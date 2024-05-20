Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?11 комментариев
Россиян предупредили о новом мошенничестве с флюорографией
SafeTech: Мошенники стали использовать схему с флюорографией
Злоумышленники звонили людям и предлагали пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет ОМС. Жертвы, которые сообщали код из СМС для подтверждения записи, рисковали лишиться денег или стать жертвами мошенничества на портале госуслуг, сообщает гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг.
Мошенники эксплуатировали тему ОМС, убеждая людей в необходимости пройти флюорографию бесплатно. Затем они предлагали выбрать поликлинику, дату и время приема, а для подтверждения записи просили сообщить код из СМС, передает РИА «Новости».
Злоумышленники, как рассказал Калемберг, могли похитить деньги с карты жертвы, если им удалось получить данные карты или взломать мобильный банк.
В другом, более распространенном сценарии мошенники получали доступ к порталу госуслуг жертвы, используя код из СМС. Это позволяло им оформить микрозаймы на имя жертвы, украсть данные о счетах и доходах, а также продать эту информацию другим злоумышленникам.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк в рамках проекта опубликовала видеосовет, как следует отвечать представляющимся полицейскими мошенникам.