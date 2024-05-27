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    Глеб Простаков Глеб Простаков Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм

    Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

    6 комментариев
    27 мая 2024, 00:33 • Новости дня

    МВД объявило в розыск двух генералов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель начальника Генштаба ВСУ Владимир Горбатюк и бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский объявлены в розыск.

    «Горбатюк Владимир Дмитриевич. 19.02.1982. Разыскивается по статье УК», – приводит ТАСС сообщение из базы розыска МВД России.

    Аналогичная информация опубликована и в отношении Олега Вишневского. При этом суть уголовной статьи не раскрывается.

    24 мая 2024, 17:53 • Новости дня
    Появились фото уничтоженного состава с украинской техникой под Харьковом
    Появились фото уничтоженного состава с украинской техникой под Харьковом
    @ t.me/UkrzalInfo

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу вечером опубликовали фотографии последствий удара по составу с техникой украинской армии под Харьковом.

    В результате ударов повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда, сообщило предприятие «Украинская железная дорога», передает РИА «Новости».

    До этого «Укржелдорога» сообщала, что в ходе российских ударов в Харьковской области повреждена инфраструктура железных дорог.

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    25 мая 2024, 11:59 • Новости дня
    Зеленский высказался о своей нелегитимности

    Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о его нелегитимности

    Зеленский высказался о своей нелегитимности
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности на президентском посту после истечения срока его полномочий.

     «Меня это несильно беспокоит», – сказал он в интервью СМИ Казахстана и Узбекистана.

    Зеленский добавил, что для ответа на этот вопрос нужно обратиться к Конституции Украины, при этом конкретных статей он не назвал, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины.

    Между тем член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Зеленский теперь является диктатором, так как его срок на посту главы Украины истек.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Зеленский превратился в узурпатора и что станет с ним после потери легитимности.

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    24 мая 2024, 21:16 • Новости дня
    Госдеп раскрыл планы Запада на Украине

    Госдеп: Запад хочет помочь Киеву не начать переговоры, а выровнять ситуацию на поле боя

    Госдеп раскрыл планы Запада на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Коллективный Запад хочет помочь Украине не начать переговоры с Россией, а улучшить и стабилизировать положение на поле боя, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    По его словам, важно, чтобы у Украины была благоприятная возможность стабилизироваться на поле боя, для этого нужно выиграть время, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя.

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    24 мая 2024, 22:51 • Новости дня
    Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС

    Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды

    Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС
    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, и в настоящее время идет массовый сброс воды.

    «Противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.

    По словам Сальдо, большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – Днепрогэс.

    Сама плотина не получила повреждений в ходе удара, однако большая часть машинных отделений ГЭС оказалась повреждена или разрушена.

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    24 мая 2024, 10:03 • Новости дня
    Офицер французского легиона попал в российский плен под Клещеевкой

    Tекст: Ольга Никитина

    Офицер французского легиона, принимавший участие в боях на Украине на стороне ВСУ, взят в плен российскими силами в районе Клещеевки (ДНР).

    Иностранец тяжело ранен, ему оказывается медицинская помощь, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Издание добавляет, что раненного в ногу иностранца, судя по характеру ранений, пытались добить выстрелом в сердце.

    Ранее военкоры сообщили о первых потерях французского иностранного легиона на Украине.

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    24 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин: Легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Согласно Конституции Украины легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Легитимность Зеленского закончилась
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, «пиаровские шаги» не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной.

    «Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. До этого Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.


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    25 мая 2024, 13:01 • Новости дня
    Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, сообщил сенатор от Запорожской области и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    По его словам, объект, который является ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами, получил повреждения, передает «Коммерсант».

    Ранее украинские БПЛА дважды за утро атаковали Шебекино Белгородской области.

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    25 мая 2024, 20:49 • Новости дня
    Сикорский рассказал об угрозах США атаковать позиции России

    Глава МИД Польши Сикорский: США пригрозили России атакой в ответ на ядерный удар по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США пригрозили России нанести уничтожающий удар по ее позициям, если Москва «применит ядерное оружие на Украине», заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

    Сикорский утверждает, что американцы пригрозили русским уничтожением армии обычным оружием после начала спецоперации. При этом, по словам польского министра, для США не имеет значения, будут ли жертвы после применения Россией «ядерного оружия», ответ все равно последует, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

    Ранее Сикорский призвал разрешить Украине бить вглубь территории России оружием НАТО.

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    25 мая 2024, 05:47 • Новости дня
    В Одессе произошла массовая драка с участием военных

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных и гражданских лиц

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе произошла массовая драка с участием военных и гражданских лиц.

    Инцидент произошел в курортном районе Аркадия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Отмечается, что причины конфликта неизвестны.

    На опубликованном в украинских СМИ видео видно несколько военнослужащих и большое количество гражданских лиц.

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    25 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Антонов: Украина потеряет большие территории, если США проигнорируют предложения России

    Посол Антонов: Украина потеряет территории, если США не примут условия России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek.

    Антонов также назвал «профанацией» так называемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, она не способна заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу, и служит для того, чтобы отвлечь мировую общественность от проблем современности, передает РИА «Новости».

    Посол также отметил, что у «швейцарской сходки» нет полномочий  подтвердить легитимность Зеленского.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    До этого Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского.

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    25 мая 2024, 20:04 • Новости дня
    Российские военные уничтожили склад с оружием в ТЦ в Харькове

    Военкоры: Российские военные ударили по складу с оружием в ТЦ в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    В Харькове загорелась складская часть гипермаркета «Эпицентр», слышны звуки детонации снарядов, сообщили военкоры.

    Украинские СМИ сообщают о прилете управляемой авиабомбы ФАБ с УМПК. С места поднимается огромный столб дыма, сообщается в Telegram-канале «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

    Сообщается, что на складах гипермаркета «Эпицентр», где произошел мощный взрыв, могло храниться вооружение для группировки «Харьков».

    Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в центральном районе города произошел взрыв, передает РИА «Новости».

    Ранее в Харьковской области была повреждена инфраструктура железных дорог после взрывов.

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    25 мая 2024, 21:26 • Новости дня
    В Германии назвали сроки потери Украиной значительных территорий

    FAS: Украина потеряет значительные территории до конца года

    Tекст: Вера Басилая

    До конца года Украина столкнется с большими потерями территорий из-за нехватки личного состава и преимущества российской артиллерии, сообщила Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

    Издание со ссылкой на западные спецслужбы пишет, что Украина не сможет в ближайшее время перехватить инициативу, а результаты усиленной мобилизации будут ощутимы не раньше осени, но к этому времени есть риск потери значительных территорий, передает RT.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам.

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    24 мая 2024, 19:38 • Новости дня
    Украинским СМИ вновь разрешили оскорблять российских солдат
    Украинским СМИ вновь разрешили оскорблять российских солдат
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отменил рекомендации, запрещавшие журналистам использовать оскорбительные выражения в адрес Вооруженных сил РФ.

    Документ, ранее опубликованный на сайте нацсовета, был удален и более недоступен как по прямой ссылке, так и через поиск на сайте, передает РИА «Новости».

    В среду нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам страны отказаться от использования «агрессивной и неэтичной» лексики в адрес российских военных. Рекомендации прописаны в «Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость».

    Ранее политолог Владимир Скачко сказал газете ВЗГЛЯД, что попытка украинских властей отказаться от «языка ненависти» в местной прессе выглядит запоздало.

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    25 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский пленный Ананьев получил российский паспорт

    Алаудинов вручил украинскому пленному Ананьеву российский паспорт

    Tекст: Вера Басилая

    Отказавшийся вернуться на Украину пленный украинский военный Александр Ананьев получил российский паспорт из рук замначальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России Апты Алаудинова.

    Алаудинов рассказал, что Ананьев сам сдался в плен летом прошлого года в Клещеевке, и попросил, чтобы его не включали в обменный фонд, а также решил стать гражданином России, следует из видео в Telegram-канале генерала.

    По словам Алаудинова, теперь Ананьев не считается военнопленным.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сдачу в плен самым эффективным способом спастись для солдат ВСУ.

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    24 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    Дробницкий: Для Байдена Джордж Клуни оказался важнее Украины

    Американист Дмитрий Дробницкий: Конференцию по Украине можно считать дипломатическим провалом США

    Дробницкий: Для Байдена Джордж Клуни оказался важнее Украины
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская тема для Джо Байдена остается важной. Другое дело, что саммит в Швейцарии уже можно считать провальным. Именно поэтому президентом США, вероятно, будет принято решение туда не ехать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно о том, что вместо Швейцарии Байден посетит Калифорнию, где с участием актеров пройдет сбор средств на его предвыборную кампанию.

    «Конференцию по Украине уже можно считать дипломатическим провалом США. Ее организацией занимался Госдепартамент, который возглавляет Энтони Блинкен – политик, не отражающий современную реальность», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что задумкой Вашингтона было «повязать» страны мирового большинства единой резолюцией, осуждающей боевые действия России.

    «Реализовать этот план Белый дом не в силах. Даже если представители этих государств приедут на саммит, выработать единую позицию по его итогам не получится из-за Индии, Китая и целого ряда других государств. При этом Вашингтон уже не может «дать заднюю» и ограничиться приглашением на мероприятие только западных стран», – детализировал собеседник.

    На этом фоне решение Байдена пропустить конференцию не вызывает вопросов. «Украинская тема для него все еще важна. Стоит ожидать, что в Соединенных Штатах будут активно освещать саммит, все-так в него вложено много политического капитала. Но, видимо, в Белом доме посчитали, что американскому президенту незачем приезжать в Швейцарию и слушать, что скажут другие», – указал Дробницкий.

    Спикер допускает, что этот случай пополнит «копилку» провалов нынешней администрации. «Байдену еще припомнят, что он тусил со своими любимыми актерами в то время, когда Украина проигрывала конфликт», – считает политолог. Ухватятся за историю в первую очередь республиканцы.

    «Так, спикер Палаты представителей Майк Джонсон может сказать, что он поссорился с половиной партии, чтобы одобрить билль помощи Киеву, а Байден решил, что Украина не столь важна, и поехал тусить с актерами», – привел пример собеседник.

    «Когда Байдена будут на кого-то менять, к нему также возникнут вопросы: где он был, каковы были приоритеты? Уже сейчас ситуация выглядит так, будто Джордж Клуни важнее Украины. Между тем у Зеленского актерского мастерства может быть и побольше», – иронично заключил Дробницкий.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США, скорее всего, пропустит конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии. По информации источников издания, Джо Байден собирается посетить мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию, которое в эти дни пройдет в Калифорнии.

    15 июня американский лидер отправится со встречи G7, которая пройдет в итальянской области Апулия, в Лос-Анджелес, пишет агентство. На предвыборное мероприятие приедут актеры Джордж Клуни, Джулия Робертс и другие голливудские звезды, телеведущий Джимми Киммел и экс-президент Барак Обама.

    Как пишет Bloomberg, решение подчеркивает переход Байдена в режим активной подготовки к президентским выборам. Агентство отмечает, что в апреле Дональд Трамп впервые обошел Байдена по количеству собранных средств на кампанию – 76 млн долларов против 51 млн долларов.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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