РСТ предупредил о росте нелегальных детских лагерей в России

Tекст: Алексей Дегтярев

У родителей уменьшилась возможность покупать легальный детский отдых, поэтому нелегальные детские лагеря «растут как грибы», сказала Иванова, передает ТАСС.

При этом в таких лагерях происходит «нарушение всех норм и правил», детей там размещают в мини-отелях, а кормят в столовых.

Необходимо внимательно относиться к выбору детских лагерей. Реестр детских лагерей есть в каждом регионе, в нем указаны все лагеря, проходящие проверку. Также есть реестр у туроператоров.

При этом глава проектного офиса по детскому туризму РСТ Елена Перескокова указала, что в «серой зоне» незаслуженно остались детские группы, которые отправляются с туроператорами в экскурсионно-познавательные туры.

При этом эти туроператоры входят в единый реестр, у них застрахована ответственность, размещение происходит в отелях, имеющих специальную категорию. Но Краснодарский и Алтайский края не рекомендуют или даже запрещают размещать в отелях организованные группы детей, это приравнено к нарушению, пояснила Перескокова.