  • Новость часаЕС потребовал от России объяснений после сообщений о снятых буях на реке Нарве
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    Франция еще раз доказала лицемерие Запада
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    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

    3 комментария
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

    54 комментария
    25 мая 2024, 08:34 • Новости дня

    Песков: Путин неоднократно говорил, что потребности в мобилизации нет

    Представитель Кремля Песков: Путин неоднократно говорил, что потребности в мобилизации нет

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в данный момент нет потребности в мобилизации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в России очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, который проходит на ежедневной основе, передает РИА «Новости».

    При этом Песков подчеркнул, что президент неоднократно говорил, что в данный момент нет потребности в мобилизации.

    Ранее Financial Times писала, что для сохранения успехов в зоне боевых действий Москве в скором времени может потребоваться новая волна мобилизации.

    22 мая 2024, 22:58 • Новости дня
    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии

    Украинская пресса объяснила сокращение «формулы мира» до трех пунктов страхом Киева перед провалом в Швейцарии

    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев опасается, что конференция по Украине в Швейцарии провалится, поэтому сократил «формулу мира» президента страны Владимира Зеленского до трех пунктов, пишут украинские СМИ.

    Украинские СМИ подчеркивают, что Зеленский планировал обсуждать на конференции только свою «формулу мира», но организаторы решили, что это помешает привлечь страны Глобального Юга. В результате участникам позволили вносить свои изменения в итоговый документ, передает ТАСС.

    Киев оказался перед двумя негативными для себя сценариями: либо страны Глобального Юга просто откажутся участвовать в конференции, либо итоговый документ может оказаться далек от желаний Украины. Поэтому «формулу мира» урезали до трех пунктов, которые считаются наименее спорными, пишут СМИ.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    24 мая 2024, 10:03 • Новости дня
    Офицер французского легиона попал в российский плен под Клещеевкой

    Tекст: Ольга Никитина

    Офицер французского легиона, принимавший участие в боях на Украине на стороне ВСУ, взят в плен российскими силами в районе Клещеевки (ДНР).

    Иностранец тяжело ранен, ему оказывается медицинская помощь, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Издание добавляет, что раненного в ногу иностранца, судя по характеру ранений, пытались добить выстрелом в сердце.

    Ранее военкоры сообщили о первых потерях французского иностранного легиона на Украине.

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    23 мая 2024, 08:41 • Новости дня
    Стало известно о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра

    Сальдо заявил о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра

    Стало известно о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области зачищено от разрозненных групп ВСУ, попытки противника вернуть утраченные позиции пресекаются, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, противник не прекратил действия в дельте Днепра, боестолкновения в островной зоне продолжаются, передает РИА «Новости».

    Сальдо добавил, что ВС России пресекают попытки противника высадиться на левый берег Днепра, уничтожая большую часть лодок уже на подходе.

    Ранее Сальдо рассказал, что группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ.

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    22 мая 2024, 12:06 • Новости дня
    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины

    Лариса Шеслер: Украинские силовики готовы применять оружие при сопротивлении мобилизации

    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинцы после ужесточения закона о мобилизации стали прятаться по квартирам и погребам. На этом фоне украинские села, где идут сельскохозяйственные работы, становятся для сотрудников ТЦК основным источником живой силы для фронта, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации.

    «Тотальной мобилизацией недовольны не только жители Николаевской области, но и других регионов Украины. Известны случаи, когда, например, сельчане Одесской и Ивано-Франковской областей пытались противостоять военкомам: они перекрывали им въезд или буквально гоняли по поселению. Иногда женщинам удавалось отбить мобилизуемых», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она подчеркивает: в ВСУ не хотят идти жители ни Ровно, ни Львова, ни Запорожья, ни Харькова. «Все отлично понимают, что это билет в один конец. Существует огромная вероятность погибнуть где-нибудь под Часовым Яром или под Угледаром», – пояснила собеседница. Поэтому украинцы пользуются всеми хитростями и придумывают новые, чтобы «ускользнуть от этой тяжелой лапы государственной машины», добавила Шеслер.

    В частности, люди прячутся по квартирам и погребам, не живут по месту регистрации, уточнила она. «Это приводит к тому, что планы по мобилизации военкоматами не выполняются, и сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) зачастую хватают первых попавшихся мужчин», – заметила спикер.

    Более того, на этом фоне украинские села становятся основным источником живой силы. «Тем временем на юге Украины, в том числе в Николаевской области, идут сельскохозяйственные работы, и мужчины не могут отсидеться по домам, прячась от военкомов. Этим пользуются ТЦК. Отсюда и акции неповиновения», – объяснила правозащитница.

    Собеседница не исключает, что власти могут применить силу против тех, кто препятствует мобилизации. «У этой машины нет никаких ограничений. В стране есть вооруженная полиция, военкомы, многие из которых уже демобилизовались из зоны боевых действий и привыкли применять оружие. Кроме того, исчезли всякие ограничения по отношению к собственным гражданам. Известно, что ВСУ спокойно обстреливают даже те города, которые они считают украинскими», – детализировала Шеслер.

    При этом методы киевского руководства приводят к катастрофической ситуации в стране. Политолог со ссылкой на свои источники сообщает, что в регионах за последнее время резко выросли цены на продовольствие и товары первой необходимости. «Причина в том, что остановились перевозки у ретейлеров. Водители на фурах либо мобилизованы, либо протестуют против беззакония. Также существуют проблемы с общественным транспортом. Так, например, со вчерашнего дня остановились два маршрута городских автобусов Николаева, потому что водителей отправили в ТЦК. У люди возникают проблемы добраться даже до работы», – рассказала она.

    «Поэтому мобилизация на Украине вносит катастрофическую разбалансировку в хозяйстве и в социальной сфере, раздражает и возмущает людей, настраивает их против власти», – заключила Шеслер.

    Ранее в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.

    «Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.

    По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул он.

    Напомним, в субботу на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.

    Коментарии (5)
    23 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекомендацию украинским СМИ не оскорблять российских военных

    Политолог Скачко: В Киеве поняли, что придется отвечать за «орков» и «русню»

    Эксперт объяснил рекомендацию украинским СМИ не оскорблять российских военных

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка украинских властей отказаться от «языка ненависти» в местной прессе выглядит запоздалой. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее украинские власти рекомендовали СМИ не оскорблять российских военных.

    «Призыв нацсовета Украины к прессе отказаться от оскорблений в адрес российских военных почти наверняка продиктован не беспокойством о престиже журналистов или качестве материалов. Дело, скорее, в том, что в Киеве предчувствуют поражение. Там понимают, что за «орков», «русню» и подобную лексику им придется отвечать», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

    Он называет подобные рекомендации, которые появились лишь на третьем году конфликта, запоздалыми. «С одной стороны, решение правильное, но в контексте всего происходящего оно выглядит позорно», – добавил спикер. По мнению Скачко, украинские журналисты могут руководствоваться новыми правилами, но многое будет зависеть от того, кто и сколько им заплатит.

    «На Украине есть особо одаренные работники СМИ. Такие люди собственную несостоятельность компенсируют руганью. Вероятно, они будут до конца изрыгать всякую гадость про российских военных и русских в целом», – допускает политолог. Вместе с тем украинскому журналисту характерна сервильность, отметил он. «Это особенность профессии в несвободном украинском обществе», – пояснил собеседник.

    А вот чего ждать не стоит, так это смены риторики политиков, добавляет аналитик. «Делая оскорбительные заявления в адрес России, они, с одной стороны, пытаются засветиться перед западными инвесторами и показать тем, какие они сильные и смелые. С другой стороны, чувствуют безнаказанность. Но ответственность в любом случае рано или поздно придется нести», – заключил Скачко.

    Ранее нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам страны отказаться от использования «агрессивной и неэтичной» лексики в адрес российских военных. Рекомендации прописаны в «Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость».

    «Использование некорректной лексики в отношении представителей Российской армии, военной и политической администрации не способствует объективному и открытому информированию общественности и может ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации», – говорится в тексте документа. Поясняется, что даже при военном положении СМИ следует соблюдать этические и профессиональные стандарты. Агрессивная лексика, отметил нацсовет, может трактоваться другими сторонами как «содействие эскалации войны».

    Напомним, заявления о том, что «украинцы – люди, а русские – нет» звучали неоднократно, в частности от Сары Эштон-Чирилло, занимавшей пост спикера теробороны ВСУ. На Украине оскорбляли и жителей Донбасса. Так, еще в 2019 году украинский журналист Юрий Молчанов обвинил коллег в нежелании населения региона возвращаться на Украину: «Мы говорим тем, кто живет в Донбассе: идите к нам, у нас лучше. А лучше ли? Пойдут ли они к тем, кто пять лет называл их мразями, подонками, обещал их уничтожить, обнести колючей проволокой? И это не российская пропаганда, все это было на наших каналах».

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    22 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Назван форпост обороны ВСУ в Харьковской области

    Ганчев: Липцы Харьковской области станут форпостом обороны ВСУ из-за ключевого положения

    Назван форпост обороны ВСУ в Харьковской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Липцы Харьковской области станет форпостом обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, Липцы станут форпостом ВСУ, а полный контроль над этим населенным пунктом позволит ВС России осуществлять огневой контроль над всеми транспортными магистралями, по которым снабжаются подразделения на рубежах Харькова, передает ТАСС.

    Ганчев  добавил, что российские войска контролируют стратегические высоты в этом районе, что позволяет держать под огневым контролем основные дороги в районе населенного пункта.

    Ранее Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска освободили 40% города Волчанска.

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    22 мая 2024, 14:21 • Новости дня
    Российские силы нанесли удар по военному порту Очакова

    ВС РФ нанесли удар по порту Очакова, где ВСУ готовили высадку десанта на Кинбурнскую косу

    Российские силы нанесли удар по военному порту Очакова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные 22 мая нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по военному порту города Очакова в Николаевской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью удара был срыв подготовки ВСУ к атаке и высадке десанта на Кинбурнскую косу.

    Лебедев сообщил РИА «Новости», что все военные объекты в основном расположены на побережье, гражданским туда вход воспрещен. Ночью, по его словам, российская сторона дважды ударила по объектам в Очакове с помощью БПЛА.

    «Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очакова», – уточнил он.

    По информации Лебедева, в порт в последние дни были доставлены «различные плавсредства – от катеров до водных мотоциклов». «Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу», – добавил он.

    В апреле подполье сообщало, что Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, в котором было около 300 военнослужащих.

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    23 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Сенатор Долгов: Варшава рискует стать стороной конфликта, если решит сбивать российские ракеты над Украиной

    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Обсуждаемая в Варшаве идея использовать польские ПВО для защиты украинского воздушного пространства абсолютно безрассудна. Если Польша приступит к реализации инициативы, это сделает ее стороной конфликта и приведет к трагическим последствиям. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Он призвал поляков вспомнить уроки истории.

    «Польское руководство продолжает придерживаться разнузданной риторики по отношению к конфликту вокруг Украины», – сказал сенатор Константин Долгов. Он отметил, что уровень истерии и русофобии в Польше зашкаливает.  Тем не менее идею использовать системы ПВО Польши для защиты украинского воздушного пространства собеседник счел «болтанием языком».

    «Я думаю, политики в Варшаве не осознают той опасности, которой они подвергают свою страну и своих граждан, выступая с подобными предложениями. Отсюда и такие безответственные идеи», – пояснил парламентарий. 

    Долгов допускает, что поляков подзуживают немцы. Он напомнил, что ранее с инициативой защищать Украину средствами ПВО с территории Польши выступали депутаты Бундестага. «Германия исторически сыграла немалую роль в бедах поляков. То, что немцы занимаются провокационным подстрекательством, должно натолкнуть чиновников в Варшаве на определенные размышления», – считает спикер.

    При этом сенатор подчеркивает: если Польша приступит к реализации плана и начнет сбивать ракеты над Украиной, это сделает ее стороной конфликта. «Эти действия будут рассматриваться нами как враждебный акт и, разумеется, станут основанием для серьезного ответа», – добавил Долгов. Вместе с тем, как отметил собеседник, никакие польские средства ПВО не окажут серьезного влияния на ход военной операции.

    Сенатор на этом фоне призвал польское руководство вспомнить уроки истории. «Каждый раз, когда Варшава вынашивала какие-то агрессивные и провокационные замыслы, для поляков это заканчивалось трагически. Это повторялось много раз. Если они хотят повторения, то выбирают верный путь», – иронично заключил Долгов.

    Ранее спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран. «Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет», – цитирует его ТАСС.

    Вронский отметил, что оценить подобный шаг должны эксперты по международному праву и технические специалисты. Последним также предстоит согласовать условия, при которых польские ПВО могут сбивать ракеты над Украиной. Представитель МИД Польши подчеркнул, что речи о физическом переносе польских средств ПВО на Украину не идет. «Нет возможности того, чтобы польская система ПВО была вне границ страны», – отметил дипломат.

    По словам Вронского, обсуждение возможности для польских ПВО сбивать ракеты над Украиной началось после того, как 24 марта в воздушное пространство Польши на 39 секунд залетела ракета, запущенная, как утверждали польские военные, «дальней авиацией РФ». МИД Польши вызвал в связи с инцидентом российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста. Дипломат отклонил приглашение из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств. Политолог Федор Лукьянов назвал тогда неявку российского посла в МИД Польши ответом на действия послов ЕС.

    Напомним, Владимир Зеленский попросил соседние государства, входящие в НАТО, сбивать цели над Украиной. Он сообщил, что обратился с такой идей к США, Польше и другим партнерам. «Мы готовы подписать все бумаги, что если будет сбита российская ракета над Украиной, то страны НАТО не будут нести ответственность за ущерб, причиненный падением или взрывом. Но все боятся эскалации», – говорил Зеленский в интервью агентству Reuters.

    Идею защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии, ранее озвучивали также в германском Бундестаге. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий.

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    23 мая 2024, 06:28 • Новости дня
    Блинкен отказался считать Россию спонсором терроризма

    Блинкен перечислил «практические причины» не включать Россию в американский список спонсоров терроризма

    Блинкен отказался считать Россию спонсором терроризма
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма, также есть ряд «практических причин» не вносить ее в список таких стран, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил, что «агрессия – это не терроризм». По его словам, определение «терроризма» «не подходит к тому, чем занимается Россия», передает ТАСС.

    Кроме того, объявление России страной – спонсором терроризма подвергнет угрозе «многостороннее сотрудничество» по санкциям против Москвы, сказал он.

    Также Блинкен указал, что подобный шаг будет сложно отменить в случае мирных переговоров, он помешает мерам по «обеспечению оплаты Россией ужасного ущерба Украине, включая использование ее суверенных активов». Как пояснил Блинкен, активы могут заморозить в рамках судебного разбирательства.

    По его словам, администрация США не желает иметь дело «с непредвиденными последствиями, эффектами второго и третьего порядка» в случае объявления России страной – спонсором терроризма.

    Напомним, Палата представителей призывала Госдеп внести Россию в список стран – спонсоров терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций. Белый дом сообщил, что США отказались от этой идеи. Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявлял, что «сама постановка вопроса чудовищна».

    Коментарии (15)
    24 мая 2024, 14:32 • Новости дня
    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

    Политолог Шеслер: Многие жители Харьковской области ждут прихода России с огромной надеждой

    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинское руководство уже получило негативный информационный фон из-за позитивной реакции жителей Авдеевки на освобождение их города силами ВС России. Поэтому Владимир Зеленский не хочет повторять собственных ошибок и намерен отдать России опустевшие населенные пункты, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинские власти начали эвакуацию из Харьковской области.

    «Владимир Зеленский всегда был человеком пиара. Он очень болезненно воспринимает любое событие, способное навредить его публичному образу. При этом мы все хорошо помним, насколько ярко выглядело освобождение Авдеевки. Сотни людей, оставшихся в этом городе и переживших тяжелые времена, со счастьем и облегчением восприняли приход ВС РФ», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме того, очень громко прозвучали слова сирот, которые после эвакуации в Россию вернулись в родные дома на Украину. Они говорили о том, насколько замечательна жизнь в нашей стране. Многие из них откровенно признавались в том, что хотят связать с РФ свое будущее. Поэтому Зеленский не хочет создавать благоприятный для Москвы информационный фон», – уточняет она.

    «Ему гораздо выгоднее отдать безлюдные, опустевшие города, поскольку население на востоке и юге Украины крайне лояльно относится к России. Между тем отдельные территории Харьковской области уже в ближайшее время могут быть заняты нашей армией, поэтому руководство противника не хочет оставлять здесь граждан, поддерживающих Москву», – акцентирует эксперт.

    «Важно понимать, что офис Зеленского инициировал принудительную эвакуацию местных жителей. Они не хотят покидать обжитые места. Многие из них с огромной надеждой ждут прихода РФ. Поэтому в их отношении и применяется сила. Добровольно уезжать из родных краев желают единицы», – подчеркивает собеседница.

    «К тому же покинувших Харьковскую область людей на Украине не ждет ничего хорошего. Конечно, руководство страны декларирует наличие программ помощи эвакуированным, однако в реальности их действие вызывает большие вопросы. Переселенцам не оказывают поддержку в поиске работы, жилье им также не предоставляется», – считает она.

    «Граждане, пострадавшие от боевых действий, оказываются в тяжелейшей ситуации. Чаще всего единственный выход из сложившихся условий они видят только в отъезде с территории Украины. Они стремятся выехать в Европу, причем многие из них в дальнейшем пытаются окружными путями пробраться в Россию», – резюмирует Шеслер.

    Ранее на Украине была объявлена принудительная эвакуация сирот и их представителей из Харьковской области. По плану офиса Зеленского будет осуществлен выезд жителей более 30 населенных пунктов. Под действия мер, инициированных руководством страны, попадают Богодуховский, Изюмский, Купянский и Чугуевский районы.

    Отмечается, что в рамках эвакуации планируется забрать 123 ребенка. В первую очередь речь идет о детях-сиротах, лишенных опеки родителей. Их отъезд будет организован в течение 60 суток. Граждан направят в Волынскую область. По словам руководителя региональной военной администрации Олега Синегубова, к настоящему моменту данные территории уже покинули свыше 11 тыс. человек.

    Эвакуационные мероприятия в Харьковской области начались еще в апреле. В них оказались задействованы 47 прифронтовых населенных пунктов. При этом региональный центр действия инициативы не коснулись. До этого в марте офис Зеленского инициировал принудительный выезд жителей городов и сел, расположенных неподалеку от Сум. В январе схожие действия проводились в отношении граждан, находящихся на территории подконтрольной Украине части ДНР.

    Данное решение местные власти приняли на фоне активизации наступления ВС РФ в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в регионе должна быть создана буферная зона.

    Коментарии (5)
    23 мая 2024, 03:21 • Новости дня
    Польша задумалась о возможности сбивать российские ракеты над Украиной

    МИД Польши заявил об изучении Варшавой вопроса о возможности использовать свою ПВО против российских ракет над Украиной

    Польша задумалась о возможности сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Варшава изучает с правовой и технической точек зрения возможность применить свои системы ПВО против российских ракет над территорией Украины, сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский.

    Вронский сообщил, что «решений по этому вопросу еще не принято». Он подтвердил, что Киев направлял такую просьбу, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    По версии Вронского, переговоры стартовали после того, как в марте российская ракета якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд. Спор идет вокруг того, следует ли Польше сбивать такие ракеты над территорией Украины и каковы могут быть юридические последствия.

    При этом возможность передачи элементов польской системы ПВО Украине «вообще не обсуждается», такой возможности нет, сказал он.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Дмитрий Кулеба призвали западных союзников сбивать российские ракеты. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что западные союзники Киева не поддерживают идею о беспилотных зонах над территорией Украины, потому что это означало бы вовлечение в боевые действия.

    Коментарии (17)
    24 мая 2024, 08:19 • Новости дня
    Полянский объяснил темпы спецоперации на Украине

    Зампостпреда при ООН Полянский: Российская армия бережет жизни солдат, а Киев безжалостен к своим людям

    Полянский объяснил темпы спецоперации на Украине
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Неторопливое продвижение российской армии на Украине обусловлено стремлением командования сберечь жизни своих военнослужащих, заявил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, самой важной задачей на поле боя является сохранение жизней военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что ВСУ используют здания школ и детских садов в качестве огневых позиций, что вынуждает Россию их уничтожать.

    Зампостпреда РФ при ООН выразил сожаление, что киевский режим «абсолютно безжалостно» распоряжается жизнями своих граждан. Полянский назвал такую политику «преступлением, которое мы не можем предотвратить».

    Ранее в Кремле заверили, что никакое оружие с Запада не изменит хода СВО.

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    22 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    На Украине предложили «случайно» бить вглубь России

    Экс-глава МИД Украины призвал якобы «случайно» бить по военным объектам в России

    На Украине предложили «случайно» бить вглубь России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может вынужденно наносить удары вглубь территории России западным оружием, но сделать вид, что это произошло случайно, заявил в интервью Telegraf бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.

    По его словам, Киеву стоит поставить вопрос ребром перед Западом, который «боится собственной тени». Огрызко считает, что или западные партнеры дают добро на подавление военных объектов внутри России, или Киев будет вынужден бить сам, делая вид, что это получилось случайно, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ. В Белом доме выступили против ударов ВСУ по территории России, чтобы избежать третьей мировой войны.

    Позже группа конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву наносить удары по территории России американским оружием.

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    24 мая 2024, 09:49 • Новости дня
    Орбан заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    Орбан заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Нападение России на страну НАТО невозможно, разговоры об этом на Западе являются маневром для подготовки к войне, заявил на радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, вероятность того, что кто-либо решится напасть на страну НАТО, чрезвычайно мала, а НАТО – оборонительный альянс и не потерпит военные акции, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что подобные отсылки к «российской угрозе» можно интерпретировать как маневры Запада и Европы для подготовки вступления в войну.

    Также премьер Венгрии добавил, что штаб НАТО в Брюсселе в данный момент пытается определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.

    Ранее в НАТО назвали Россию долгосрочной «проблемой». Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Россией.

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    22 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Клещеевку в ДНР
    Российские войска освободили Клещеевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения Южной группировки ВС России в последние сутки освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике, сообщило российское Минобороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны у Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 365 человек, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, американское орудие М119, британское орудие L-119.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 24-й, 100-й механизированных, 68-й егерской и 71-й пехотной бригад ВСУ у Семеновки, Сокола, Новгородского и Карловки в ДНР.

    Также она отразила семь контратак украинских штурмовиков 47-й, 110-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад у Архангельского, Нетайлово, Соловьево и Уманского в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки за сутки потеряли до 420 человек, три бронемашины, включая немецкую БМП Marder, гаубицу Д-30, два орудия М119.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны у Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного в ДНР.

    Также она отразила контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ у Владимировки в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 125 человек, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab, британскую гаубицу FH-70, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

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