Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Белоусов назвал одной из главных задач формирование гособоронзаказа на 2025 год
Формирование гособоронзаказа на 2025 год является одной из ключевых задач, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.
По его словам, формирование государственного оборонного заказа на следующий год относится к числу первоочередных вопросов, передает ТАСС.
Белоусов заверил, что в этом направлении ежедневно работают Минфин и оборонное ведомство.