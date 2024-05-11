Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.28 комментариев
В МВД сказали, что отвечать представляющимся полицейскими мошенникам
Официальный представитель МВД Ирина Волк в рамках проекта #ЭтоНеШутка опубликовала видеосовет, как следует отвечать подставляющимся полицейскими мошенникам.
В своем Telegram-канале она опубликовала видеоролик с эстрадной певицей и актрисой Татьяной Булановой, которая отмечает, что в случае, если вам звонят и предлагают совершить какие-то сомнительные действия якобы для помощи органам, не стоит этому верить.
«Никто из официальных лиц никаких важных сообщений людям по телефону не передает. Это не шутки, берегите себя!» – подчеркнула Буланова.