Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Число жертв обрушения дома после атаки ВСУ в Белгороде выросло до 17 человек
Число погибших при обрушении дома в Белгороде после атаки киевского режима увеличилось до 17 человек, сообщили в пресс-службе МЧС.
На месте обрушения подъезда дома найдено тело еще одного человека, общее число жертв – 17, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее во вторник сообщалось, что число жертв увеличилось до 16 человек.