуспешно попытались вернуть позиции в районе Сватово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ в минувшие выходные безуспешно попытались вернуть ранее утраченные позиции в районе Сватова ЛНР, силы России отбили атаки противника и заняли более выгодные рубежи, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, противник пытался вернуть ранее утраченные позиции в районе Сватова, Куземовки и Стельмаховки, но ВС России не только отбили противника, но и заняли новые, более выгодные рубежи и позиции, передает ТАСС. Он добавил, что на Пасху украинские войска открывали огонь по территории ЛНР и позициям российских военнослужащих.

    Марочко сообщил также, что в апреле на рубежах ЛНР отражено 125 атак противника, который потерял 17 185 человек, что на 3935 больше по сравнению с мартом. Он добавил также, что в апреле ВС России уничтожили 29 танков, 72 боевые бронированные машины и 419 других машин ВСУ. По его словам, только с 28 апреля по 4 мая украинские войска потеряли 3300 военнослужащих и наемников, пытаясь прорваться на территорию ЛНР.

    Ранее Марочко рассказал, что ВС России уничтожили работавшую у границ Белгородской области украинскую ДРГ.

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    6 мая 2024, 07:00 • Новости дня
    Стало известно об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах

    Подполье: ВС России нанесли удары по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ночью нанесли удары по энергосистеме украинского города Сумы и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, ночью в северо-восточной части города Сумы был нанесен удар с сильной детонацией по энергоструктуре и складам с боеприпасами города, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством.

    Он рассказал также, что на этих производствах подготавливают боеприпасы для РСЗО и прилет беспилотника, вероятно, попал в ракеты, подготовленные к погрузке.

    Также ночью сообщалось о проблемах с электроснабжением Харькова, что может быть связано с ударом по энергоструктуре Сум. Лебедев добавил, что сейчас электричество в Сумах и большей части Харькова отсутствует.

    Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове.

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    6 мая 2024, 09:43 • Новости дня
    ВСУ начали выстраивать новые логистические маршруты после потери Очеретина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожная станция в освобожденном поселке Очеретино в ДНР много лет служила для ВСУ базой по доставке техники и боеприпасов на Донецкое направление. После потери населенного пункта украинская армия вынуждена выстраивать новые логистические маршруты, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, узел имел стратегическую важность для снабжения гарнизона ВСУ в Авдеевке, через Очеретино Киев много лет перегонял большой поток боеприпасов и техники, распределявшейся затем на Донецком направлении. По словам источника, сейчас ВСУ вынуждены отойти вглубь своей обороны и выстраивать новые логистические маршруты.

    Напомним, в воскресенье в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино.

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    6 мая 2024, 14:42 • Новости дня
    Стало известно о ликвидации именитого трио ВСУ

    Военкор: В зоне СВО уничтожены «герои» ВСУ «Броня», «Гуцулка» и «Малюк»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска в зоне СВО ликвидировали знаменитых украинских боевиков Александра Луковца с позывным «Броня», Оксану Демчук («Гуцулка») и Андрея Сидора («Малюк»), сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Согласно данным Татаринова, большинство боевиков уничтожили под Работино. Сидор, он же «Малюк», носил звание капитана, был командиром роты и уничтожен вместе с подразделением ударом российского РСЗО «Град». Служившая в штурмовой бригаде Оксана Демчук  ликвидирована противотанковой управляемой ракетой в Стельмаховке, пишет «Российская газета».

    Ранее «Грады» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ у границы с Белгородом.

    Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи человек ежесуточно.

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    6 мая 2024, 10:28 • Новости дня
    ФСБ задержала пытавшегося подорвать здания судов в Тамбове россиянина

    ФСБ: Задержан россиянин, по указанию ВСУ пытавшийся подорвать здания двух судов в Тамбове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержан россиянин, по указанию украинских спецслужб пытавшийся подорвать здания двух судов в Тамбове, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Как говорится в сообщении, ФСБ в городе Тамбове задержала гражданина России 1980 года рождения, готовившего подрыв зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб, передает РИА «Новости».

    В ходе обхода территории вокзала Тамбова, сотрудники РЖД заметили мужчину, закладывавшего предметы в строительный мусор. Прибывшим по вызову нарядом охраны он был задержан, в ходе осмотра были обнаружены два СВУ, обезвреженные специалистами-взрывотехниками. Задержанный сообщил, что в июле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами для проведения терактов на территории России.

    В ЦОС добавили, что в начале марта 2024 года ему была поставлена задачавзорвать Тамбовский областной и арбитражный суды Возбуждено уголовное дело, мужчину арестовали.

    Ранее ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины.

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    6 мая 2024, 08:59 • Новости дня
    Сенатор назвал попытки ВСУ форсировать Днепр билетом в один конец

    Сенатор Кастюкевич: Для украинцев форсирование Днепра – это билет в один конец

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал попытки украинских войск форсировать Днепр билетом в один конец.

    По его словам, ВС России активно обороняют левый берег Днепра, нанося точные удары по скоплению техники и артиллерии врага на правом берегу, передает РИА «Новости».

    Кастюкевич добавил, что для украинских военных форсирование Днепра – билет в один конец.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что расчет гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил самоходное орудие и буксируемую гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра.

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    6 мая 2024, 07:38 • Новости дня
    ВС России уничтожили самоходное орудие и гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра

    «Гиацинт-Б» уничтожил самоходное орудие и гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил самоходное орудие и буксируемую гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, на херсонском направлении в зоне проведения СВО артиллерийский расчет гаубицы «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» с закрытых огневых позиций на дальности до 20 километров уничтожил самоходное орудие и натовскую буксируемую гаубицу на правом берегу Днепра в Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что цели обнаружили с помощью средств воздушной разведки БПЛА ZALA.

    Ранее ВС России уничтожили 18 наблюдательных пунктов ВСУ на правобережье Днепра.

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    6 мая 2024, 13:28 • Новости дня
    Пескова спросили об «использовании ракет КНДР» во время СВО

    Песков отказался комментировать заявления о якобы использовании ракет КНДР во время СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать предположения об использовании Россией во время специальной военной операции ракет КНДР.

    По его словам, такие вопросы касаются СВО, и спрашивать о возможном использовании ракет КНДР следует у военных, передает ТАСС.

    Ранее в заявлении совета Украина – НАТО было указано, что российские удары по территории Украины якобы «осуществляются с применением баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана».

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