«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Двигатель Airbus A320 загорелся при взлете в аэропорту Чикаго
На взлетной полосе международного аэропорта О'Хара в Чикаго загорелся двигатель пассажирского самолета Airbus A320 авиакомпании United Airlines. На борту лайнера, следовавшего в Сиэтл, находилось 148 человек, никто из них не пострадал.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), инцидент произошел около 14.00 по местному времени (22.00 мск понедельника), передает ТАСС.
Причины возгорания двигателя пока не установлены.
В момент случившегося самолет еще не успел оторваться от полосы, поэтому он просто прервал разгон, сообщает канал «360».
В связи с происшествием прибытие нескольких рейсов в аэропорт было отложено. Пассажиров загоревшегося самолета пересадили на другой борт.
Ранее летевший из Владивостока самолет Airbus A320 авиакомпании «Сибирь» при посадке в Анадыре столкнулся с птицей.