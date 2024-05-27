Воронежские студенты начали собирать электронную «начинку» устройств для фронта

«В конце прошлого года в рамках работы фонда «Все для Победы!» и при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта в Воронеж доставили десять 3D-принтеров. Мы распределили их по двум учебным заведениям города и запустили производство изделий для фронта. Делаем заряжатели, хвостовики, ампульницы, корпусы для сбросов. Сегодня эта история помощи получила продолжение. Наша команда будет поставлять на передовую не только детали, но и готовые изделия. До конца июня планируем изготовить 200 сбросов и отправить их в ЛНР, ДНР и Белгородскую область», – рассказала координатор команды молодежного крыла Народного фронта в Воронежской области Валерия Лысаченко.

Чертежами и схемами с «Молодежкой» поделился Народный полк – НВП «Рокот Воронеж». У изготавливаемых сбросов есть аккумулятор с разъемом «Type-C», он рассчитан на два боеприпаса на базе ВОГ-17 или ВОГ-25. Это универсальная модель, которая подходит под самые распространенные в зоне СВО квадрокоптеры, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

К изготовлению также присоединились воронежские подростки из социального проекта «Тренер». «Работаем над моделями сбросов для третьего поколения дронов. Устройства представляют собой подвес с мотором и электронной схемой, в который помещаются боеприпасы. За счет реакции на свет в нужный момент срабатывает мотор – крепления разжимаются, и боевой заряд отправляется в свободное падение», – рассказал студент, участник проекта «Тренер» Кирилл Егоров.

Как уточняют участники «молодежки» Народного фронта, чтобы точность попадания была идеальной, они крепят на заднюю часть орудия специальные хвостовики, которые делают траекторию падения вертикальной. А на переднюю – накольники, которые помогают сдетонировать. Все эти изделия волонтеры также делают сами на 3D-принтере.

Реализовать идею и наладить производство электроники команде добровольцев помогли воронежские предприниматели Газиз Апырбаев и Александр Дубаносов. Они закупили необходимые материалы и оборудование для сборки изделий, которые уже в июне отправятся на передовую. «Многие мои друзья сейчас находятся на СВО, некоторые погибли, выполняя боевые задачи. Поэтому для меня помощь нашим бойцам – особая личная история. Считаю, что важно к такой работе привлекать и молодежь. Ребята не только учатся что-то делать своими руками, но и помогают стране», – поделился Апырбаев.

На этом молодежь Воронежа не останавливается. В планах у молодежного крыла Народного фронта – вместе с предпринимателями города запустить производство дронов.