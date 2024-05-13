Для нервной реакции США и Британии на европейское турне председателя КНР есть основания: Китай делает одну из своих ставок на использование Франции, Германии и еще нескольких государств Евросоюза в качестве «слабого звена» внутри широкой западной коалиции.0 комментариев
В Белгородской области уничтожили украинский дрон
Киевский режим попытался провести террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа в Белгородской области, сообщило Минобороны.
Около 12.00 дежурные средства ПВО уничтожили дрон над территорией региона, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны отмечало, что за ночь в России уничтожили 31 украинский беспилотник.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указывал, что в Белгороде 12 мая в ходе обстрелов погибло 19 человек.