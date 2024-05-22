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    Фондовый рынок поддержит финансовый суверенитет России
    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину
    Блинкен: Народу Ирана стало лучше от гибели Раиси
    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России
    Российские войска освободили Клещеевку в ДНР
    Генерал-майора Попова заподозрили в хищении в особо крупном размере
    Раскрыты новые детали крушения вертолета Раиси
    Грузия предложила Прибалтике самой открыть «второй фронт» против России
    Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестины
    Мнения
    Александр Носович Александр Носович Грузины ударили сразу по Горбатому

    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Для госпереворота в Турции подойдет любая причина

    «Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада

    Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.

    13 комментариев
    22 мая 2024, 14:50 • Новости дня

    Сийярто предрек мировую войну при появлении западных войск на Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто предрек мировую войну при появлении западных войск на Украине

    Сийярто предрек мировую войну при появлении западных войск на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Появление западных войск на Украине приведет к новой мировой войне, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе переговоров в Аммане с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

    По его словам, ряд европейских политиков хочет отправить солдат на Украину, в то время как другие европейские политики фантазируют о применении ядерного оружия, что в любом случае будет означать мировую войну, передает ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

    Сийярто отметил, что граждане Венгрии устали от подобных опасных заявлений. Также политик выразил надежду, что на выборах в Европарламент 6-9 июня избиратели смогут «послать сигнал европейским политикам, которые говорят глупости».

    Ранее в МИД России заверили, что Россия не оставит без ответа отправку французских войск на Украину.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал Макрону «заткнуться и не заниматься эскалацией», так как в случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии.

    22 мая 2024, 08:43 • Новости дня
    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину

    МИД пригрозил Франции «не только политическим» ответом при отправке войск на Украину

    Россия пригрозила Франции «не политическим» ответом на отправку войск на Украину
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не оставит без ответа отправку французских войск на Украину, заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

    По его словам, ответ будет «не только политическим», о чем французскую сторону уже предупреждали, передает РИА «Новости».

    Студенников также отметил, что участие Франции в боевых действиях на Украине сделает ее стороной конфликта, что, в свою очередь, «многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав».

    Кроме того, дипломат выразил надежду, что в правящих кругах Франции «возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал Макрону «заткнуться» и не заниматься эскалацией», так как в случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии.

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    21 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором

    Конгрессвумен Грин призвала власти США больше не выделять деньги «диктатору Зеленскому»

    В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский является диктатором на Украине, потому что его срок полномочий на посту президента истек, США больше не следует выделять средства на нужды Киева, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

    Грин заявила, что на Украине нет демократии, а американские налогоплательщики не должны финансировать Киев. По ее словам, США выделяют украинскому правительству каждый месяц 1 млрд долларов и почти 200 млрд долларов на войну, в которой Украина не может победить, передает ТАСС.

    Во вторник в соответствии с нормами, записанными в Конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства. Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

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    22 мая 2024, 12:06 • Новости дня
    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины

    Лариса Шеслер: Украинские силовики готовы применять оружие при сопротивлении мобилизации

    Эксперт объяснила акции неповиновения в Николаевской области Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинцы после ужесточения закона о мобилизации стали прятаться по квартирам и погребам. На этом фоне украинские села, где идут сельскохозяйственные работы, становятся для сотрудников ТЦК основным источником живой силы для фронта, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации.

    «Тотальной мобилизацией недовольны не только жители Николаевской области, но и других регионов Украины. Известны случаи, когда, например, сельчане Одесской и Ивано-Франковской областей пытались противостоять военкомам: они перекрывали им въезд или буквально гоняли по поселению. Иногда женщинам удавалось отбить мобилизуемых», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она подчеркивает: в ВСУ не хотят идти жители ни Ровно, ни Львова, ни Запорожья, ни Харькова. «Все отлично понимают, что это билет в один конец. Существует огромная вероятность погибнуть где-нибудь под Часовым Яром или под Угледаром», – пояснила собеседница. Поэтому украинцы пользуются всеми хитростями и придумывают новые, чтобы «ускользнуть от этой тяжелой лапы государственной машины», добавила Шеслер.

    В частности, люди прячутся по квартирам и погребам, не живут по месту регистрации, уточнила она. «Это приводит к тому, что планы по мобилизации военкоматами не выполняются, и сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) зачастую хватают первых попавшихся мужчин», – заметила спикер.

    Более того, на этом фоне украинские села становятся основным источником живой силы. «Тем временем на юге Украины, в том числе в Николаевской области, идут сельскохозяйственные работы, и мужчины не могут отсидеться по домам, прячась от военкомов. Этим пользуются ТЦК. Отсюда и акции неповиновения», – объяснила правозащитница.

    Собеседница не исключает, что власти могут применить силу против тех, кто препятствует мобилизации. «У этой машины нет никаких ограничений. В стране есть вооруженная полиция, военкомы, многие из которых уже демобилизовались из зоны боевых действий и привыкли применять оружие. Кроме того, исчезли всякие ограничения по отношению к собственным гражданам. Известно, что ВСУ спокойно обстреливают даже те города, которые они считают украинскими», – детализировала Шеслер.

    При этом методы киевского руководства приводят к катастрофической ситуации в стране. Политолог со ссылкой на свои источники сообщает, что в регионах за последнее время резко выросли цены на продовольствие и товары первой необходимости. «Причина в том, что остановились перевозки у ретейлеров. Водители на фурах либо мобилизованы, либо протестуют против беззакония. Также существуют проблемы с общественным транспортом. Так, например, со вчерашнего дня остановились два маршрута городских автобусов Николаева, потому что водителей отправили в ТЦК. У люди возникают проблемы добраться даже до работы», – рассказала она.

    «Поэтому мобилизация на Украине вносит катастрофическую разбалансировку в хозяйстве и в социальной сфере, раздражает и возмущает людей, настраивает их против власти», – заключила Шеслер.

    Ранее в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения, в ходе которых местные жители не пустили в свои села сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, ссылаясь на свои источники.

    «Жители выступили с обвинениями в том, что военкоматы «выгребли» всех мужчин, и теперь некому работать. И действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Фермеры жалуются, что нет работников, некого посадить за трактор», – приводит слова Барбашова ТАСС.

    По словам депутата, из-за мобилизации на Украине значительно сократилось мужское население. «В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах почти не осталось мужчин», – подчеркнул он.

    Напомним, в субботу на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.

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    21 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Запад в ожидании поражения Украины

    Зеленский пожаловался, что Запад рассматривает вариант поражения Украины

    Зеленский обвинил Запад в ожидании поражения Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные партнеры Киева не разрывают полностью отношения с Россией, потому что рассматривают вариант поражения Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times .

    По мнению Зеленского, на Западе боятся полностью разорвать отношения в Россией. По его словам, не все закрыли посольства в России, не все отправили российских дипломатов домой, потому что оставляют двери с Москвой приоткрытыми и предполагают возможное поражение Украины, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом.

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    21 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия сел военными ВСУ

    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия села ВСУ с помощью «Бабы-яги»

    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия сел военными ВСУ
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие используют коптеры «Баба-яга» для инсценировок взятия населенных пунктов в зоне СВО, рассказал боец спецназа «Ахмат», командир взвода с позывным «Сафон».

    По его словам, ВСУ делали вбросы в интернет, они якобы вешали флаги в населенных пунктах, несмотря на то, что населенные пункты оставались под контролем российской армии, передает РИА «Новости».

    «Сафон» добавил, что схему удалось раскрыть при помощи одного из бойцов, который во время ночного дежурства услышал приближение сельхоздрона «Баба-яга» – тот пролетел мимо, не атаковав позиции, а после рассвета в этом месте обнаружили висящий украинский флаг.

    «И выяснили, что они с дрона скинули на железный столб на магните украинский флаг. Вот он некоторое время провисел. Мы его быстренько сняли, так как этот населенный пункт был за нами», – добавил «Сафон».

    Ранее российский военный рассказал о ночных полетах украинских БПЛА «Баба-яга».

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    22 мая 2024, 14:21 • Новости дня
    Российские силы нанесли удар по военному порту Очакова

    ВС РФ нанесли удар по порту Очакова, где ВСУ готовили высадку десанта на Кинбурнскую косу

    Российские силы нанесли удар по военному порту Очакова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные 22 мая нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по военному порту города Очакова в Николаевской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью удара был срыв подготовки ВСУ к атаке и высадке десанта на Кинбурнскую косу.

    Лебедев сообщил РИА «Новости», что все военные объекты в основном расположены на побережье, гражданским туда вход воспрещен. Ночью, по его словам, российская сторона дважды ударила по объектам в Очакове с помощью БПЛА.

    «Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очакова», – уточнил он.

    По информации Лебедева, в порт в последние дни были доставлены «различные плавсредства – от катеров до водных мотоциклов». «Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу», – добавил он.

    В апреле подполье сообщало, что Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, в котором было около 300 военнослужащих.

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    22 мая 2024, 11:15 • Новости дня
    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ
    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила 30 лодок ВСУ на Херсонском направлении, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, бойцы группировки «Днепр» уничтожили 61 наблюдательный пункт, 45 дронов, 40 пунктов управления БПЛА, 30 лодок и три станции РЭБ, передает ТАСС.

    Ранее группировка «Днепр» за сутки уничтожила 44 пункта управления БПЛА ВСУ.

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    22 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Клещеевку в ДНР
    Российские войска освободили Клещеевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения Южной группировки ВС России в последние сутки освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике, сообщило российское Минобороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны у Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 365 человек, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, американское орудие М119, британское орудие L-119.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 24-й, 100-й механизированных, 68-й егерской и 71-й пехотной бригад ВСУ у Семеновки, Сокола, Новгородского и Карловки в ДНР.

    Также она отразила семь контратак украинских штурмовиков 47-й, 110-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад у Архангельского, Нетайлово, Соловьево и Уманского в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки за сутки потеряли до 420 человек, три бронемашины, включая немецкую БМП Marder, гаубицу Д-30, два орудия М119.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны у Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного в ДНР.

    Также она отразила контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ у Владимировки в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 125 человек, две боевые бронированные машины, польскую САУ Krab, британскую гаубицу FH-70, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

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    22 мая 2024, 08:26 • Новости дня
    В Харькове прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    Других подробностей не приводится, сейчас в Харьковской области объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Ранее журнал Economist сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя.

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    22 мая 2024, 08:52 • Новости дня
    FA: Украинской армии нужно утроить набор рекрутов

    Foreign Affairs: Украинской армии нужно утроить набор рекрутов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинской армии необходимо мобилизовать в три раза больше людей для проведения оборонительных операций, следует из публикации американского журнала Foreign Affairs.

    Как пишет издание, ВСУ «срочно нужно больше солдат», так как нерешительность Киева в проведении мобилизации привела к серьезной нехватке военных в частях, передает ТАСС.

    Foreign Affairs утверждает также, что потери Украины усугубила неготовность оборонительных сооружений на фоне роста огневой мощи ВС России.

    Как отмечается в публикации, украинской армии нужно утроить набор рекрутов, чтобы поддерживать оборону на текущем уровне боевых действий.

    Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что украинские «туристы», которые бегут за границу, оставляют вещи в лесах на границе с Румынией, в том числе еду, из-за этого на маршрутах появилось много медведей.

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    22 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России

    Американист Дробницкий: Вашингтон не разрушит статус-кво, при котором ВСУ негласно используют оружие США для ударов по России

    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США понимают, что офис Зеленского не станет дожидаться официального разрешения Белого дома для нанесения ударов по территории России при помощи американского вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон одобрить удары ВСУ по городам РФ с помощью оружия США.

    «В Конгрессе всегда присутствовала группа «ястребов» – особо упорных сторонников боевых действий на Украине. Такие люди имеются как среди республиканцев, так и в Демпартии. Поэтому в данном случае речь идет об относительно небольшой группе», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Их расчет достаточно прост. Они пытаются работать на собственную репутацию. В будущем, когда ситуация для Украины станет особенно критичной, эти конгрессмены смогут открыто заявить о своей позиции, ссылаясь на то, что если бы их послушали раньше, разгрома ВСУ бы не произошло», – отмечает он.

    «Данной тактики придерживаются не только политики, но и представители экспертного сообщества. Именно поэтому сейчас мы имеем возможность читать так много публикаций в СМИ, призывающих США к более решительным действиям. Важно понимать, что эта позиция не является доминирующей в Вашингтоне. Белый дом пытается играть более хитро», – подчеркивает собеседник.

    «Ни у администрации Байдена, ни у Пентагона не имеется иллюзий относительно того, как именно офис Зеленского распоряжается предоставленным вооружением. Разумеется, если вы передаете ВСУ ракеты большой дальности, гарантировать, что они не будут применяться для ударов по территории России, практически невозможно», – уточняет эксперт.

    «Украинская армия старается выжать максимум из западных поставок. Поэтому на такую «мелочь», как официальное разрешение со стороны союзников, никто внимания не обращает. Соответственно, и у Штатов нет никаких причин для громких заявлений о том, что их оружие можно применять для обстрелов городов РФ», – считает он.

    «Сложившийся статус-кво всех устраивает. Вашингтон может сохранять риторику, в рамках которой Америка якобы старается держаться в стороне от конфликта и помогает ВСУ лишь в вопросах поддержания обороны. В случае, если Пентагон все-таки выступит с официальным разрешением на нанесение ударов по территории России, ситуация кардинально изменится», – акцентирует собеседник.

    «Потенциально данный сценарий может значительно ослабить позиции Джо Байдена, что для него в год президентских выборов, мягко говоря, нежелательно. Кроме того, значительным образом придется пересматривать текущие подходы к диалогу с Россией. Появятся дополнительные проблемы, которые никому в Белом доме не нужны», – резюмирует Дробницкий.

    Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием. В официальном письме к главе военного ведомства Ллойду Остину парламентарии призывают одобрить «полный спектр необходимых операций» для офиса Зеленского.

    «Украинцы не смогли защитить себя из-за нынешней политики администрации США», – подчеркивается в документе. Требования политиков прозвучали на фоне ухудшения ситуации для ВСУ на Харьковском направлении. По их мнению, именно сторонники Джо Байдена значительно ограничили возможности офиса Зеленского.

    Кроме того, парламентарии потребовали обеспечить обучение дополнительных украинских пилотов на истребителях F-16. В письме подчеркивается, что к концу текущего года Вашингтон подготовит лишь 12 специалистов ВСУ, что в сложившихся обстоятельствах недостаточно.

    Конгрессмены также настаивают на обеспечении Украины необходимым ей количеством систем ПВО Patriot. Итоговый документ подписали 13 членов законодательного органа США. Среди них семеро демократов и шестеро республиканцев.

    Ранее офис Зеленского обращался к Белому дому с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, писало издание The Wall Street Journal. Действия украинского руководства издание также связывало с продвижением ВС РФ на Харьковском направлении.

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    21 мая 2024, 20:56 • Новости дня
    Путин: Число участвовавших в СВО руководителей будет увеличиваться

    Tекст: Вера Басилая

    Число людей, которые будут включаться в кадровую программу для участников СВО «Время героев», будет увеличиваться, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

    «Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», – цитирует «Российская газета» Путина.

    Хасиков до этого заявил президенту, что десятки ребят подали заявки для участия в проекте «Время героев», который открывает перед ними колоссальную возможность.

    Ранее Владимир Путин напомнил, что в стране начала действовать специальная кадровая программа для участников СВО – «Время героев». Глава государства отметил, что ветераны спецоперации смогут проявить себя на работе в органах власти, образовательной сфере, наставничестве и других областях.

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    22 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Киев признал отсутствие шансов у ВСУ на поле боя

    Financial Times: Секретарь СНБО Литвиненко заявил об отсутствии шансов у ВСУ на поле боя

    Tекст: Александра Юдина

    У украинской армии нет шансов на прорыв на фронте, заявил газете Financial Times секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко.

    По его словам, ВСУ все еще сражаются, однако у них практические нет шансов на прорыв, передает ТАСС.

    Литвиненко отметил, что ВСУ бы помогло снятие ограничения США на использование Киевом полученного американского оружия для ударов по территории России.

    Ранее журнал Foreign Affairs писал, что украинской армии необходимо мобилизовать в три раза больше людей для проведения оборонительных операций.

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    22 мая 2024, 09:53 • Новости дня
    В МИД ответили на вопрос о приглашении на 80-летие высадки в Нормандии

    Россия не получала приглашения на празднование 80-летия высадки в Нормандии

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия пока не получила приглашения от Франции на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

    Он предположил, что «организаторы передумали или им «посоветовали» передумать», передает РИА «Новости».

    Студенников отметил, что отношения России с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, в том числе с Францией, находятся в своей низшей точке. Произошло это не по воле России, указал он.

    Напомним, по информации агентства France Presse, российскую сторону собираются пригласить на празднование 80-летия высадки союзников. Американские СМИ писали, что «Париж застал западные страны врасплох, когда объявил, что направляет приглашение Москве».

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    22 мая 2024, 14:27 • Новости дня
    Рогов: В украинской армии понимают, что потеря Гуляйполя неизбежна

    Рогов: В украинской армии понимают, что потеря Гуляйполя в Запорожской области неизбежна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская армия находится в подавленном состоянии и понимает, что потеря Гуляйполя в Запорожской области неизбежна, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    Согласно его заявлению на форуме «МедиаСиб-2024», состояние у ВСУ подавленно-агрессивное, повсеместно зафиксировано употребление запрещенных веществ и алкоголя на фоне понимания того, что Гуляйполе они потеряют – хотя бы потому, что город к обороне не готов, передает ТАСС.

    По его словам, ВСУ перебросили часть 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады к Волчанску Харьковской области. В каком количестве переброшены украинские военные, сказать сложно, но из-под Волчанска в Черновицкую область начали массово поступать похоронки, а в плен из 82-й бригады уже сдались более десяти человек. Это может являться показателем того, что Запорожское направление после потери противником Работина отошло на второй план.

    «Они должны были быть под Работино. Похоже, в ВСУ приходит понимание, что Работино они не вернут, а положение на Харьковском направлении напряженное, туда и перебрасывают боевиков», – отметил Рогов.

    Ранее Рогов рассказал, что бегущих от мобилизации расстреливают украинские пограничники.

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