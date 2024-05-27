  • Новость часаГермания выступила против участия НАТО в защите воздушного пространства Украины
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    «Талибан» обретает новый имидж в глазах России
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    Путин и Мирзиеев договорились навести порядок в сфере трудовой миграции
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    В Соединенных Штатах решили присудить Юлии Навальной «премию архонтов». Выдать ее планирует организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.

    17 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

    Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Хозяева «цивилизованного мира» боятся сильных лидеров

    Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.

    14 комментариев
    27 мая 2024, 18:35 • Новости дня

    Воронежские студенты начали собирать электронную «начинку» устройств для фронта

    По инициативе молодежного крыла Народного фронта в Воронеже запустили производство электронной «начинки» для систем сброса снарядов. Необходимые на фронте детали изготавливают волонтеры и студенты на базе одного из вузов региона.

    «В конце прошлого года в рамках работы фонда «Все для Победы!» и при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта в Воронеж доставили десять 3D-принтеров. Мы распределили их по двум учебным заведениям города и запустили производство изделий для фронта. Делаем заряжатели, хвостовики, ампульницы, корпусы для сбросов. Сегодня эта история помощи получила продолжение. Наша команда будет поставлять на передовую не только детали, но и готовые изделия. До конца июня планируем изготовить 200 сбросов и отправить их в ЛНР, ДНР и Белгородскую область», – рассказала координатор команды молодежного крыла Народного фронта в Воронежской области Валерия Лысаченко.

    Чертежами и схемами с «Молодежкой» поделился Народный полк – НВП «Рокот Воронеж». У изготавливаемых сбросов есть аккумулятор с разъемом «Type-C», он рассчитан на два боеприпаса на базе ВОГ-17 или ВОГ-25. Это универсальная модель, которая подходит под самые распространенные в зоне СВО квадрокоптеры, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    К изготовлению также присоединились воронежские подростки из социального проекта «Тренер». «Работаем над моделями сбросов для третьего поколения дронов. Устройства представляют собой подвес с мотором и электронной схемой, в который помещаются боеприпасы. За счет реакции на свет в нужный момент срабатывает мотор – крепления разжимаются, и боевой заряд отправляется в свободное падение», – рассказал студент, участник проекта «Тренер» Кирилл Егоров.

    Как уточняют участники «молодежки» Народного фронта, чтобы точность попадания была идеальной, они крепят на заднюю часть орудия специальные хвостовики, которые делают траекторию падения вертикальной. А на переднюю – накольники, которые помогают сдетонировать. Все эти изделия волонтеры также делают сами на 3D-принтере.

    Реализовать идею и наладить производство электроники команде добровольцев помогли воронежские предприниматели Газиз Апырбаев и Александр Дубаносов. Они закупили необходимые материалы и оборудование для сборки изделий, которые уже в июне отправятся на передовую. «Многие мои друзья сейчас находятся на СВО, некоторые погибли, выполняя боевые задачи. Поэтому для меня помощь нашим бойцам – особая личная история. Считаю, что важно к такой работе привлекать и молодежь. Ребята не только учатся что-то делать своими руками, но и помогают стране», – поделился Апырбаев.

    На этом молодежь Воронежа не останавливается. В планах у молодежного крыла Народного фронта – вместе с предпринимателями города запустить производство дронов.

    27 мая 2024, 00:52 • Новости дня
    Мантуров: Россия больше не допустит массового ухода западных компаний
    Мантуров: Россия больше не допустит массового ухода западных компаний
    @ MIT Russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия не допустит повторения ситуации, когда крупные западные компании в одночасье уходят с рынка, бросая своих клиентов. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    «То, как поступили зарубежные западные производители – хлопанья дверями и выхода с нашего рынка – показало, что можно за один день уехать... Такого мы точно уже не допустим, получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», – приводит слова Мантурова Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

    В качестве примера вице-премьер привел уход с российского рынка автомобильных производителей и компаний Boeing и Airbus.

    Мантуров также заверил, что, несмотря на санкции, вопросы технического обслуживания и поставок запчастей для самолетов западного производства решены.

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    27 мая 2024, 12:36 • Новости дня
    Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев
    Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник государственной охраны президента Украины Владимира Зеленского в начале СВО дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев, пишет газета Times.

    Речь идет об одном из двух полковников госохраны президента Украины, которого подозревают в покушении на Зеленского.

    В начале СВО мужчина заявил, что представители госохраны не являются вооруженными силами страны и защищать Украину не обязаны. Он также отметил, что им недостаточно платят, чтобы организовывать на территории страны Брестскую крепость, передает «Вечерняя Москва».

    Доносить на руководителя подчиненные не стали, списав это на эмоциональную реакцию на начало боевых действий.

    Напомним, в начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

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    26 мая 2024, 20:50 • Новости дня
    Протестующие в Армении разблокировали дачу Пашиняна

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Армении сторонники оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» прекратили блокировку правительственной дачи премьера страны Никола Пашиняна и пошли к центру Еревана.

    Протестующие выдвинулись к площади Республики в центре Еревана во главе со своим лидером архиепископом Багратом Галстаняном, передает ТАСС.

    Они намерены выработать дальнейший план действий.

    Ранее Галстанян призывал Пашиняна к разговору, направив демонстрантов к правительственным дачам, но в правительстве Армении пояснили, что премьера там нет. Заместитель руководителя аппарата правительства Армении Тарон Чахоян указал, что Пашинян с утра находится в зоне наводнения.

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    27 мая 2024, 09:50 • Новости дня
    Захарова ответила захотевшему «поставить Россию на колени» президенту Эстонии
    Захарова ответила захотевшему «поставить Россию на колени» президенту Эстонии
    @ Mihkel Maripuu/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости «поставить Россию на колени».

    Как сказала Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания Кариса, необходимо, чтобы эстонский президент показал, как это делается, передает РИА «Новости».

    Ранее Карис заявил, что конфликт между Россией и Украиной стал «решающим моментом для нашего поколения».

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    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

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    27 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    Президент Киргизии снял с должности посла в России
    Президент Киргизии снял с должности посла в России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, которым освободил Гульнару-Клару Самат от должности посла республики в России и Армении по совместительству с резиденцией в Москве.

    Как сообщили в пресс-службе главы республики, решение принято в связи с переходом теперь уже экс-главы дипломатической службы на другую работу, сообщает «Московский комсомолец».

    Верительную грамоту у Гульнары-Клары Самат президент России Владимир Путин принял в мае 2021 года.

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    27 мая 2024, 13:18 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией
    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявления президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени» показывают Таллин не в лучшем свете. Кроме того, победить Москву призывает глава страны, вес которой в мировой политике находится практически на нулевом уровне, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    «Подобные заявления может делать либо человек, находящийся не в своем уме, либо тот, кто не разбирается в истории и политике. Оба варианта выставляют руководство Эстонии не в лучшем свете и порочат репутацию этой страны. Слова Кариса еще раз показывают, насколько низок уровень современных европейских лидеров», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В целом от заявлений Кариса мало что зависит. Он управляет государством, вес которого в мировой и европейской политике практически нулевой. Кроме того, так как руководство этой прибалтийской страны зависит от США, следует больше ориентироваться на то, что говорят и делают «работодатели», – отмечает собеседник.

    «Что касается речей о победе над Россией, то история не узнает такого варианта развития событий. Мы, несмотря на заявления Таллина, продолжим выполнять цели и задачи СВО, поставленные нашим президентом. Более того, это будет лучшим ответом на высказывания Кариса», – резюмировал Долгов.

    Ранее президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться только после того, как Россия и ее президент Владимир Путин будут «поставлены на колени». Кроме того, политик высказал мнение, что сейчас главное для Запада – остановить «военную машину» Москвы.

    В ответ на слова Кариса официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале попросила эстонского президента продемонстрировать, как это делается. «А как это? Пусть покажет», – написала она.

    Напомним, в феврале Карис называл конфликт между Россией и Украиной «решающим моментом для нашего поколения». «Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И как показала история, слабость не ведет к миру», – писал он в колонке для Politico.

    Карис отмечал, что Европе следует нарастить поддержку Украины и призывал «не тушеваться» из-за ядерного оружия, которым обладает Россия, а также ее огромной территории и большого населения. Политик подчеркивал, что совокупный ВВП стран ЕС «примерно в десять раз превышает российский» и якобы члены объединения могут достигнуть «мира без боя».

    Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Financial Times заявила, что некоторые страны-члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины. Она отметила, что страны альянса пошли на этот шаг на свой страх и риск – и это нельзя считать эскалацией конфликта. Кроме того, политик не исключила и отправку туда солдат прибалтийской республики.

    Коментарии (14)
    27 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик

    Кондратьев: Украина пыталась атаковать беспилотниками Геленджик

    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Как сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале, все беспилотники были подавлены силами ПВО.

    Он добавил, что в хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, пожар удалось потушить, в селе Криница обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные службы.

    Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что четыре беспилотника были уничтожены над территорией Краснодарского края.

    Коментарии (17)
    27 мая 2024, 11:01 • Новости дня
    Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом

    Столтенберг: Призыв разрешить Киеву удары по России связан с ситуацией под Харьковом

    Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом
    @ IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО повторил свой призыв разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, так как, по его мнению, «это самооборона», которая важна в условиях наступления российской армии под Харьковом, следует из трансляции пресс-службы альянса.

    Поставляющие Украине оружие страны НАТО решают, на каких основаниях оно поставляется, и пришло время подумать об отмене некоторых ограничений, передает ТАСС. Столтенберг добавил, что в районе Харькова линия фронта и граница практически совпадают, и если Киев не может атаковать военные цели на территории России, это делает сложной для них оборону.

    «Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения», – сказал генсек НАТО. Он также подчеркнул, что 99% оружия, которое «помогло нанести серьезные потери Российской армии», Киеву поставляют страны НАТО.

    Ранее Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России.

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    27 мая 2024, 11:36 • Новости дня
    Политолог оценил перспективы протеста против Пашиняна в Армении

    Политолог Корнилов: Протест против Пашиняна в Армении может вынудить премьера уйти в отставку

    Политолог оценил перспективы протеста против Пашиняна в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Протесты против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна – это логичное следствие его действий, которые не отвечают запросам населения. Несмотря на попытки полиции разогнать демонстрантов, в конечном счете руководству страны придется уйти в отставку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее протестующие в Армении начали перекрывать дороги.

    «В Армении мы наблюдаем очередные акции протеста против премьера страны Никола Пашиняна. Демонстрации являются продолжением того противостояния в обществе, которое глава правительства начал сам. Он презрел мнение населения в отношении Карабаха. Он решил подыграть Западу и в некотором смысле отдалиться от России. Это вызвало недовольство жителей республики», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «В случае дальнейшего развития протестов следует ожидать более жесткого противодействия демонстрантам со стороны полиции. Тем не менее полагаю, что данные меры вряд ли позволят справиться с акциями. В конечном итоге, по моему мнению, Пашиняну придется уйти в отставку. Это позволит гражданам Армении выбрать власть, которая последует национальным интересам страны», – резюмировал собеседник.

    Ранее протестующие против премьер-министра Никола Пашиняна перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарака. Кроме того, демонстранты заблокировали часть улиц в Ереване. Полиция, в свою очередь, задержала десятки граждан в центре столицы республики. Как отмечают РИА «Новости», на утро понедельника число задержанных составило 137 человек.

    Накануне претендент на пост армянского премьера, глава оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» и архиепископ Баграт Галстанян пригласил Пашиняна на встречу с народом. Лидер протестующих отметил, что если последний не явится, то потеряет «моральную легитимность параллельно с закончившейся правовой легитимностью».

    Для встречи с премьер-министром Баграт Галстанян отправился к правительственным дачам. Однако там Пашиняна не было. По словам заместителя руководителя аппарата правительства Армении Тарона Чахояна, премьер в это время находился в зоне наводнения.

    Позднее протестующие прекратили блокировку правительственной дачи Пашиняна и выдвинулись к площади Республики в центре Еревана. Демонстранты объяснили это намерением выработать план дальнейших действий.

    Напомним, в начале мая Галстанян объявил о начале процедуры импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна в парламенте. Об этом он заявил после того, как действующий глава правительства не ответил на озвученное лидером оппозиции требование уйти в отставку.

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    27 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР
    Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки освободили поселок Ивановка под Харьковом, группировка «Центр» освободила село Нетайлово в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка также смогла занять более выгодные рубежи и поразить формирования 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Невского (ЛНР) и Новосадового (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены три контратаки украинских штурмовиков у Нововодяного (ЛНР) и Григоровки (ДНР). Украинская сторона потеряла до 405 человек, БМП и пять автомобилей.

    При контрбатарейной борьбе поражены британская САУ Braveheart, гаубица Д-20, гаубица Д-30 и две машины РСЗО «Бастион».

    Группировка «Север» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, она поразила живую силу и технику 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Константиновки и Гранова в Харьковской области.

    Также она отразила две атаки украинских штурмовиков у Глубокого и Волчанска в Харьковской области. ВСУ потеряли до 318 человек, танк и две боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, британская гаубица FH-70, гаубица Д-20, три гаубицы Д-30, американское орудие М119 и машина РСЗО «Град».

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны у Раздоловки и Часова Яра в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 460 человек, гаубицу FH-70, орудие «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и британское орудие L-119. Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» освободила Нетайлово в ДНР и улучшила тактическое положение. Она поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

    За сутки группировка отразила пять контратак украинских штурмовиков 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 335 человек, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены гаубица М777, САУ «Гвоздика», три гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-30, машина РСЗО «Град» и американская буксируемая гаубица М102.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Макаровки в ДНР.

    ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 130 человек, пять автомобилей, гаубицу М777 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты у Работино (Запорожская область) и Веселого (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек, гаубицу Д-30 и орудие М119.

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    27 мая 2024, 08:42 • Новости дня
    Конгрессмен США: Китай не хочет взять Тайвань мирно

    Конгрессмен Маккол: Китайские учения показывают, что они не хотят мирно взять Тайвань

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что недавние военные учения Китая у Тайваня свидетельствуют о нежелании Пекина решать вопрос мирным путем.

    В ходе встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ Маккол отметил, что после инаугурации Лай Циндэ Китай направил к острову 111 летательных аппаратов и 46 кораблей. «Это демонстрация того, что они не заинтересованы во взятии Тайваня мирным путем», – приводит его слова ТАСС.

    Он также подтвердил, что США не прекратят поставки оборонительных вооружений Тайваню.

    Маккол напомнил о трех обязательствах США, закрепленных в Законе об отношениях с Тайванем 1979 года: обеспечить Тайвань оборонительным вооружением; сделать так, чтобы будущее Тайваня определялось мирными средствами; поддерживать возможности для противодействия силе или актам запугивания, которые подвергнут риску безопасность жителей Тайваня.

    «США отстаивали и будут отстаивать эти обязательства», – заверил Маккол.

    Циндэ со своей стороны заявил, что Тайвань будет усиливать обороноспособность и следовать идее экс-президента США Рональда Рейгана «Мир через силу».

    Ранее Пекин обвинил нового главу администрации Тайваня Лай Циндэ в стремлении к независимости при помощи внешних сил, что, по оценке китайской стороны, подталкивает остров к «опасной ситуации войны».

    Коментарии (8)
    27 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    ЕС нарастил закупки железа, стали и алюминия из России

    ЕС увеличил закупки российских железа, стали и алюминия из-за роста спроса

    ЕС нарастил закупки железа, стали и алюминия из России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЕС в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, следует из расчетов по данным европейской статистики.

    Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, увеличив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении – до 328 млн евро, что стало максимумом с мая 2023 года, передает РИА «Новости».

    Главным покупателем стала Бельгия, нарастившая нарастила закупки в 3,5 раза – до 130,5 млн евро. Италия увеличила закупки на 25% – до 85 млн евро, Дания – на 30%, до 35,1 млн евро. В пятерку крупнейших экспортеров вошли Чехия (23 млн евро) и Нидерланды (20 млн евро).

    При этом Венгрия возобновила покупки после четырехмесячного перерыва, закупив железа и стали на 13,7 млн евро.

    Между тем поставки алюминия выросли на 29% месяц к месяцу – до 91,4 млн евро, что стало максимумом с октября прошлого года. Прирост произошел за счет наращивания покупок Германией – в пять раз, до 22,4 млн евро. Также активно наращивали импорт Испания (+69%) и Польша (+21%).

    Ранее власти Канады приняли решение о введении запрета на импорт российских алюминия и стали.

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    26 мая 2024, 22:51 • Новости дня
    В Орловской области задержали советника губернатора

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орловской области задержали Сергея Лежнева, советника губернатора региона. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

    «Сергей Лежнев находится в ИВС, в понедельник планируется избрание меры пресечения», – сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Информация о причинах задержания Лежнева пока не разглашается.


    Коментарии (4)
    27 мая 2024, 11:44 • Новости дня
    Предложение о снятии с движения «Талибан» статуса террористов направили в Кремль

    МИД и Минюст закончили юридическое обоснование снятия с движения «Талибан» статуса террористической организации

    Предложение о снятии с движения «Талибан» статуса террористов направили в Кремль
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    МИД и Минюст закончили юридическое обоснование вопроса о возможном снятии с движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

    По его словам, в настоящее время предложение направлено в Кремль.

    В апреле МИД сообщал о проработке вопроса снятия с движения «Талибан» статуса организации, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. При этом Кабулов неоднократно заявлял, что в Москве понимают необходимость такого шага, но  окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент, передает РИА «Новости».

    Как сообщалось ранее, Россия пригласила талибов на Международный экономический форум в Казани.

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    В Грузии заявили о тайных призывах Запада отправить военных на Украину
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    Российская медицина все больше опирается на отечественное

    Россия переживает стремительный рост отрасли, в которой до последних лет почти полностью доминировали иностранные производители – фармацевтика и медицинская промышленность. Появились сотни новых, разработанных в России лекарств и медицинских изделий, открываются целые медицинские кластеры. Как этого удалось добиться за последние годы? Подробности

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    Прибалты и поляки толкают Европу к ядерной войне

    Европа продолжает наращивать градус эскалации в отношениях с Москвой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны объединения готовиться к войне с Россией. Между тем все больше государств ЕС склоняются к одобрению применения западного оружия ВСУ для ударов по территории России. Почему европейские политики заводят речь о войне с Россией? Подробности

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    Как бриг «Меркурий» навеки вписал свое имя в состав ВМФ

    195 лет назад, 26 мая 1829 года, произошла одна из самых громких побед русского флота. Маленький бриг «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя громадными турецкими линейными кораблями – и вышел из него победителем. Как такое произошло и какое отношение к памяти об этом подвиге имеет один из самых современных кораблей ВМФ России? Подробности

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    Франция еще раз доказала лицемерие Запада

    Еще одна страна приняла закон о противодействии иностранному влиянию – но это, как ни странно, никто не заметил. Не случилось ни митингов, ни беспорядков, ни жестких заявлений Госдепа. А все потому, что эта страна – Франция. А бороться она собирается с «российским влиянием». Почему Париж решил принять этот закон именно сейчас? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Украина подавилась своей русофобией

      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский уничижительно обозвал Россию, передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк». Что это за спектакль?

    • Запад намекнул на убийство премьера Грузии

      Из-за закона об иноагентах Госдепартамент США заявил о пересмотре всего комплекса отношений с Грузией. А ЕС устами одного из своих комиссаров даже напомнил грузинскому премьеру о судьбе премьера Словакии, который попал в больницу из-за покушения со стороны поклонника Украины. Так в Грузии поняли, что Запад потерял всякий стыд.

    • Правительство Британии самоубилось из-за ВСУ

      В Великобритании объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Вместо того чтобы держаться за власть до 2025 года, правительство Риши Сунака готовится уйти уже летом. Причина тому – угрожающая для ВСУ ситуация на фронте.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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