Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.16 комментариев
Песков рассказал, кто посетит от России похороны Раиси
Представитель Кремля Песков рассказал, кто посетит от России похороны Раиси
Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет присутствовать на прощании с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер Владимир Путин не планирует посещение церемонии прощания с Раиси, на похоронах президента Ирана будет присутствовать Володин, передает РИА «Новости».
В Тебризе началась церемония прощания с погибшим президентом Ирана.
Напомним, в понедельник вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.