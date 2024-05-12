11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.5 комментариев
Сводная бригада медиков выехала в Белгород
Минздрав: Сводная бригада медиков выдвинулась в Белгород для помощи пострадавшим
Сводная бригада медиков выдвинулась в Белгород для помощи пострадавшим, также выехали пять бригад Московского центра медицины катастроф, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Как говорится в сообщении, поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Белгород для помощи пострадавшим выдвинулась сводная бригада из 13 специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава России, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, НМИЦ хирургии имени Вишневского, а также Федерального центра медицины катастроф, передает РИА «Новости».
Там добавили, что также в Белгород выехали пять бригад Московского центра медицины катастроф.
Ранее сообщил кандидат на пост министра здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 17 человек получили ранения и травмы в результате обстрела со стороны Украины, который привел к обрушению подъезда жилого дома в Белгороде.