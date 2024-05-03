Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе

В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов

Сенатор Климов предложил предъявить странам «Большой семерки» счет за ущерб по замороженным активам

Tекст: Анастасия Куликова

«Большая семерка», вероятно, была вынуждена изменить планы на российские активы из-за давления со стороны западных юристов и финансистов. Они понимают, что конфискация обернулась бы для них негативными последствиями: во-первых, был бы нанесен удар по их деловой репутации, а во-вторых, это привело бы к краху и доллара, и евро, и других валют», – отметил сенатор Андрей Климов.

По его словам, суть дискуссии стран G7 о судьбе активов РФ выглядит следующим образом: политики выдвигают резонансное предложение, спираль раскручивается, и когда обсуждение доходит до банкиров и юристов, те «жмут на тормоза». Собеседник полагает, что теперь западные чиновники попытаются найти альтернативное конфискации решение, среди которых использование доходов от российских активов.

«Если у них этот финт пройдет, то это станет очередным нарушением. Мы вносили эти средства не под честное слово, был составлен конкретный договор. Нам стоит уже сейчас провести калькуляцию тех активов, которые находятся в странах «Большой семерки», и процентов, которые они принесли и еще принесут за то время, пока мы не можем ими распоряжаться», – считает Климов.

«Далее Москве следует предъявить счет за понесенный ущерб, причем нужно учитывать и потерянные проценты. Эти требования можно озвучивать без стеснений, поскольку наша позиция – правовая», – добавил парламентарий. Он убежден: такую операцию необходимо проводить регулярно, а также чаще напоминать западным странам об их «долге». «Пора переходить в наступление на финансово-экономическом фронте», – акцентировал собеседник.

Ранее стало известно, что страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов. По информации британской газеты Financial Times, главной причиной изменения решения стала «боязнь ответных мер». Ряд европейских официальных лиц обеспокоены также тем, что изъятие активов спровоцирует разбирательства о возмещении убытков по результатам двух мировых войн.

Политически менее рискованным и юридически более обоснованным опрошенные газетой эксперты считают план использования доходов, сгенерированных активами РФ, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Объем средств, которые позволит выручить эта схема, оценивается примерно в 3 млрд евро в год, пишет FT.

ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала спецоперации на Украине. Из них около 5-6 млрд долларов находятся в Соединенных Штатах, а большая часть – в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву. Помимо прямой конфискации и использования процентных доходов на Западе изучают вариант выпуска специальных облигаций, залогом по которым будут замороженные активы.

Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». В качестве ответной меры Россия может конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа «C», писало агентство Reuters. Согласно некоторым оценкам, по состоянию на весну 2023 года там могло скопиться до триллиона рублей. Также правительство РФ может рассмотреть меры по «блокированию небиржевых активов, все еще принадлежащих недружественным странам», предположил управляющий инвестиционным портфелем инвестиционной компании Aigenis Владимир Язев.

Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.