На «Разговорах о важном» поговорили о значении Дня Победы

Tекст: Валерия Городецкая

6 мая традиционный урок «Разговоры о важном» был посвящен Дню Победы и 80-летию со дня освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Каждый год в России 9 мая вспоминают о сражениях Великой Отечественной войны, о мужестве и героизме воинов-освободителей, отдавших свои жизни за жизнь и свободу будущих поколений.

Александра Ивановна Портная рассказала подрастающему поколению воспоминания о событиях войны и о своих чувствах в день объявления Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

«Важно помнить о событиях Великой Отечественной войны, чтобы беречь мир», – отметила она.

В ходе занятия школьники с классными руководителями и советниками директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями пришли к выводу, что важно всем, живущим сегодня, не забывать уроки истории, помнить о том, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне, хранить мир и быть готовыми защищать свою Родину для ее мирного процветания.

Ранее на «Разговорах о важном» обсудили экологические проблемы.