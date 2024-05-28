Стало известно о предсказании Жириновского по признанию талибов

Вице-спикер Госдумы Чернышов: Жириновский требовал признать талибов еще в 2014 году

Tекст: Вера Басилая

По словам Чернышова, Жириновский считал, что признание власти талибов остановит наркотрафик из Афганистана. Кроме того, еще в 2000 году ЛДПР на одном из митингов выходила с лозунгами о признание правительства талибов, передает News.ru.

Ранее МИД России сообщил, что вопрос о снятии с движения «Талибан*» статуса террористической организации находится в стадии проработки.

Президент России Владимир Путин отметил, что выстраивать отношения с талибами нужно, поскольку они являются действующей властью в Афганистане.