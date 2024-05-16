Китай поддержал идею России о создании Открытой Евразийской кинопремии

Tекст: Алексей Дегтярев

В заявлении указан пункт об укреплении кооперации двух стран в киноотрасли, Китай поддерживает предложение России о создании Евразийской академии кинематографических искусств и об учреждении Открытой Евразийской кинопремии, передает ТАСС.

Также Китай намерен в положительном ключе рассматривать вопрос отбора картин для участия в связанных с присуждением премии мероприятиях.

Также страны договорились расширять сотрудничество по туризму, создавая благоприятные условия для увеличения числа взаимных туристических поездок, говорится в заявлении.