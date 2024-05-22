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Путин предложил разработать систему стимулов для поддерживающих участников СВО компаний
Президент России Владимир Путин предложил разработать систему стимулов для компаний, которые поддерживают участников специальной военной операции (СВО), реализуют социальные проекты, вносят вклад в укрепление технологического суверенитета.
«Должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и технологические программы, поддерживают участников специальной военной операции, благоустраивают, а порой и возводят новые современные города и населенные пункты», – сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АСИ, передает ТАСС.
Ранее Путин потребовал разработать и утвердить обновленную стратегию работы Агентства стратегических инициатив (АСИ) на десятилетний период.