Сводная бригада медиков выехала в Белгород

Минздрав: Сводная бригада медиков выдвинулась в Белгород для помощи пострадавшим

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Белгород для помощи пострадавшим выдвинулась сводная бригада из 13 специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава России, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, НМИЦ хирургии имени Вишневского, а также Федерального центра медицины катастроф, передает РИА «Новости».

Там добавили, что также в Белгород выехали пять бригад Московского центра медицины катастроф.

Ранее сообщил кандидат на пост министра здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 17 человек получили ранения и травмы в результате обстрела со стороны Украины, который привел к обрушению подъезда жилого дома в Белгороде.