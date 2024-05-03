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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

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    3 мая 2024, 12:37 • Новости дня

    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе

    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе в Москве

    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе
    @ Belkin Alexey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Аккредитованные в Москве военные атташе нескольких стран посетили выставку захваченной в ходе спецоперации боевой техники ВСУ с образцами из стран НАТО на Поклонной горе.

    Отмечается, что экспозицию осмотрели представители военно-дипломатического корпуса Белоруссии, Китая, Пакистана, Мали, Сирии, Буркина-Фасо, Сербии, Марокко и ряда других дружественных России государств, передает ТАСС.

    Напомним, 1 мая Минобороны открыло выставку трофейной техники перед Музеем Победы. Посетителям представлены образцы военной техники производства 12 стран, включая США, Британию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Украину.

    В шатрах представлены образцы стрелкового вооружения иностранных армий, документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских военнослужащих и беспилотники.

    Выставка будет работать в течение месяца с 10 до 20 часов.

    Германский политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар.

    2 мая 2024, 17:22 • Новости дня
    Bild: Путин заставил немецкие танки прогнуться
    Bild: Путин заставил немецкие танки прогнуться
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Путин заставил немецкие танки прогнуться, об этом пишет немецкая газета Bild, рассказывая об открывшейся в Парке Победы в Москве выставке трофейной техники НАТО, захваченной российскими войсками в ходе спецоперации на Украине.

    Выставленный на Поклонной горе в Москве танк Leopard 2A6 стал звездой выставки трофейной западной военной техники наряду с немецким БМП Marder 1A3 и американским Abrams M1A1, пишет Bild. Издание отмечает, что «гордый ствол» трофейного Leopard 2A6 с помощью огромной гири был наклонен вниз, чтобы придать танку побежденный вид. 

    Издание называет выставку в Москве «символом поражения украинской армии»: «Путин заставил немецкие танки прогнуться». Отмечается, что сейчас в боевой готовности у ВСУ находится только половина из 20 с лишним высокотехнологичных танков Leopard 2A6, переданных Киеву Германией и Португалией.

    «Остальные были настолько сильно повреждены или имеют такой износ, что больше не могут быть использованы армией Украины», – отмечает газета.

    Заметка сопровождалась видео, как перед зрителями выставки трофейной натовской техники подбитому танку Leopard 2A6, доставленному в Москву, сгибают дуло с помощью подъемного крана. Позднее видео убрали из материала, а заголовок материала, который можно перевести как «Путин погнул немецкие танки» или «Путин заставил немецкие танки прогнуться», поменяли на «Путин погнул дуло танка «Леопард-2».

    Ранее на выставке продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams, ее удалось ослепить и захватить у поселка Бердычи в ДНР.

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    2 мая 2024, 14:42 • Новости дня
    ВСУ покинули позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой

    ВСУ покинули позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска оставили позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Он заявил ТАСС, что противник не выдержал натиска. Также Кимаковский добавил, что ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери.

    Ранее представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР.

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    2 мая 2024, 17:52 • Новости дня
    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова

    Директор разведки США Хейнс не исключила прорыв ВС России в районе Харькова

    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия добивается прогресса на поле боя с возможностью тактических прорывов на линии фронта в районе Донецка и Харькова, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

    Хейнс заявила, что США видят сдвиг на поле боя в пользу России и ожидают скорых тактических прорывов ВС России, передает ТАСС.

    По ее словам, российские войска добиваются успеха в том числе благодаря поставкам из Китая компонентов и материалов двойного назначения. Хейнс также полагает, что именно этот фактор «ускорил восстановление военной мощи России» после «дорогостоящего» начала СВО.

    Ранее украинские командиры заявили, что сценарий поражения Киева становится все более вероятным, несмотря на помощь США, Украина потеряет весь Донбасс уже осенью.

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    3 мая 2024, 09:29 • Новости дня
    Страны G7 начали отказываться от идеи изъятия российских активов

    Financial Times: Страны G7 начали отказываться от идеи изъятия российских активов

    Страны G7 начали отказываться от идеи изъятия российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов, пишет Financial Times.

    По данным британской газеты, вместо этого западные страны «изучают другие способы извлечения финансирования» для Украины из средств России, передает ТАСС.

    Отмечается, что главной причиной изменения решения стран G7 стала «боязнь ответных мер».

    Ранее западные СМИ сообщили, что Россия может конфисковать активы иностранных инвесторов, хранящиеся на специальных счетах типа C, в ответ на заморозку западными странами российских активов.

    До этого Германия выступила против идеи конфискации замороженных российских активов из опасений, что такой шаг может стать прецедентом для новых исков к стране за преступления Второй мировой войны.

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    2 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение прямой наводкой из танка опорника ВСУ
    Минобороны показало уничтожение прямой наводкой из танка опорника ВСУ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российское военное ведомство опубликовало видео, на котором танкисты 68 армейского корпуса уничтожили опорный пункт ВСУ прямой наводкой.

    В сообщении уточняется, что на видео запечатлен экипаж Т-72Б3 группировки войск «Восток». Боевую технику ВСУ уничтожили на Южно-Донецком направлении, говорится в описании к видео в Telegram-канале МО РФ.

    Ранее Минобороны сообщило, что в граничащем с Белгородской областью районе на территории Украины уничтожены блиндажи и минометные расчеты украинских террористических формирований.

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    3 мая 2024, 08:50 • Новости дня
    Можин заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ

    Директор от России в МВФ Можин заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике фонда

    Можин заявил о зашкаливающей предвзятости в аналитике МВФ
    @ Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Предвзятость в аналитике Международного валютного фонда (МВФ) всегда была, но в данный момент этот уровень просто зашкаливает, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

    По его словам, есть много примеров того, как отдельные негативные события выпячиваются в отношении одних стран и замалчиваются в отношении других, передает РИА «Новости».

    Также Можин отметил, что проблемы высокого государственного долга, когда упор всегда делается на долги в бедных странах и государствах со средним доходом, при этом данный факт замалчивается в отношении государств с высоким доходом.

    Как указал исполнительный директор, геополитические разногласия влияют на МВФ, делая его все более нечестным.

    По мнению Можина, МВФ стал главной жертвой геополитической ситуации.

    Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что фонд напрямую финансирует терроризм, оказывая поддержку Киеву.

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    3 мая 2024, 09:11 • Новости дня
    В Германии признали прорыв российских военных под Часовым Яром

    Welt: Российские военные совершили прорыв под Часовым Яром

    В Германии признали прорыв российских военных под Часовым Яром
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украина все еще ведет бои близ города Часов Яр, в то время как российские военные уже совершили прорыв в этом стратегически важном месте, поделился мнением корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

    По его словам, обстановка для ВСУ на этом участке фронта накаляется, передает телеканал 360.

    Также Ваннер добавил, что освобождение данного стратегически важного для Украины города может открыть для российской армии путь к таким крупным населенным пунктам, как Константиновка, Славянск и Краматорск.

    Ранее украинский обозреватель Кирилл Сазонов сообщил, что ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая, ближайшие две недели станут очень трудными для ВСУ, которые пытаются удержать город.

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    2 мая 2024, 15:19 • Новости дня
    Советник главы ДНР рассказал о значении взятия Бердычей

    Советник главы ДНР рассказал, к чему привело взятие Бердычей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Освобождение села Бердычи под Авдеевкой расширяет плацдарм российских войск и позволит усилить огневое давление на дорогу, ведущую к Покровску, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    Он добавил, что Покровск – самый крупный и ближайший к ДНР хаб ВСУ, передает ТАСС.

    По его словам, взятие Бердычей также несколько усложнит логистику для оставшейся на этом направлении группировки украинских войск.

    Ранее об освобождении Бердычей сообщали в Минобороны РФ.

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    3 мая 2024, 08:22 • Новости дня
    Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой

    Марочко: ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой в ЛНР

    Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие при помощи FPV-дрона уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в ходе аэроразведки была обнаружена усиленная расчетом ПТУР разведгруппа ВСУ, двигающаяся в направлении Белогоровки, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что российский оператор FPV-дрона ударил по блиндажу, в котором укрывались боевики, в результате чего группа боевиков была уничтожена.

    Ранее Марочко рассказал, что подразделения ВСУ «активно окапываются» в районе Белогоровки в ЛНР, противник вдвое увеличил там протяженность траншей на своих позициях.

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    3 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Украинские СМИ: Макрон не присылает войска и не спешит с визитом в Киев
    Украинские СМИ: Макрон не присылает войска и не спешит с визитом в Киев
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Французский президент Эммануэль Макрон вопреки собственным заявлениям не присылает войска на Украину, несмотря на совершаемые российскими военными успехи, пишет украинское издание «Страна».

    Отмечается, что вопрос об отправке западных войск на Украину все же безнадежно завис из-за отсутствия консенсуса в НАТО – данную идею не поддерживают Британия, Германия, США и Италия, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что большинство западных стран против этой идеи из-за угрозы ядерной войны в случае прямого столкновения НАТО и России.

    Кроме того, по данным украинского СМИ, Макрон не торопится посетить Киев, хотя его визит планировался в начале февраля.

    Накануне Макрон снова не исключил отправку французских войск на Украину. Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что высказывания Макрона о вероятной отправке войск на Украину «как-то связаны с днями недели».

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    3 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»

    Зампред Совбеза Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»

    Медведев нашел тройную пользу для России от швейцарской «мирной конференции»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запланированная в Швейцарии «мирная конференция» принесет России тройную пользу, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что конференция станет очередным свидетельством краха «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского.

    Также политик отметил, что саммит может стать «зримым доказательством полнейшей импотенции западных элит» касательно вопроса о прекращении военного конфликта.

    Кроме того, Медведев указал на то, что конференция позволит ВС России и дальше без помех продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов.

    Ранее в российском посольстве в Швейцарии заявили, что проведение так называемой мирной конференции является продавливанием киевской «формулы мира», представляющей собой набор ультиматумов, запуск мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла без участия России.

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    2 мая 2024, 21:30 • Новости дня
    Боец рассказал о трех месяцах в окружении ВСУ
    Боец рассказал о трех месяцах в окружении ВСУ
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Доброволец полка спецназа «Ахмат» с позывным «Щербак» более трех месяцев, находясь практически в полной изоляции, вместе с сослуживцами удерживал позицию, подвергаясь постоянным обстрелам и атакам со стороны ВСУ.

    Бойцы находились в окрестностях Артемовска, будучи практически отрезанными от основных сил. Украинские силы постоянно обстреливали позиции, а также разбрасывали листовки с призывами сдаться, рассказал «Щербак» проекту «Люди доброй воли».

    Ситуация осложнялась дефицитом продовольствия и боеприпасов. Командование полка могло доставить грузы только с помощью дронов, так как проход людей был практически невозможен из-за плотного огня противника. Из еды на 8-10 человек иногда приходилось не больше одной консервной банки на всех, рассказал боец.

    Покидая позицию по «дороге смерти», бойцы попали под минометный обстрел и атаку БПЛА. Один из бойцов получил тяжелое ранение, но был спасен товарищами. За время обороны бойцы потеряли по 15-20 килограмм веса, многие получили ранения, добавил «Щербак».

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    2 мая 2024, 20:54 • Новости дня
    НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» в странах альянса

    НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса

    НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» в странах альянса
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАТО считает, что Россия якобы осуществляет на территории альянса «гибридную вредоносную деятельность», включая «дезинформацию и саботаж».

    В заявлении альянса говорится, что страны НАТО обеспокоены недавними вредоносными действиями на территории альянса, в том числе теми, в результате которых были начаты расследования, многие лица были обвинены в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании.

    В НАТО утверждают, что подобные действия якобы включают «дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибернетические операции и другие гибридные операции», передает ТАСС.

    Государства альянса собираются обеспечить свою готовность «защищаться от гибридных действий или нападений». При этом в заявлении говорится, что такие действия не повлияют на способность НАТО поставлять оружие на Украину.

    Между тем ранее глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр признал, что нет признаков того, что Россия собирается атаковать какую-либо из стран альянса.

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    3 мая 2024, 12:44 • Новости дня
    В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов

    Сенатор Климов предложил предъявить странам «Большой семерки» счет за ущерб по замороженным активам

    В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Политики «Большой семерки» выдвигают резонансные идеи об использовании российских активов для поддержки Украины. Но когда к обсуждению подключаются банкиры и юристы, то те «жмут на тормоза», поскольку все риски становятся очевидными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее FT сообщила об отказе стран G7 от идеи полной конфискации замороженных активов РФ.

    «Большая семерка», вероятно, была вынуждена изменить планы на российские активы из-за давления со стороны западных юристов и финансистов. Они понимают, что конфискация обернулась бы для них негативными последствиями: во-первых, был бы нанесен удар по их деловой репутации, а во-вторых, это привело бы к краху и доллара, и евро, и других валют», – отметил сенатор Андрей Климов.

    По его словам, суть дискуссии стран G7 о судьбе активов РФ выглядит следующим образом: политики выдвигают резонансное предложение, спираль раскручивается, и когда обсуждение доходит до банкиров и юристов, те «жмут на тормоза». Собеседник полагает, что теперь западные чиновники попытаются найти альтернативное конфискации решение, среди которых использование доходов от российских активов.

    «Если у них этот финт пройдет, то это станет очередным нарушением. Мы вносили эти средства не под честное слово, был составлен конкретный договор. Нам стоит уже сейчас провести калькуляцию тех активов, которые находятся в странах «Большой семерки», и процентов, которые они принесли и еще принесут за то время, пока мы не можем ими распоряжаться», – считает Климов.

    «Далее Москве следует предъявить счет за понесенный ущерб, причем нужно учитывать и потерянные проценты. Эти требования можно озвучивать без стеснений, поскольку наша позиция – правовая», – добавил парламентарий. Он убежден: такую операцию необходимо проводить регулярно, а также чаще напоминать западным странам об их «долге». «Пора переходить в наступление на финансово-экономическом фронте», – акцентировал собеседник.

    Ранее стало известно, что страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов. По информации британской газеты Financial Times, главной причиной изменения решения стала «боязнь ответных мер». Ряд европейских официальных лиц обеспокоены также тем, что изъятие активов спровоцирует разбирательства о возмещении убытков по результатам двух мировых войн.

    Политически менее рискованным и юридически более обоснованным опрошенные газетой эксперты считают план использования доходов, сгенерированных активами РФ, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Объем средств, которые позволит выручить эта схема, оценивается примерно в 3 млрд евро в год, пишет FT.

    ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала спецоперации на Украине. Из них около 5-6 млрд долларов находятся в Соединенных Штатах, а большая часть – в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву. Помимо прямой конфискации и использования процентных доходов на Западе изучают вариант выпуска специальных облигаций, залогом по которым будут замороженные активы.

    Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». В качестве ответной меры Россия может конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа «C», писало агентство Reuters. Согласно некоторым оценкам, по состоянию на весну 2023 года там могло скопиться до триллиона рублей. Также правительство РФ может рассмотреть меры по «блокированию небиржевых активов, все еще принадлежащих недружественным странам», предположил управляющий инвестиционным портфелем инвестиционной компании Aigenis Владимир Язев.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

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    2 мая 2024, 19:08 • Новости дня
    В МИД назвали бессмысленным запуск мирного процесса по Украине без России

    Посольство России: Без участия Москвы запуск мирного процесса по Украине не имеет смысла

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение так называемой мирной конференции является продавливанием киевской «формулы мира», представляющей собой набор ультиматумов, запуск мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла без участия России, заявили в российском посольстве в Швейцарии.

    Российские дипломаты отметили, что приняли к сведению решение швейцарских властей провести конференцию по украинскому урегулированию без России. В посольстве назвали такой саммит бессмысленным без Москвы, отметив, что так называемая мирная конференция проводится в Швейцарии для продвижения ультимативной «мирной формулы» Зеленского, передает ТАСС.

    Ранее МИД Швейцарии подтвердил, что Россия не приглашена на конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конференция по Украине в Швейцарии не нацелена на успех без России.

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