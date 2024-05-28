Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
На смене «Послезавтра» отдохнули более 30 семей из новых регионов
В подмосковном пансионате завершается вторая семейная смена «Послезавтра». Смена объединила 32 семьи из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Всего смогли отдохнуть 136 родителей и детей. Ее организаторами выступили детский омбудсмен Мария Львова-Белова и благотворительный фонд «Страна для детей».
Программа была направлена на укрепление отношений родителей с детьми, а также на оказание психологической поддержки жителям обстреливаемых территорий: психологи провели личные и групповые консультации.
«В Год семьи мы решили запустить новый формат наших смен «Послезавтра» – семейный, и вот завершается уже вторая смена. Родители рады получить передышку и провести полторы недели вместе со своими детьми, мы получаем восторженные отзывы. Обязательно продолжим семейные смены – а следующая пройдет в августе», – приводятся слова Львовой-Беловой на сайте аппарата детского омбудсмена.
Дети и родители получили возможность участвовать в мастер-классах по изготовлению воздушных змеев и мороженого, заниматься спортом, ОАО «РЖД» организовало спортивный праздник «Дорога в лето». Для взрослых федеральный подростковый центр провел родительскую гостиную: мамы и папы обсудили с экспертом особенности психического развития детей, тонкости общения с подростком, получили необходимую поддержку.
Другим направлением смены стали профориентационные встречи для детей. Писатель, сценарист и общественный деятель Олег Рой рассказал участникам «Послезавтра» о своем профессиональном пути и ответил на вопросы. Эксперт платформы hh.ru поделился тем, какие возможности на рынке труда есть у подростков. Лекторы Российского общества «Знание» провели мастерские «Родители поколения Z» и «Профориентация в цифровую эпоху».
Игра «Ингредиенты семейной жизни» позволила семьям лучше узнать друг друга и понять, что их объединяет. На творческих вечерах родители и дети делали клипы и представляли номера о семейных ценностях. Для семей была организована экскурсия на международную выставку-форум «Россия». Участники «Послезавтра» ознакомились с экспозициями Минтранса России, РЖД, Федеральной пассажирской компании, РФСО «Локомотив», узнали о достижениях нашей страны в разных отраслях.
Молодежный проект «Послезавтра», реализуемый по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, направлен на социально-психологическую адаптацию подростков из новых субъектов РФ, а также других обстреливаемых территорий. Семейные смены – новый формат проекта «Послезавтра», основная идея которых – содействие укреплению семьи, развитие ее нравственных устоев и создание условий для реализации идей, самовыражения и общения детей и родителей. Всего в молодежном проекте «Послезавтра» приняло участие 2600 подростков.