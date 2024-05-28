Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Стало известно о предсказании Жириновского по признанию талибов
Вице-спикер Госдумы Чернышов: Жириновский требовал признать талибов еще в 2014 году
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 2014 году в Ялте требовал признать талибов (движение «Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), и утверждал, что мир придет с опозданием к этому, заявил в разговоре с News.ru вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
По словам Чернышова, Жириновский считал, что признание власти талибов остановит наркотрафик из Афганистана. Кроме того, еще в 2000 году ЛДПР на одном из митингов выходила с лозунгами о признание правительства талибов, передает News.ru.
Ранее МИД России сообщил, что вопрос о снятии с движения «Талибан*» статуса террористической организации находится в стадии проработки.
Президент России Владимир Путин отметил, что выстраивать отношения с талибами нужно, поскольку они являются действующей властью в Афганистане.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ