Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Подполье: Арсенал военной части ВСУ уничтожен в Ровенской области
По арсеналу военной части А-0153 нанесен удар в городе Сарны Ровенской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, местные жители зафиксировали два серьезных взрыва ночью с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153, передает РИА «Новости».
Лебедев отметил, что город Сарны является крупным логистическим хабом, где неоднократно были замечены иностранцы. На территорию арсенала заходит железнодорожная ветка, по которой в последнее время завозили вооружение и боеприпасы.
Ранее подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS ВСУ в Днепропетровской области.