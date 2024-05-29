В Харькове прогремел взрыв

Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.6 комментариев
«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.5 комментариев
Как заявило Agence France-Presse, «в последний раз» западное оружие для ударов вглубь России было использовано «против... города Краснодар», передает РИА «Новости».
Agence France-Presse не сообщает, какой именно объект был целью вооруженных сил Украины, но указывает, что удар наносился к западу от города, передает ТАСС.
Напомним, Bild со ссылкой на источники сообщала, что украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России.
Минобороны: Штурмовые группы ВСУ оснащаются газовыми гранатами
По его словам, подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами, передает ТАСС.
Кириллов добавил, что американские газовые гранаты с веществом «Си-эс» применялись противником на Богуславском и Краснолиманском направлениях, гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», были сброшены с украинских БПЛА на позиции российских войск, а схрон с данными боеприпасами обнаружен на территории города Донецк. Он добавил, что по словам пленных, такими гранатами оснащаются штурмовые группы ВСУ.
Генерал отметил, что ВСУ используют и другие списочные химикаты, известны факты применения боевого отравляющего вещества «Би-зет» в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года.
Ранее Кириллов рассказал, что зафиксированы действия, направленные на попытки США провести крупные провокации на Украине с применением психотропного отравляющего вещества Би-Зет, использованного американцами во время войны во Вьетнаме.
Поддубный в своем Telegram-канале показал кадры, снятые в Волчанске, по его словам, съемочной группе удалось попасть в северную часть города, которая находится под контролем российских войск. Военкор показал кадры с подбитой техникой и разрушенными зданиями, которые «складываются» под ударами. Он отметил, что ВСУ использовали Волчанск как базу, для обстрела Белгородской области.
«В небе от БЛА не протолкнуться. Более нельзя скрытно заводить резервы, осуществлять ротации, проводить эвакуации. Глаза всегда есть и с этим приходится жить. Но время от обнаружения до поражения сокращено до минимума», – написал военкор, добавив, что город нужно обязательно освобождать.
Ранее сообщалось, что сотрудник ВГТРК, оператор Александр Пушин получил ранение из-за подрыва на мине в городе Волчанске в Харьковской области.
Путин: Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют
«Если он (Столтенберг – прим. ВЗГЛЯД) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», – цитирует ТАСС Путина.
«Окончательный выбор цели, так называемое полетное задание, могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных, могут вообще производиться без участия украинских военных, исключительно представителями стран НАТО. Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют», – подчеркнул Путин.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.
Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.
Средства ПВО также уничтожили 39 украинских беспилотников, американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS, семь французских управляемых авиабомб Hammer, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также уничтожен снаряд РСЗО HIMARS.
С начала СВО уничтожено 604 самолета, 274 вертолета, 24 739 дронов, 524 ЗРК, 16 182 танка и других бронемашин, 1322 машины РСЗО, 9914 орудий полевой артиллерии и минометов.
Пушилин: Линия фронта в ДНР отодвигается, но противник бьет по гражданам
По его словам, ВСУ терпят серьезные удары, ВС России продвигаются на многих направлениях, освобождая все новые населенные пункты, при этом продолжает наносить удары по гражданскому населению и инфраструктуре, передает РИА «Новости».
Пушилин оценил ситуацию на линии фронта в ДНР как оптимистичную, но при этом отметил, что западные страны продолжают поставки дальнобойного вооружения, что позволяет противнику доставать до любой точки на всей территории ДНР.
Ранее Пушилин сообщил о намерениях освободить ряд крупных городов, включая Красноармейск, Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.
Спикер Рады Стефанчук заявил о сохранении Зеленским должности президента Украины до завершения военного положения
Стефанчук в соцсетях заявил, что это отвечает «конституции и законам Украины». Он сослался на часть 1 статьи 108 конституции, в которой сказано, что «президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины».
Как заявил Стефанчук, «в демократических обществах это называется непрерывностью власти». Он обеспокоен тем, что «российские нарративы» начнут повторять в украинском парламенте, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что «конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано», поэтому «единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер». Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая. Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.
Боррель: Удары Киева западным оружием вглубь России законны, если они являются ответными
Боррель заявил, что на встрече с главами министров обороны обсуждалась возможность отмены ограничения на удары западным оружием по военным объектам в глубине территории России. По его словам, эти удары законны, если наносятся пропорционально, то есть в ответ, передает ТАСС.
Глава европейской дипломатии сказал, что пока только одна-две страны готовы дать разрешение на такие удары, остальные еще думают.
Боррель заявил, что поставки боеприпасов Украине продвигаются медленнее, чем ожидалось. Напомним, по данным СМИ, Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России.
Президент России Владимир Путин, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга бить по России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».
Силы ПВО уничтожили управляемую авиационную бомбу и реактивный снаряд РСЗО, выпущенные ВСУ, сообщило в Telegram ведомство.
Напомним, во вторник украинские дроны несколько раз атаковали Белгородскую область.
Киселев: В Донбассе присутствуют более 1 тыс. французских наемников
По его словам, есть данные о нахождении на территории Донбасса более 1 тыс. французских наемников, некоторые из которых уже успели попасть в плен, передает ТАСС.
По словам Киселева, в зоне проведения СВО сейчас присутствует спецназ ряда европейских стран, при этом США продавливают ситуацию, чтобы заходили сначала под видом польских, румынских, прибалтийских инструкторов на обучение на полигонах на Западной Украине для подготовки личного состава.
Ранее на одном из тел в захваченном силами ВС России опорном пункте под Белогоровкой в ЛНР были обнаружены шевроны, в том числе с изображением флага Франции.
Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе СВО воинским частям и соединениям
Телеграммы направлены военнослужащим 35-й и 132-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад, 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а также бойцам первого гвардейского танкового полка, и 272-го мотострелкового полка.
35-я и 132-я бригады освобождали Архангельское, 9-я – Нетайлово, 1-й танковый полк – Берестовое, 272-й – Кисловку и Котлярову. Белоусов выразил военным благодарность за верность воинскому долгу и присяге и поздравил их с успешным выполнением задач, передает ТАСС.
Напомним, Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что в условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы с минимальными человеческими потерями.
Представитель Белого дома Кирби выступил против разрешения Украине наносить удары американским оружием вглубь России
Кирби при этом сказал, что Вашингтон в курсе «заинтересованности президента Зеленского», но в политике США по данному вопросу «нет изменений», передает РИА «Новости».
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя ограничение на удары ВСУ по России, выразила уверенность, что «украинцы могут добиться успеха в своих целях».
Напомним, президент России Владимир Путин, оценивая призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Киеву бить вглубь России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».
В Минобороны сообщили о системном применении Украиной отравляющих веществ в ходе СВО
По данным ведомства, это происходит с согласия Вашингтона. Отмечается фиксация многочисленных случаев применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном, говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Это было зафиксировано в районе города Донецка, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВСУ планируют крупномасштабное применение химоружия.
Медведев на общем собрании членов Российской академии наук (РАН), посвященном 300-летию РАН, отметил, что эти разработки делают нашу страну сильнее, помогают эффективнее противостоять противнику, передает ТАСС.
Также зампред Совбеза России заявил, что наша страна «окружена со всех сторон». России, по его словам, пытаются создать некомфортные условия для научной деятельности. При этом он выразил уверенность, что научное сообщество России пройдет этот этап наилучшим образом и выйдет на результаты, которые до недавнего времени нельзя было себе представить.
Медведев выразил надежду, что РАН продолжит уделять особое внимание и обеспечению безопасности государства. Речь идет, по его словам, не только об обороне, но и о продовольственной, биологической безопасности, борьбе с угрозами в киберпространстве и целом ряде других моментов, по которым Россию «сегодня проверяют на прочность».
Президент Владимир Путин заявлял ранее, что научная дерзость отечественных ученых внесла огромный вклад в победу над нацизмом.
Песков: Россия расценивает как враждебные действия Евросоюза по Украине
Песков подчеркнул, что обсуждение в ЕС разрешения Украине на удары по России расценивается Москвой как не просто недружественные, а как враждебные действия. По его словам, российские военные принимают соответствующие меры, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.
Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.
Напомним, во вторник министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории.
Песков заявил, что президент России Владимир Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.