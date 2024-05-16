В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Украинских военных выслали из ФРГ за использование правоэкстремистской символики
Семь украинских военных высланы из ФРГ за использование правоэкстремистской символики
Власти Германии отправили обратно на Украину семерых военнослужащих ВСУ, проходивших подготовку в рамках программы бундесвера, из-за использования ими правоэкстремистской символики.
Как сообщает сайт Бундестага, «во время учений, проводимых бундесвером для украинских вооруженных сил», было выявлено семь случаев, когда солдаты носили запрещенную символику. Обучение этих военных было немедленно прекращено, а сами они были отправлены обратно на Украину, передает ТАСС.
В сообщении также отмечается, что немецкие инструкторы регулярно проводят инструктаж для украинских военных о недопустимости использования экстремистской символики.
Ранее политолог Владимир Скачко рассказал, какие страны могут депортировать украинских уклонистов.