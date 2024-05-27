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    В Соединенных Штатах решили присудить Юлии Навальной «премию архонтов». Выдать ее планирует организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Хозяева «цивилизованного мира» боятся сильных лидеров

    Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Еврейский вопрос раскалывает Америку

    Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведет к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

    16 комментариев
    27 мая 2024, 15:48 • Новости дня

    Меликов: Руководитель администрации главы Дагестана отправится на СВО

    Меликов сообщил, что руководитель администрации главы Дагестана отправится на СВО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Руководитель администрации главы и правительства Дагестана Алексей Гасанов покинет свой пост и отправится на службу в зону СВО, сообщил руководитель республики Сергей Меликов.

    Об этом Меликов написал в своем Telegram-канале, добавив, что поддержал решение подчиненного.

    По его словам, следующим местом службы Гасанова станут российские «подразделения, участвующие в специальной военной операции».


    26 мая 2024, 10:31 • Новости дня
    Российский авиаудар уничтожил арсенал ВСУ в гипермаркете Харькова
    Российский авиаудар уничтожил арсенал ВСУ в гипермаркете Харькова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове уничтожен склад боеприпасов ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, точным ударом КАБов в Харькове уничтожен склад вооружения ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете «Эпицентр», где также в торговом центре базировался командный пункт украинских военных, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что цели выявила российская разведка при участии местных жителей Харькова.

    Ранее военкоры сообщили, что в Харькове загорелась складская часть гипермаркета «Эпицентр», слышны звуки детонации снарядов.

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    25 мая 2024, 20:49 • Новости дня
    Сикорский рассказал об угрозах США атаковать позиции России

    Глава МИД Польши Сикорский: США пригрозили России атакой в ответ на ядерный удар по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США пригрозили России нанести уничтожающий удар по ее позициям, если Москва «применит ядерное оружие на Украине», заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

    Сикорский утверждает, что американцы пригрозили русским уничтожением армии обычным оружием после начала спецоперации. При этом, по словам польского министра, для США не имеет значения, будут ли жертвы после применения Россией «ядерного оружия», ответ все равно последует, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

    Ранее Сикорский призвал разрешить Украине бить вглубь территории России оружием НАТО.

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    25 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Антонов: Украина потеряет большие территории, если США проигнорируют предложения России

    Посол Антонов: Украина потеряет территории, если США не примут условия России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek.

    Антонов также назвал «профанацией» так называемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, она не способна заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу, и служит для того, чтобы отвлечь мировую общественность от проблем современности, передает РИА «Новости».

    Посол также отметил, что у «швейцарской сходки» нет полномочий  подтвердить легитимность Зеленского.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    До этого Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского.

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    25 мая 2024, 20:04 • Новости дня
    Российские военные уничтожили склад с оружием в ТЦ в Харькове

    Военкоры: Российские военные ударили по складу с оружием в ТЦ в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    В Харькове загорелась складская часть гипермаркета «Эпицентр», слышны звуки детонации снарядов, сообщили военкоры.

    Украинские СМИ сообщают о прилете управляемой авиабомбы ФАБ с УМПК. С места поднимается огромный столб дыма, сообщается в Telegram-канале «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

    Сообщается, что на складах гипермаркета «Эпицентр», где произошел мощный взрыв, могло храниться вооружение для группировки «Харьков».

    Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в центральном районе города произошел взрыв, передает РИА «Новости».

    Ранее в Харьковской области была повреждена инфраструктура железных дорог после взрывов.

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    25 мая 2024, 21:26 • Новости дня
    В Германии назвали сроки потери Украиной значительных территорий

    FAS: Украина потеряет значительные территории до конца года

    Tекст: Вера Басилая

    До конца года Украина столкнется с большими потерями территорий из-за нехватки личного состава и преимущества российской артиллерии, сообщила Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

    Издание со ссылкой на западные спецслужбы пишет, что Украина не сможет в ближайшее время перехватить инициативу, а результаты усиленной мобилизации будут ощутимы не раньше осени, но к этому времени есть риск потери значительных территорий, передает RT.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам.

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    26 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области
    Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, а также добились успехов на других направлениях в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» освободили село Берестовое. Отмечается, что в ходе боев противник потерял до 285 человек, две ББМ, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США.

    Как указали в пресс-службе, на Славянском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям. Потери противника составили до 355 человек, три ББМ, в том числе БМП Bradley производства США, два автомобиля, а также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.

    В Минобороны уточнили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям. Противник потерял за сутки до 480 человек, три ББМ, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    В сообщении говорится, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям. ВСУ потеряли за сутки до 130 человек, три ББМ, 155-мм САУ Krab польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20.

    В ведомстве подчеркнули, что на Запорожском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесены удары по живой силе и технике противника. Потери ВСУ составили до 40 человек, две ББМ и четыре автомобиля.

    В Минобороны добавили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

    Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: пять ОТРК ATACMS производства США, 32 РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, ПКР «Нептун», а также 41 БПЛА.

    Ранее сообщалось, что ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

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    25 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский пленный Ананьев получил российский паспорт

    Алаудинов вручил украинскому пленному Ананьеву российский паспорт

    Tекст: Вера Басилая

    Отказавшийся вернуться на Украину пленный украинский военный Александр Ананьев получил российский паспорт из рук замначальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России Апты Алаудинова.

    Алаудинов рассказал, что Ананьев сам сдался в плен летом прошлого года в Клещеевке, и попросил, чтобы его не включали в обменный фонд, а также решил стать гражданином России, следует из видео в Telegram-канале генерала.

    По словам Алаудинова, теперь Ананьев не считается военнопленным.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сдачу в плен самым эффективным способом спастись для солдат ВСУ.

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    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

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    27 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик

    Кондратьев: Украина пыталась атаковать беспилотниками Геленджик

    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Как сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале, все беспилотники были подавлены силами ПВО.

    Он добавил, что в хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, пожар удалось потушить, в селе Криница обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные службы.

    Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что четыре беспилотника были уничтожены над территорией Краснодарского края.

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    24 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    На Украине возбудили дело против командиров ВСУ за провал под Харьковом

    ГБР Украины возбудили уголовное дело против 28 командиров ВСУ за провал под Харьковом

    На Украине возбудили дело против командиров ВСУ за провал под Харьковом
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело против 28 командиров подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за провала при обороне на Харьковском направлении, который привел к существенным потерям, сообщило издание «Главком».

    По данным досудебного расследования, на которое ссылается издание, военные группировки войск «Хортица» оставили свои позиции при наступлении российских сил в Харьковской области, речь идет о подразделениях размером до одной роты, передает ТАСС.

    Следствие считает, что виновато в провале командование 125-й бригады ВСУ и их подчиненные, из-за провала обороны на границе с Россией украинские войска потеряли технику, личный состав и позиции.

    Отмечается, что ГБР начало проверку командующего оперативно-тактической группировкой «Харьков», командиров бригады, батальонов и рот, а также начальника отделения разведки штаба. Уголовное дело открыто за халатное отношение к военной службе и самовольном оставлении поля боя, за эти преступления грозит до 10 лет лишения свободы.

    Ранее в Киеве признали сложной ситуацию для ВСУ в районе Волчанска и Купянска. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области.

    Глава региональной администрации Виталий Ганчев заявил, что в Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов.

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    26 мая 2024, 10:13 • Новости дня
    Российские военные захватили пленных на позициях ВСУ под запорожской Васильевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие из отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии ВС России штурмом заняли позиции ВСУ под Васильевкой в Запорожской области и захватили пленных, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, под Васильевкой по направлению к Степногорску бойцы 19-й дивизии ВС России при поддержке мотострелков штурмом взяли позиции ВСУ и захватили пленных, которые теперь не хотят воевать и призывают сослуживцев сдаваться, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что украинская армия находится в подавленном состоянии и понимает, что потеря Гуляйполя в Запорожской области неизбежна.

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    26 мая 2024, 11:25 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских войск в Старомайорском и Урожайном

    Рогов: Силы России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного

    Стало известно о продвижении российских войск в Старомайорском и Урожайном
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России шаг за шагом выдавливают ВСУ из захваченных сел Старомайорское и Урожайное, которые режим Зеленского в ходе контрнаступления летом прошлого года выдавал как одно из главных достижений, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что российские военные продвигаются вперед в вышеназванных селах, заняв при этом важные стратегические высоты.

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР, уничтожив до 155 военнослужащих противника, две БМП, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198, а также 122-мм САУ «Гвоздика».

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    26 мая 2024, 09:18 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS ВСУ

    Подполье: В Днепропетровской области нанесен удар по складу, где находились ракеты ATACMS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровской области нанесли удар по складу, где находились американские ракеты ATACMS, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, по Павлограду Днепропетровской области ночью было нанесено два удара, один из них с детонацией и, по-словам местных жителей, «сильным фейерверком. Лебедев добавил, что удары наносились в сторону войсковой части 3024, на склады которой привезли ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS, передает РИА «Новости».

    По его информации, после прилета в сторону военной части направились машины скорой помощи, которые пропустили только через 20 минут, потому что кого-то в это время эвакуировали на вертолетах.

    Ранее подпольщики сообщили об ударах ВС России по пункту снабжения ВСУ в Чугуево.

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    25 мая 2024, 19:36 • Новости дня
    Шольц: Германия достигла предела помощи Украине

    Шольц заявил о достижении ФРГ предела помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Германия оказала Украине помощь, какую только могла, Берлин довел это до предела возможного, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    Издание n-tv пишет, что Берлин передал Киеву вооружение на сумму 28 млрд евро, а также две системы ПВО Patriot. По словам Шольца, Германия стремится помочь Украине в оборонительной борьбе, не превращая конфликт в войну России и НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее Шольц заявил, что спекуляции на тему возможного использования киевским режимом западного оружия для ударов по объектам в России не имеют смысла.

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    25 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские военные освободили Архангельское в ДНР

    Минобороны: Российские военные освободили Архангельское в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Архангельское в ДНР, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что бойцы группировки «Центр» ВС России также нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка в ДНР.

    Также отражены три контратаки штурмовых групп 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево в ДНР. Потери противника составили до 410 военных, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М102 производства США.

    Помимо прочего, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Водяное, Сторожевое в ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

    Российские военные отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка в ДНР.

    ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.

    Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 беспилотников, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 603 самолета, 274 вертолета, 24615 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16156 танков и других боевых бронированных машин, 1313 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9832 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21987 единиц специальной военной автомобильной техники.

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      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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