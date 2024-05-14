Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Число жертв обрушения дома в Белгороде после атаки ВСУ выросло до 16 человек
Количество погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде после атаки киевского режима возросло до 16 человек, сообщили в МЧС.
На месте обрушения подъезда дома в Белгороде нашли еще одну погибшую, общее число жертв выросло до 16 человек, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Напомним, в Белгороде из-за украинского обстрела произошло частичное обрушение жилого дома.