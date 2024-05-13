В Крыму осудили корректировавших огонь ВСУ пятерых агентов СБУ

Tекст: Алексей Дегтярев

В силу вступили решения Верховного суда Крыма о признании виновными агентов украинских спецслужб, обвиняемых в шпионаже, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Граждане Украины Николай Петровский 1993 года рождения, Сергей Котов 1972 года рождения, Иван Козлов 1988 года рождения, Сергей Арефьев 1992 года рождения и Александр Заривный 1968 года рождения собирали и передавали в СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений ВС России в зоне СВО.

Украинские формирования использовали эти данные для корректировки своих артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по российским позициям.

Дела заводили по статьям «Шпионаж» и «Государственная измена».

Петровского приговорили к 16 годам лишения свободы, Котова – к 15 годам, Заривного – к 13 годам, Козлова и Арефьева – к 11 годам каждого, всех направят в колонии строгого режима.

В начале мая в Москве осудили агента СБУ Сергея Кармазина по делу о шпионаже, диверсиях и подготовке теракта.