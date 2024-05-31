Эксперт: У России один из самых системных подходов в мире по защите семьи и детей

Эксперт Майоров назвал преимущества российской системы защиты семьи и детства

Tекст: Андрей Резчиков

«Защита семьи и детей – тот курс, который президент вырабатывает на протяжении многих лет. Это одна из ключевых задач государства. Само по себе существование института уполномоченного по правам ребенка – это важный акцент с точки зрения защиты и развития детей. Такой системный подход необходим, потому что дети – это будущее нашего суверенного государства, им должно быть уделено самое серьезное внимание», – считает Арсений Майоров, докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых».

«Год назад президент утвердил стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года и уже можно подводить первые итоги, – продолжил собеседник. – Я бы выделил несколько условных приоритетов. Первое – это комплексность и разнообразие мер защиты прав на безопасное детство. В этом отношении у нас один из самых системных подходов в мире. Второе – это то, что в рамках специальной военной операции проводится результативная работа по воссоединению семей. Институт уполномоченного активно занимается этим вопросом, благодаря чему дети возвращаются к своим родным».

Майоров особо отметил, что на встрече Путина и Львовой-Беловой был дан четкий ответ на обвинения в адрес России в «похищении» украинских детей. «Мы находимся в фазе гибридного конфликта, где, к сожалению, происходит манипуляция информацией. Благие цели, которыми мы руководствуемся в своих действиях, не поддаются манипуляциям. Благодаря усилиям России достигается результат – семьи воссоединяются, детей спасают и по возможности ограждают от негативных последствий, которые могут оказывать прямое воздействие на психику и развитие ребенка», – пояснил эксперт.

Спикер также отметил мероприятия по популяризации семейных и традиционных ценностей. «Есть стереотипные представления о том, что женщины должны выбирать между семьей и карьерой. Львова-Белова – многодетная мать. Россия предоставляет уникальные возможности, благодаря которым можно быть многодетной матерью и делать успешную федеральную карьеру», – считает Майоров.

Эксперт приветствовал инициативу Львовой-Беловой провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних и органов системы профилактики.

«Несмотря на достигнутые серьезные результаты, необходимо все время улучшать эффективность работы. Речь идет о естественном аудите той системы, управленческой модели, которой руководит уполномоченная по правам ребенка. Необходимо изменить подходы, чтобы не было ситуаций, о которых Львова-Белова докладывала президенту. Все, что касается психо-физиологического состояния ребенка, – это очень тонкая материя. По сути, от этого завит будущее конкретного человека», – добавил спикер.

В пятницу Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Среди прочего омбудсмен рассказала о работе по воссоединению детей с их близкими в период специальной военной операции. «Как вы поручили, помогаем в тех случаях, где есть родственники, родители, которые имеют полные права. Конечно, берем не все дела, у нас и так воссоединяются, но сложные случаи – все наши. 70 детей мы воссоединили с родственниками на Украине», – рассказала Львова-Белова.

В ответ президент отметил, что дети с Украины оказались на российской территории, поскольку их спасали от обстрелов, выводили из зоны боевых действий. Путин согласился с Львовой-Беловой в том, что ребята, чье детство прошло под обстрелами, получили тяжелую психологическую травму. «Если с 2014 года, как вы сказали, по подвалам сидели, то это травма тяжелая, конечно», – сказал президент.

Львова-Белова попросила главу государства поручить ей провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов системы профилактики и через год подготовить спецдоклад с предложениями о реформе.

Сейчас в учреждениях находится 58 тыс. детей, из них 32 тыс. – это сироты, а у остальных детей есть родители. Однако в ряде случаев, пояснила омбудсмен, детей изымают из семей, где они могли бы воспитываться, если бы была оказана необходимая поддержка. «Соответственно, мы понимаем, что вопрос социального сиротства требует дополнительной проработки, дополнительного внимания», – сказала Львова-Белова.

Путин назвал необходимым изучить идею провести инспекцию органов опеки для возможной реформы этой системы. «Переговорите с администрацией [президента РФ]. Отдельное поручение выпущу по этому вопросу», – пообещал российский лидер.