Песков назвал враждебными для России действия ЕС по Украине

Песков: Россия расценивает как враждебные действия Евросоюза по Украине

Tекст: Вера Басилая

Песков подчеркнул, что обсуждение в ЕС разрешения Украине на удары по России расценивается Москвой как не просто недружественные, а как враждебные действия. По его словам, российские военные принимают соответствующие меры, передает ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.

Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

Напомним, во вторник министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории.

Песков заявил, что президент России Владимир Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.