«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Российские академики попросили Путина учредить попечительский совет РАН
Российские академики попросили Путина учредить и возглавить попечительский совет РАН
Российская академия наук попросила президента Владимира Путина внести поправки к закону о РАН с целью создания попечительского совета учреждения. Об этом стало известно после общего собрания академиков в Москве.
По словам президента РАН Геннадия Красникова, члены академии также намерены просить главу государства возглавить попечительский совет, передает ТАСС.
Общее собрание РАН проходит в Москве в здании президиума на Ленинском проспекте. Оно посвящено 300-летию академии. В программе заседания – обсуждение важнейших достижений отечественной фундаментальной науки, а также награждение ученых.
Как сообщалось ранее, президент Путин поручил перевести Высшую аттестационную комиссию (ВАК) под эгиду Российской академии наук к июлю 2024 года.