  • Новость часаПольша разрешила Киеву применять поставляемое ею оружие для ударов по России
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    Россия больше не допустит массового ухода компаний
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Вокруг Швейцарии разыгрывается спектакль

    Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

    5 комментариев
    29 мая 2024, 11:00 • Новости дня

    В Харькове прогремел взрыв

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    По его словам, в Харькове слышен взрыв. Терехов призвал жителей города к осторожности, передает ТАСС. Воздушная тревога в Харьковской области действует уже почти два часа.

    Ранее украинский пленный заявил, что многие солдаты ВСУ не хотели оборонять Харьков.

    29 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    @ MND/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Западное оружие уже несколько раз применялось Украиной «против территории России», в том числе по цели в районе Краснодара, сообщили западные источники.

    Как заявило Agence France-Presse, «в последний раз» западное оружие для ударов вглубь России было использовано «против... города Краснодар», передает РИА «Новости».

    Agence France-Presse не сообщает, какой именно объект был целью вооруженных сил Украины, но указывает, что удар наносился к западу от города, передает ТАСС.

    Напомним, Bild со ссылкой на источники сообщала, что украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России.

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    28 мая 2024, 16:15 • Новости дня
    Минобороны: Украинских штурмовиков вооружили газовыми гранатами

    Минобороны: Штурмовые группы ВСУ оснащаются газовыми гранатами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ оснащают штурмовые группы газовыми гранатами, сбрасывают их с беспилотников и применяют другие списочные химикаты против российских военных, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    По его словам, подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами, передает ТАСС.

    Кириллов добавил, что американские газовые гранаты с веществом «Си-эс» применялись противником на Богуславском и Краснолиманском направлениях, гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», были сброшены с украинских БПЛА на позиции российских войск, а схрон с данными боеприпасами обнаружен на территории города Донецк. Он добавил, что по словам пленных, такими гранатами оснащаются штурмовые группы ВСУ.

    Генерал отметил, что ВСУ используют и другие списочные химикаты, известны факты применения боевого отравляющего вещества «Би-зет» в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года.

    Ранее Кириллов рассказал, что зафиксированы действия, направленные на попытки США провести крупные провокации на Украине с применением психотропного отравляющего вещества Би-Зет, использованного американцами во время войны во Вьетнаме.

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    28 мая 2024, 21:05 • Новости дня
    Военкор Поддубный показал кадры из Волчанска в Харьковской области
    Военкор Поддубный показал кадры из Волчанска в Харьковской области
    @ epoddubny

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Евгений Поддубный показал кадры из Волчанска в Харьковской области, где продолжаются штурмовые действия российской армии и идут ожесточенные бои.

    Поддубный в своем Telegram-канале показал кадры, снятые в Волчанске, по его словам, съемочной группе удалось попасть в северную часть города, которая находится под контролем российских войск. Военкор показал кадры с подбитой техникой и разрушенными зданиями, которые «складываются» под ударами. Он отметил, что ВСУ использовали Волчанск как базу, для обстрела Белгородской области.

    «В небе от БЛА не протолкнуться. Более нельзя скрытно заводить резервы, осуществлять ротации, проводить эвакуации. Глаза всегда есть и с этим приходится жить. Но время от обнаружения до поражения сокращено до минимума», – написал военкор, добавив, что город нужно обязательно освобождать.

    Ранее сообщалось, что сотрудник ВГТРК, оператор Александр Пушин получил ранение из-за подрыва на мине в городе Волчанске в Харьковской области.

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    28 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин ответил Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России

    Путин: Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если он (Столтенберг – прим. ВЗГЛЯД) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», – цитирует ТАСС Путина.

    «Окончательный выбор цели, так называемое полетное задание, могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных, могут вообще производиться без участия украинских военных, исключительно представителями стран НАТО. Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют», – подчеркнул Путин.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.

    Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.

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    28 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские системы противовоздушной обороны в последние сутки уничтожили МиГ-29 украинских воздушных сил, сообщило Минобороны.

    Средства ПВО также уничтожили 39 украинских беспилотников, американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS, семь французских управляемых авиабомб Hammer, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожен снаряд РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено 604 самолета, 274 вертолета, 24 739 дронов, 524 ЗРК, 16 182 танка и других бронемашин, 1322 машины РСЗО, 9914 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    28 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Пушилин назвал оптимистичной ситуацию на линии фронта

    Пушилин: Линия фронта в ДНР отодвигается, но противник бьет по гражданам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Линия фронта отодвигается, но противник старается наносить удары по гражданскому населению, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, ВСУ терпят серьезные удары, ВС России продвигаются на многих направлениях, освобождая все новые населенные пункты, при этом продолжает наносить удары по гражданскому населению и инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Пушилин оценил ситуацию на линии фронта в ДНР как оптимистичную, но при этом отметил, что западные страны продолжают поставки дальнобойного вооружения, что позволяет противнику доставать до любой точки на всей территории ДНР.

    Ранее Пушилин сообщил о намерениях освободить ряд крупных городов, включая Красноармейск, Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

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    29 мая 2024, 02:48 • Новости дня
    Спикер Рады заявил, что Зеленский остается президентом Украины

    Спикер Рады Стефанчук заявил о сохранении Зеленским должности президента Украины до завершения военного положения

    Спикер Рады заявил, что Зеленский остается президентом Украины
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agenc/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский будет занимать пост президента Украины до завершения военного положения, заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

    Стефанчук в соцсетях заявил, что это отвечает «конституции и законам Украины». Он сослался на часть 1 статьи 108 конституции, в которой сказано, что «президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины».

    Как заявил Стефанчук, «в демократических обществах это называется непрерывностью власти». Он обеспокоен тем, что «российские нарративы» начнут повторять в украинском парламенте, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что «конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано», поэтому «единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер». Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая. Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

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    28 мая 2024, 18:04 • Новости дня
    Боррель назвал законными удары Киева западным оружием вглубь России

    Боррель: Удары Киева западным оружием вглубь России законны, если они являются ответными

    Tекст: Вера Басилая

    Удары Украины западным дальнобойным оружием по территории России являются «законными по международному праву», но большинство стран Евросоюза пока с этим не согласны, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи министров обороны стран Евросоюза.

    Боррель заявил, что на встрече с главами министров обороны обсуждалась возможность отмены ограничения на удары западным оружием по военным объектам в глубине территории России. По его словам, эти удары законны, если наносятся пропорционально, то есть в ответ, передает ТАСС.

    Глава европейской дипломатии сказал, что пока только одна-две страны готовы дать разрешение на такие удары, остальные еще думают.

    Боррель заявил, что поставки боеприпасов Украине продвигаются медленнее, чем ожидалось. Напомним, по данным СМИ, Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России.

    Президент России Владимир Путин, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга бить по России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».

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    29 мая 2024, 00:28 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила авиабомбу Hammer над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим попытался устроить террористическую атаку на Белгородскую область, используя французскую авиабомбу Hammer и РСЗО «Ольха», сообщило Минобороны России.

    Силы ПВО уничтожили управляемую авиационную бомбу и реактивный снаряд РСЗО, выпущенные ВСУ, сообщило в Telegram ведомство.

    Напомним, во вторник украинские дроны несколько раз атаковали Белгородскую область.

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    28 мая 2024, 13:41 • Новости дня
    Стало известно о присутствии 1 тыс. французских наемников в Донбассе

    Киселев: В Донбассе присутствуют более 1 тыс. французских наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 1 тыс. французских наемников в настоящее время находятся в Донбассе, сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

    По его словам, есть данные о нахождении на территории Донбасса более 1 тыс. французских наемников, некоторые из которых уже успели попасть в плен, передает ТАСС.

    По словам Киселева, в зоне проведения СВО сейчас присутствует спецназ ряда европейских стран, при этом США продавливают ситуацию, чтобы заходили сначала под видом польских, румынских, прибалтийских инструкторов на обучение на полигонах на Западной Украине для подготовки личного состава.

    Ранее на одном из тел в захваченном силами ВС России опорном пункте под Белогоровкой в ЛНР были обнаружены шевроны, в том числе с изображением флага Франции.

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    29 мая 2024, 02:24 • Новости дня
    Белоусов поблагодарил бойцов отличившихся в ходе СВО бригад и полков

    Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе СВО воинским частям и соединениям

    Белоусов поблагодарил бойцов отличившихся в ходе СВО бригад и полков
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы с благодарностью и поздравлениями воинским частям и соединениям, которые отличились в ходе специальной военной операции на Украине.

    Телеграммы направлены военнослужащим 35-й и 132-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад, 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а также бойцам первого гвардейского танкового полка, и 272-го мотострелкового полка.

    35-я и 132-я бригады освобождали Архангельское, 9-я – Нетайлово, 1-й танковый полк – Берестовое, 272-й – Кисловку и Котлярову. Белоусов выразил военным благодарность за верность воинскому долгу и присяге и поздравил их с успешным выполнением задач, передает ТАСС.

    Напомним, Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что в условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы с минимальными человеческими потерями.

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    29 мая 2024, 04:54 • Новости дня
    США выступили против ударов американским оружием вглубь России

    Представитель Белого дома Кирби выступил против разрешения Украине наносить удары американским оружием вглубь России

    Tекст: Антон Антонов

    США «не поощряют» использование предоставленных Вашингтоном Киеву вооружений для нанесения ударов вглубь России и «не способствуют этому», заявил координатор стратегических коммуникаций в американском совете нацбезопасности Джон Кирби.

    Кирби при этом сказал, что Вашингтон в курсе «заинтересованности президента Зеленского», но в политике США по данному вопросу «нет изменений», передает РИА «Новости».

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя ограничение на удары ВСУ по России, выразила уверенность, что «украинцы могут добиться успеха в своих целях».

    Напомним, президент России Владимир Путин, оценивая призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Киеву бить вглубь России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».

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    28 мая 2024, 18:59 • Новости дня
    В Минобороны сообщили о системном применении Украиной отравляющих веществ

    В Минобороны сообщили о системном применении Украиной отравляющих веществ в ходе СВО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Применение солдатами ВСУ отравляющих веществ и химических средств приобрело системный характер в ходе СВО, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    По данным ведомства, это происходит с согласия Вашингтона. Отмечается фиксация многочисленных случаев применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном, говорится в Telegram-канале Минобороны России.

    Это было зафиксировано в районе города Донецка, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск.

    Ранее в Минобороны сообщали, что ВСУ планируют крупномасштабное применение химоружия.

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    28 мая 2024, 11:51 • Новости дня
    Медведев: Разработки российских ученых уже испытываются на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские ученые предлагают уникальные идеи и решения, которые становятся основой для разработки перспективных видов вооружений, они уже испытываются на поле боя и приближают победу, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев на общем собрании членов Российской академии наук (РАН), посвященном 300-летию РАН, отметил, что эти разработки делают нашу страну сильнее, помогают эффективнее противостоять противнику, передает ТАСС.

    Также зампред Совбеза России заявил, что наша страна «окружена со всех сторон». России, по его словам, пытаются создать некомфортные условия для научной деятельности. При этом он выразил уверенность, что научное сообщество России пройдет этот этап наилучшим образом и выйдет на результаты, которые до недавнего времени нельзя было себе представить.

    Медведев выразил надежду, что РАН продолжит уделять особое внимание и обеспечению безопасности государства. Речь идет, по его словам, не только об обороне, но и о продовольственной, биологической безопасности, борьбе с угрозами в киберпространстве и целом ряде других моментов, по которым Россию «сегодня проверяют на прочность».

    Президент Владимир Путин заявлял ранее, что научная дерзость отечественных ученых внесла огромный вклад в победу над нацизмом.

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    28 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Песков назвал враждебными для России действия ЕС по Украине

    Песков: Россия расценивает как враждебные действия Евросоюза по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение Евросоюзом разрешения ВСУ наносить удары по России и преодоление возражений Венгрии на поставки нового вооружения Украине расценивается Россией как враждебные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

    Песков подчеркнул, что обсуждение в ЕС разрешения Украине на удары по России расценивается Москвой как не просто недружественные, а как враждебные действия. По его словам, российские военные принимают соответствующие меры, передает ТАСС.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.

    Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Напомним, во вторник министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории.

    Песков заявил, что президент России Владимир Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.

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