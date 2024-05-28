«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Песков назвал враждебными для России действия ЕС по Украине
Песков: Россия расценивает как враждебные действия Евросоюза по Украине
Обсуждение Евросоюзом разрешения ВСУ наносить удары по России и преодоление возражений Венгрии на поставки нового вооружения Украине расценивается Россией как враждебные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».
Песков подчеркнул, что обсуждение в ЕС разрешения Украине на удары по России расценивается Москвой как не просто недружественные, а как враждебные действия. По его словам, российские военные принимают соответствующие меры, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.
Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.
Напомним, во вторник министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории.
Песков заявил, что президент России Владимир Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.