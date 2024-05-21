Эксперт назвал способы противостояния западной «культуре отмены»

Политолог Кузнецов предложил дать Западу альтернативную повестку в сфере культуры

Tекст: Олег Исайченко

«В современном обществе такие вещи как «культура отмены» не должны оставаться без внимания. Нам нельзя уподобляться оппонентам, потому «культура отмены» – это разрушение. Это часть деструктивных культов, связанных с уничтожением идентичности, государственности. Нам не надо пытаться вычеркнуть Джузеппе Верди, Джоаккино Россини, Рихарда Вагнера или Людвига ван Бетховена», – считает Игорь Кузнецов, доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Россия не отказывается от собственных традиций, культуры, но в то же время не выключает себя из мирового процесса, – добавил собеседник. – Несмотря на «культуру отмены» на Западе, наши писатели по-прежнему являются достоянием всего мира. Мои коллеги в Италии и Франции говорят, что Достоевский, Толстой и Пушкин остаются для них предметом изучения. Также никто и никогда не сможет отменить русский балет и оперу».

При этом в России необходимо научно изучать феномен «культуры отмены». «У нас есть исследования, связанные с русофобией. Мы смотрим, как это происходит на протяжении столетий – с эпохи Ивана Грозного до антисоветской агитации на Западе в XX веке. Систематическое внимание этому дает возможность получить важный инструмент противодействия. Мы не должны отвечать симметрично, мы должны быть мудрее, глубже», – подчеркнул специалист.

Кузнецов считает, что у России есть огромные возможности проецировать альтернативную повестку Западу. «Инструментов много. Это означает присутствие не только в медийном, но и в научном дискурсе. Нам нужно создавать свои базы цитирования, международные журналы, с чем у нас проблемы. У нас по сей день критерием качества научной работы, например, является цитирование в журнале Lancet. Я не говорю, что это плохо. Но у нас нас должны быть и свои аналоги», – отметил спикер.

Во вторник в Общественной палате (ОП) прошла международная конференция по обсуждению доклада на тему «Культура отмены как механизм политического давления неоколониализма для поддержания однополярного мироустройства». Его автор – первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов. В своей работе он подробно рассматривает неизбежность перехода к многополярному мироустройству, в основе которого лежат принципы взаимоуважения, признанное право на суверенитет и традиционные ценности.

В ходе встречи эксперты также обсудили сущность идеологии «новой этики», механизм отмены индивидов, групп, сообществ, наций и государств, который противоречит западному неоколониализму. По признанию экспертов, на Западе наблюдается разрастание неоколониальной системы, которая по своим масштабам уже превзошла своего предшественника – колониализм.

«Культура отмены», подчеркнули спикеры, является карательным инструментом для стран, не желающих подчиняться неоколониальной политике Запада, в том числе, не желающих следовать идеологии так называемой «новой этики». Спикеры сошлись во мнении, что «культура отмены» коснулась не только России и ее народа, но и других стран, не согласных с политикой Запада. В частности, жертвами такой международной политики стали страны Африки, Индия, Китай и Палестина.

Организаторами мероприятия выступили комиссия ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов. В мероприятии приняли участие представители МИД РФ, отраслевых институтов, НКО, экспертного, спортивного, культурного сообществ, представители США и Китая.