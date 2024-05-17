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Отряд кораблей Северного флота вышел в сторону Атлантики
Отряд Северного флота во главе с носителем «Цирконов» «Адмиралом Горшковым» вышел в сторону Атлантики
В пятницу отряд кораблей Северного флота под командованием носителя гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегата «Адмирал Горшков» отправился в дальний поход, он идет в сторону Атлантического океана, сообщили в пресс-службе СФ.
Корабли взяли курс в Атлантику через районы Баренцева моря, добавили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Кроме «Адмирала Горшкова», в составе группы также средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Отряд несколько месяцев будет исполнять задачи дальнего похода в Мировом океане, основными из них являются демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.
Командир фрегата Павел Конов подчеркнул, что его экипаж готов «на 100%». Перед походом все экипажи были подготовлены, их проверили флагманские специалисты Северного флота. Они также выполнили задачи в Баренцевом море в соответствии с курсом боевой подготовки.