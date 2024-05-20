Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Дано объяснение звонку имама с места крушения вертолета Раиси
Tasnim: Пятничный имам Тебриза был жив еще в течение часа после авиакатастрофы в Иране
Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем был жив еще в течение часа после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и даже смог позвонить по телефону, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами.
Как говорится в сообщении, Мохаммад Али Але Хашем был жив еще в течение часа после авиакатастрофы и даже позвонил по телефону главе администрации президента Голамхосейну Эсмаили, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что летевший с Раиси имам Тебриза вышел на связь после крушения вертолета. При этом глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд отметил, что все находившиеся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в первые же мгновения после катастрофы.
По последним данным, спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета президента Ирана.