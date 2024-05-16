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    8 комментариев
    16 мая 2024, 13:00 • Новости дня

    Китай поддержал идею России о создании Открытой Евразийской кинопремии

    Китай поддержал идею России о создании Открытой Евразийской кинопремии
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китайская сторона выразила поддержку российскому предложению о создании Открытой Евразийской кинопремии и создании Евразийской академии кинематографических искусств, говорится в совместном заявлении президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    В заявлении указан пункт об укреплении кооперации двух стран в киноотрасли, Китай поддерживает предложение России о создании Евразийской академии кинематографических искусств и об учреждении Открытой Евразийской кинопремии, передает ТАСС.

    Также Китай намерен в положительном ключе рассматривать вопрос отбора картин для участия в связанных с присуждением премии мероприятиях.

    Также страны договорились расширять сотрудничество по туризму, создавая благоприятные условия для увеличения числа взаимных туристических поездок, говорится в заявлении.

    16 мая 2024, 09:36 • Новости дня
    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине

    Си Цзиньпин: Россия и Китай выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине

    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование кризиса на Украине, заявил китайский лидер Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

    «Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса», – заявил он.

    Также председатель КНР заявил, что Китай и Россия выступают за безотлагательное урегулирование палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Путин со своей стороны заявил, что Москва благодарна Пекину за предложения по урегулированию ситуации на Украине. «Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы», – отметил российский лидер.

    Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов.

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    15 мая 2024, 23:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Пекин

    Путин прибыл с государственным визитом в Китай

    Путин прибыл в Пекин
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин прибыл в Пекин, визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу.

    Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году, передает ТАСС.

    Путина у самолета встретили представители принимающей стороны и российской дипмиссии. Он проследовал по красной дорожке вдоль роты почетного караула. Аэропорт президент России покинул на «Аурусе» с кортежем.

    В столице Китая состоятся переговоры лидеров двух стран. Путина сопровождают пять вице-премьеров, руководители экономических, дипломатических и силовых структур, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, РЖД, Росатома и Роскосмоса, а также руководство 20 российских регионов.

    Позднее запланирован визит в Харбин для участия в открытии VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

    Напомним, в ходе переговоров Путин обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии, проблематику сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь». К визиту Путина подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера.

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    16 мая 2024, 06:43 • Новости дня
    Путин встретился с Си Цзиньпином

    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

    Путин встретился с Си Цзиньпином
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь, где его ждал китайский лидер Си Цзиньпин. Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе делегаций.

    Программа государственного визита Путина в Китай официально начинается. В рамках официальной церемонии встречи Си Цзиньпин ждал президента России на площади, где выстроился почетный караул. Путин приехал к Дому народных собраний на «Аурусе». Лидеры двух стран пожали друг другу руки, а затем поприветствовали делегации Китая и России, передает ТАСС.

    Кроме почетного караула и оркестра в церемонии принимали участие несколько десятков школьников. Они встречали Путина с цветами в руках и флажками России и Китая, когда он прибыл к Дому народных собраний, передает РИА «Новости».

    С помоста Путин и Си Цзиньпин посмотрели на выступление Военного оркестра Народно-освободительной армии Китая. Прозвучали гимны двух стран. Церемония продолжалась около 15 минут. После Путин и Си Цзиньпин направились в Дом народных собраний. Также было сделано совместное официальное фото.


    В зале Фуцзянь началась встреча в узком составе делегаций. С российской стороны в ней принимают участие глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов. Также во встрече участвуют министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Напомним, Путин прибыл в Пекин, визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу. Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году.

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    16 мая 2024, 07:34 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе в Пекине

    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций в Пекине.

    Отмечается, что в ходе переговоров Москва и Пекин подпишут совместные документы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, планируется, что Путин и Си Цзиньпин примут заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

    После чего лидеры пообщаются в неформальной обстановке. Затем пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.

    Ранее Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу. Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году.

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    16 мая 2024, 08:37 • Новости дня
    Песков назвал последствия участия Китая в конференции в Швейцарии по Украине

    Песков: Участие Китая не добавит конференции в Швейцарии по Украине результативности

    Tекст: Ольга Никитина

    Сбалансированный подход китайской стороны может лишь облагородить любую конференцию, однако именно мероприятию, которое планируется в Швейцарии и где собираются обсуждать ситуацию на Украине, это не добавит результативности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в комментарии телеканалу «РЕН ТВ» подчеркнул, что обсуждать украинское урегулирование без участия России не имеет смысла. Саму по себе конференцию нельзя расценивать как серьезную попытку нащупать пути к урегулированию.

    «Скорее всего, это будет такая пустая схоластика без перспектив получить хоть какой-то осязаемый результат», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия ценит мудрую позицию Пекина в отношении неучастия Китая в международной конференции в Швейцарии по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского.

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    16 мая 2024, 09:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о готовности выстраивать двусторонние отношения с Москвой
    Си Цзиньпин заявил о готовности выстраивать двусторонние отношения с Москвой
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин заверил российского лидера Владимира Путина в намерении выстраивать двусторонние отношения в правильном русле развития и разрабатывать новые планы взаимодействия по всем направлениям.

    По словам Си Цзиньпина, первый зарубежный визит с начала нового президентского срока Путина является свидетельством того внимания, которое президент России лично и правительство уделяют китайско-российским отношениям, передает РИА «Новости».

    Председатель отметил, что это стало продолжением «доброй традиции контактов», напомнив, что сам тоже после собственного переизбрания на пост председателя выбрал Россию как страну первого зарубежного визита.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что за 75 лет установления дипломатических отношений Китаю и России удалось вместе открыть путь взаимодействия между крупными державами и соседними странами.

    Также он заверил, что Китай и Россия, будучи постоянными членами Совбеза ООН и ведущими странами с формирующимся рынком, углубляют и стратегическое взаимодействие, а также расширяют охват взаимовыгодного сотрудничества.

    Напомним, Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций в Пекине.

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    16 мая 2024, 09:34 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

    Документ был подписан по итогам полномасштабных российско-китайских переговоров. Как ранее пояснил помощник президента Юрий Ушаков, это развернутый документ, состоящий из более чем 30 страниц.

    «В нем будет, естественно, отмечен особый характер наших двусторонних отношений и будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка», – приводит его слова ТАСС.

    В присутствии руководителей двух стран российская и китайская делегации подписали десять совместных документов на уровне Минэкономразвития, Миндальвостокразвития, Минприроды, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ассоциации «Деловая Россия» и информационных агентств. С китайской стороны документы подписывали представители аналогичных структур КНР.

    Среди подписанных соглашений – концепция развития острова Большой-Уссурийский, протоколы о требованиях к экспортируемым в КНР говядине и топинамбуру, договоренности о создании межграничного резервата «Земля больших кошек», меморандум о проведении экспертного форума БРИКС, договоры о медиасотрудничестве, об обмене информацией, о сотрудничестве бизнес-ассоциаций.

    Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов.

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    16 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин пообщались «на ногах» перед началом переговоров

    Tекст: Антон Антонов

    Перед началом переговоров в Доме народных собраний в Пекине китайский лидер Си Цзиньпин сообщил президенту России Владимиру Путину о «начале урожаев» в Китае.

    Си Цзиньпин рассказал Путину, что в Китае «начались урожаи». «Отлично», – сказал в ответ глава Российского государства. Кроме того, президент России оценил проход почетного полка и военного оркестра, подняв большой палец вверх, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь, где его ждал Си Цзиньпин. Стороны начали переговоры в узком составе делегаций.

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    16 мая 2024, 08:07 • Новости дня
    Путин: Почти 90% платежей между Россией и Китаем проводятся в нацвалютах

    Tекст: Ольга Никитина

    Порядка 90% всех платежей между Россией и Пекином проводятся в рублях и юанях, совместное решение перевести двусторонние расчеты в национальные валюты было своевременным и придало импульс расширению торговых потоков, заявил президент Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

    «За прошедшие пять лет, несмотря на последствия пандемии и вопреки некоторым действиям, которые направлены на сдерживание нашего развития, некоторым действиям со стороны третьих стран, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается, увеличивается хорошими темпами. Сформирован весомый портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в самых различных областях», – приводит его слова РИА «Новости».

    Мощный импульс расширению торговых потоков придало своевременное совместное решение, добавил Путин, «обеспечить перевод двусторонних расчетов в национальные валюты».

    «Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики. Уверен, что все запланированные мероприятия будут выполнены», – сказал президент России.

    Напомним, Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций в Пекине.

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    16 мая 2024, 10:23 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи решили обсудить Украину

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформирует председателя КНР Си Цзиньпина о ситуации вокруг украинского кризиса на неформальной встрече вечером.

    «Мы договорились с председателем Си Цзиньпином подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером. Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя КНР о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее китайский лидер заявил, что Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование кризиса на Украине. Путин со своей стороны заявил, что Москва благодарна Пекину за предложения по урегулированию ситуации на Украине.

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    16 мая 2024, 07:55 • Новости дня
    Песков: Украина будет обсуждаться на переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация на Украине обязательно будет обсуждаться на переговорах российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, вопрос о ситуации на Украине будет обсуждаться обязательно, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что Россия приветствует любые мирные инициативы по ситуации на Украине.

    Песков отметил, Москве импонирует конструктивная позиция китайской стороны по вопросу возможных перспектив и почвы для начала каких-то попыток по урегулированию ситуации.

    Ранее Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине. Визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу.

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    16 мая 2024, 07:20 • Новости дня
    Путин заявил о солидном багаже сотрудничества Москвы и Пекина

    Tекст: Александра Юдина

    Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества, поделился мнением президент Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    По его словам, Китай является главным партнером России в торгово-экономической сфере, передает РИА «Новости».

    Глава государства напомнил, что в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть и достиг хороших показателей в 227 млрд долларов.

    При этом Россия по итогам прошлого года вышла на четвертое место в списке торговых партнеров КНР.

    По словам президента, ключевую роль в этом сыграло утверждение по итогам визита Си в Москву в марте 2023 года Плана развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

    В четверг Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу. Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году.

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    16 мая 2024, 10:26 • Новости дня
    Путин заявил о намерении Москвы и Пекина укреплять контакты по линии банков

    Tекст: Александра Юдина

    Москва и Пекин собираются укреплять контакты по линии банков, их взаимные инвестиции надежно защищены от третьих стран, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, взаимные торговля и инвестиции двух стран надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках, передает ТАСС.

    Путин отметил, что Россия и Китай планируют углублять сотрудничество в энергетике, как по углеводородам, так и в мирном атоме.

    Кроме того, глава государства добавил, что Москва будет и дальше развивать сотрудничество с Пекином в машиностроении, где Китай добивается очевидных успехов в производстве автомобилей.

    Ранее Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине.

    Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов.

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    16 мая 2024, 09:55 • Новости дня
    Песков объяснил причину первого визита Путина после инаугурации в Китай

    Tекст: Александра Юдина

    Первый международный визит российского лидера Владимира Путина после инаугурации состоялся именно в Китай, так как Пекин является стратегическим и важнейшим торгово-экономическим партнером Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Китай является нашим стратегическим партнером и страной «номер один» в плане торгово-экономического оборота, передают «Известия».

    Пресс-секретарь подчеркнул, что объем торговли с Китаем за прошлый год превысил 220 млрд долларов. При этом, по мнению китайской стороны, сумма составляет 240 млрд долларов.

    По словам представителя Кремля, сотрудничество двух стран содержит серьезный балансирующий элемент.

    Ранее Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине.

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    16 мая 2024, 10:15 • Новости дня
    Путин: Россия и Китай считают вредным создание военных альянсов в АТР

    Tекст: Ольга Никитина

    Создание закрытых военно-политических альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе вредно и контрпродуктивно, Москва и Пекин согласны в этом. Такое заявление сделал президент Владимир Путин после церемонии подписания документов во время его государственного визита в Китай.

    «Считаем необходимым вести дело к построению надежной и адекватной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам. Мы считаем, что это очень вредно и контрпродуктивно – создание таких альянсов», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Россия и Китай, как отметил Путин, выступают за оздоровление глобального экономического управления, за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов, таких как Всемирная торговая организация, Группа двадцати, Форум азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, и их приведение в соответствие с современными реалиями.

    Ранее Путин назвал символичным тот факт, что первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок он совершил именно в Китай.

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