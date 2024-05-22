Граждан Украины осудили за сбор сведений о ВС России в Запорожской области

Двух граждан Украины осудили на 20 и 16 лет за сбор сведений о ВС России в Запорожской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, приговором суда двое граждан Украины признаны виновными им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, приговор вступил в законную силу, передает ТАСС.

Там добавили, что осужденные «по заданию иностранной спецслужбы осуществляли сбор и передачу своему куратору сведений о местах дислокации и передвижениях подразделений ВС России для дальнейшего нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов».

Также они передали СБУ информацию о российском военнослужащем, использованную при подготовке против него теракта. В суде против фигурантов дела были выдвинуты обвинения по статьям о террористическом акте, участии в террористическом сообществе, участии в деятельности экстремистской организации и шпионаже.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что начальство украинских спецслужб, включая руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов), является законной целью для России.