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Турчак объяснил выдвижение Беглова на выборы губернатора Петербурга от «Единой России»
На выборы губернатора Санкт-Петербурга «Единая Россия» выдвинет Александра Беглова. Об этом действующего губернатора и партию попросили жители города на встрече, которую провел Дмитрий Медведев. Это одновременно и оценка проделанной за предыдущие шесть лет работы, и новый кредит доверия, сказал секретарь партии ЕР Андрей Турчак.
«Партия и правительство Петербурга сегодня работают вместе по многим направлениям – объектам Народной программы, законотворчеству, поддержке участников СВО, их семей и жителей новых регионов», – написал он в своем Telegram-канале.
Турчак добавил, что Санкт-Петербург преображается – строятся школы, больницы, спортивные объекты, дороги. Приводятся в порядок парки и скверы, дворы, детские площадки. Восстанавливаются исторические объекты.
«Город становится все более комфортным для жителей и гостей. И это уже не тот Петербург, который мы помним даже 10 лет назад. Все это требует больших усилий властей на всех уровнях и, безусловно, участия самих жителей в жизни города. Именно объединение всех ресурсов и поддержка людей в самых важных вопросах дает нужный результат», – подчеркнул он.
Турчак выразил уверенность, что Беглов оправдает доверие жителей города.
Напомним, Беглов принял предложение Медведева баллотироваться на новый срок.