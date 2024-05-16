Раскрыты детали взятки кадровику Минобороны Кузнецову

Tекст: Алексей Дегтярев

Кузнецов, согласно версии следствия, организовал заключение между ИП Мартиросян Л. А. и КВВУ государственных контрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн рублей, сказал собеседник ТАСС.

Бизнесмен взамен услуги купил и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре. В то время Кузнецов был начальником 8-го управления Генштаба ВС, в его обязательство входили вопросы по размещению курсантов Краснодарского училища.

Издание «Коммерсант» указывало, что цена земельного участка якобы составляет 7,5 млн рублей, а стоимость коттеджа доходит до 23 млн рублей.

Мартиросян, по словам собеседника агентства, познакомился с генералом, будучи руководителем продовольственной службы отдела материального обеспечения КВВУ. Эти данные есть в решении суда, который поместил предпринимателя под арест.

С 2001 по 2010 год Мартиросян служил в ВС России в этой должности, после службы у него остался «широкий круг знакомств и связей, в том числе с многочисленными свидетелями, которые продолжают свою трудовую деятельность», говорится в документе.

Ранее Кузнецов обжаловал свой арест.