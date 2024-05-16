Генерала Кузнецова отправили в карантинную зону СИЗО «Лефортово»

Tекст: Алексей Дегтярев

Администрация СИЗО заявила, что Кузнецов отказался от общения с членами ОНК Москвы, заявил Мельников, передает ТАСС.

Он отметил, что ему неизвестно, с чем связан отказ.

После карантина генерала посадят в камеру с несудимым соседом, карантин может длиться до 10 дней. За это время он пройдет медицинские исследования и сдаст анализы, пообщается с психологом.

Кузнецов сейчас находится в камере от восьми до 12 квадратных метров, у него, вероятнее всего, нет соседа. Там есть телевизор, холодильник, чайник или кипятильник.

Между тем замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки, также отказался общаться с членами ОНК в СИЗО «Лефортово», добавил Мельников.

Причины отказа Иванова от общения также не раскрываются. Обычно отказ от встречи с ОНК связан с шоковым состоянием после помещения в СИЗО.

Напомним, Иванов, был арестован 24 апреля, его арестовали по подозрению в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Источник сообщал, что дело в отношении начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Кузнецова завели за взятку при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) с индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном.