В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Генерала Кузнецова отправили в карантинную зону СИЗО «Лефортово»
Арестованного руководителя главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова отправили в карантинную зону следственного изолятора «Лефортово», сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Администрация СИЗО заявила, что Кузнецов отказался от общения с членами ОНК Москвы, заявил Мельников, передает ТАСС.
Он отметил, что ему неизвестно, с чем связан отказ.
После карантина генерала посадят в камеру с несудимым соседом, карантин может длиться до 10 дней. За это время он пройдет медицинские исследования и сдаст анализы, пообщается с психологом.
Кузнецов сейчас находится в камере от восьми до 12 квадратных метров, у него, вероятнее всего, нет соседа. Там есть телевизор, холодильник, чайник или кипятильник.
Между тем замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки, также отказался общаться с членами ОНК в СИЗО «Лефортово», добавил Мельников.
Причины отказа Иванова от общения также не раскрываются. Обычно отказ от встречи с ОНК связан с шоковым состоянием после помещения в СИЗО.
Напомним, Иванов, был арестован 24 апреля, его арестовали по подозрению в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
Источник сообщал, что дело в отношении начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Кузнецова завели за взятку при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) с индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном.