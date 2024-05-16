В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Китай поддержал идею России о создании Открытой Евразийской кинопремии
Китайская сторона выразила поддержку российскому предложению о создании Открытой Евразийской кинопремии и создании Евразийской академии кинематографических искусств, говорится в совместном заявлении президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
В заявлении указан пункт об укреплении кооперации двух стран в киноотрасли, Китай поддерживает предложение России о создании Евразийской академии кинематографических искусств и об учреждении Открытой Евразийской кинопремии, передает ТАСС.
Также Китай намерен в положительном ключе рассматривать вопрос отбора картин для участия в связанных с присуждением премии мероприятиях.
Также страны договорились расширять сотрудничество по туризму, создавая благоприятные условия для увеличения числа взаимных туристических поездок, говорится в заявлении.