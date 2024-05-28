Двигатель Airbus A320 загорелся при взлете в аэропорту Чикаго

Tекст: Ольга Никитина

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), инцидент произошел около 14.00 по местному времени (22.00 мск понедельника), передает ТАСС.

Причины возгорания двигателя пока не установлены.

В момент случившегося самолет еще не успел оторваться от полосы, поэтому он просто прервал разгон, сообщает канал «360».

В связи с происшествием прибытие нескольких рейсов в аэропорт было отложено. Пассажиров загоревшегося самолета пересадили на другой борт.

Ранее летевший из Владивостока самолет Airbus A320 авиакомпании «Сибирь» при посадке в Анадыре столкнулся с птицей.