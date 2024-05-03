Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.5 комментариев
Тарасова ответила Жулину на слова о выпивающих фигуристах
Тарасова раскритиковала Жулина за слова о полупьяных фигуристах во время показательных выступлений
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала нонсенсом сам факт того, что фигуристы могут выйти на показательные выступления полупьяными, и предположила, что двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин возможно сам выпивает, раз заявляет об этом.
Тарасова заявила, что не слышала никогда о том, что фигуристы выходят на лед полупьяными на показательных выступлениях после соревнований, подчеркнув, что не знает, откуда Жулин взял такие факты, передает РИА «Новости».
Ранее Александр Жулин заявил, что фигуристы после завершения соревнований, а именно проката произвольной программы перестают соблюдать режим, что сказывается на качестве показательных выступлений, потому что выступают полупьяные.