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В Крыму осудили корректировавших огонь ВСУ пятерых агентов СБУ
Вынесены приговоры пятерым агентам украинской службы безопасности (СБУ) по делу о сборе сведений о российской армии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В силу вступили решения Верховного суда Крыма о признании виновными агентов украинских спецслужб, обвиняемых в шпионаже, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Граждане Украины Николай Петровский 1993 года рождения, Сергей Котов 1972 года рождения, Иван Козлов 1988 года рождения, Сергей Арефьев 1992 года рождения и Александр Заривный 1968 года рождения собирали и передавали в СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений ВС России в зоне СВО.
Украинские формирования использовали эти данные для корректировки своих артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по российским позициям.
Дела заводили по статьям «Шпионаж» и «Государственная измена».
Петровского приговорили к 16 годам лишения свободы, Котова – к 15 годам, Заривного – к 13 годам, Козлова и Арефьева – к 11 годам каждого, всех направят в колонии строгого режима.
В начале мая в Москве осудили агента СБУ Сергея Кармазина по делу о шпионаже, диверсиях и подготовке теракта.