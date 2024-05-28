На смене «Послезавтра» отдохнули более 30 семей из новых регионов

Программа была направлена на укрепление отношений родителей с детьми, а также на оказание психологической поддержки жителям обстреливаемых территорий: психологи провели личные и групповые консультации.

«В Год семьи мы решили запустить новый формат наших смен «Послезавтра» – семейный, и вот завершается уже вторая смена. Родители рады получить передышку и провести полторы недели вместе со своими детьми, мы получаем восторженные отзывы. Обязательно продолжим семейные смены – а следующая пройдет в августе», – приводятся слова Львовой-Беловой на сайте аппарата детского омбудсмена.

Дети и родители получили возможность участвовать в мастер-классах по изготовлению воздушных змеев и мороженого, заниматься спортом, ОАО «РЖД» организовало спортивный праздник «Дорога в лето». Для взрослых федеральный подростковый центр провел родительскую гостиную: мамы и папы обсудили с экспертом особенности психического развития детей, тонкости общения с подростком, получили необходимую поддержку.

Другим направлением смены стали профориентационные встречи для детей. Писатель, сценарист и общественный деятель Олег Рой рассказал участникам «Послезавтра» о своем профессиональном пути и ответил на вопросы. Эксперт платформы hh.ru поделился тем, какие возможности на рынке труда есть у подростков. Лекторы Российского общества «Знание» провели мастерские «Родители поколения Z» и «Профориентация в цифровую эпоху».

Игра «Ингредиенты семейной жизни» позволила семьям лучше узнать друг друга и понять, что их объединяет. На творческих вечерах родители и дети делали клипы и представляли номера о семейных ценностях. Для семей была организована экскурсия на международную выставку-форум «Россия». Участники «Послезавтра» ознакомились с экспозициями Минтранса России, РЖД, Федеральной пассажирской компании, РФСО «Локомотив», узнали о достижениях нашей страны в разных отраслях.

Молодежный проект «Послезавтра», реализуемый по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, направлен на социально-психологическую адаптацию подростков из новых субъектов РФ, а также других обстреливаемых территорий. Семейные смены – новый формат проекта «Послезавтра», основная идея которых – содействие укреплению семьи, развитие ее нравственных устоев и создание условий для реализации идей, самовыражения и общения детей и родителей. Всего в молодежном проекте «Послезавтра» приняло участие 2600 подростков.

