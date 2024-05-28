Российские академики попросили Путина учредить попечительский совет РАН

Байден снова попытался оскорбить Путина

Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

Tекст: Вера Басилая

Байден заявил, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие и осуществлять подготовку украинских военных, но исключил «поставку» на украинский фронт американских солдат.

По его словам, США стоят на стороне Украины и противостоят человеку, которого он знает много лет, «жестокому тирану», передает ТАСС.

Байден заявил, что Путин уверен в расколе НАТО. По словам президента США, он якобы заявил российскому лидеру в Женеве в 2021 году, что если тот хочет «финляндизации», то есть нейтралитета Украины, то в итоге получит «натоизацию» всей Европы. Американский лидер считает, что НАТО сегодня сильнее, чем когда-либо.

Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».