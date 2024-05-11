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    Российские войска открыли новый фронт в ходе СВО
    Москва пообещала асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики
    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»
    CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений
    Подоляк заявил о желании Киева принять «окончательную формулу мира» в Швейцарии
    На Украине рассказали о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА
    Пушилин заявил о необходимости освободить все русские города в ходе СВО
    Российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции
    Мнения
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    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как надежда победила в Донбассе страх

    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

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    11 мая 2024, 14:50 • Новости дня

    Ганчев заявил, что ВСУ не могут отступать на Харьковском направлении под натиском

    Ганчев заявил, что ВСУ не могут отступать на Харьковском направлении под натиском ВС России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины окопались в населенных пунктах в Харьковской области и не могут отступить под натиском ВС России, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области», – передает ТАСС его слова.

    Также Ганчев заявил, что жители, проживающие в зоне активных боевых действий в Харьковской области, должны оставаться в укрытиях.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО – началось проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.

    10 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия быстро дойдет до Киева и Одессы

    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

    Джонсон заявил, что Запад в панике, он понятия не имеет, что делать, потому что продвижение российской армии набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы.

    По его словам, русские наступают по всей линии фронта и занимают, как минимум, один поселок в день, и не остановится, пока не дойдет до Киева и Одессы, передает РИА «Новости».

    Ранее Джонсон заявил, что Одесса перейдет под контроль России к концу лета. По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово.

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    10 мая 2024, 17:03 • Новости дня
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    Источники в российских силовых структурах сообщили, что в Одесской области наблюдается неравноценная мобилизация по отношению к жителям с пророссийскими и проукраинскими взглядами.

    Источник рассказал РИА «Новости», что в Одессе ТЦК пытаются насильно мобилизовать даже жителей, не подлежащих призыву.

    По его словам, пророссийски настроенных одесситов насильно мобилизуют и отправляют, в том числе, на «мясные штурмы», а проевропейски и прокиевски настроенное население западных районов Одесской области, в частности Измаильского района, не мобилизуют.

    Хотя в соответствии с законом под мобилизацию на Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, ранее в Тульчине Винницкой области Украины мобилизовали 21-летнего украинца.

    Коментарии (16)
    11 мая 2024, 11:39 • Новости дня
    Подоляк заявил о желании Киева принять «окончательную формулу мира» в Швейцарии
    Подоляк заявил о желании Киева принять «окончательную формулу мира» в Швейцарии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ходе конференции в Швейцарии Киев планирует «окончательно принять формулу мира».

    Также Украина хочет добиться максимальной поддержки стран, которые будут присутствовать, передает ТАСС.

    Еще одной целью – обсудить, как можно вернуться к соблюдению международного права. Подоляк напомнил, что прямые переговоры с Россией в принципе невозможны.

    Ранее в МИД Швейцарии заявили, что саммит по Украине не нарушает нейтралитет страны.

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    11 мая 2024, 10:00 • Новости дня
    В США одобрили экстренную продажу Украине систем HIMARS

    Пентагон сообщил об одобрении Госдепом экстренной продажи Киеву трех систем HIMARS

    В США одобрили экстренную продажу Украине систем HIMARS
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Госдепартаменте США одобрили экстренную продажу Украине трех систем РЗСО HIMARS за 30 млн долларов, сообщили в Пентагоне.

    Отмечается, что одобрена экстренная иностранная военная продажа Киеву систем HIMARS и сопутствующих элементов логистики и программы, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Пентагон решил закупить ракеты GMLRS на 332 млн долларов.

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    11 мая 2024, 03:15 • Новости дня
    МИД: Украина атакует российские регионы британским оружием

    МИД России: Поставляемое Британией оружие применяется ВСУ для атак на российские регионы

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют поставляемое Великобританией вооружение для атак на российские регионы. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

    «Поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», – сказал Беляев в интервью ТАСС.

    По словам дипломата, Лондон является одним из главных поставщиков вооружений киевскому режиму и активно продвигает поставки оружия Украине другими странами. Беляев отметил, что с 2022 года Великобритания выделила на военные нужды Украины около 7,1 млрд фунтов стерлингов.

    Дипломат также обратил внимание, что выделение нового пакета военной помощи Киеву на 500 млн фунтов стерлингов связано с попыткой Лондона продемонстрировать свои лидерские амбиции в НАТО и Европе.

    Беляев считает, что британские консерваторы используют военную поддержку Украины в своих политических интересах, чтобы удержать власть на грядущих выборах в парламент. Он также выразил мнение, что главным выгодоприобретателем от поставок оружия Киеву является британский военно-промышленный комплекс.

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    11 мая 2024, 14:13 • Новости дня
    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО

    Алаудинов: ВСУ потеряли в ходе СВО почти 700 тыс. человек

    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери украинской стороны в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек, те, кто не сдался в плен, погибают, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов.

    В видеозаписи, опубликованной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в его Telegram-канале, обнародовано общение Апты Алаудинова с пленным украинским солдатом. Командир «Ахмата» говорит в видео, что те из ВСУ, кто не успел сдаться в плен – погибают.

    Пленный Владимир Игнатенко рассказал Алаудинову, что был мобилизован несмотря на то, что у него на иждивении находилась мать-инвалид.

    «Жизни этого простого украинского парня ничего не угрожает. Он имеет все шансы продолжить заботу о своей больной матери», – отметил генерал.

    По словам Алаудинова, украинцы не враги россиянам, и в России не хотят, чтобы Украина продолжала нести такие «потери, которые уже приближаются к безвозвратным около 700 тыс. человек».

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.

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    10 мая 2024, 16:07 • Новости дня
    Украинские власти начали эвакуацию Волчанска в Харьковской области

    Украинские власти Харьковской области заявили об эвакуации населения Волчанска

    Украинские власти начали эвакуацию Волчанска в Харьковской области
    @ Chan Tsz Yuk/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти объявили об эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области, заявил глава подконтрольной киевским властям горадминистрации Тамаз Гамбарашвили.

    Чиновник подтвердил, что население Волчанска начали эвакуировать, при этом жители уезжают из города на личных автомобилях, передает РИА «Новости».

    Волчанск находится на севере области, 2022 году там проживали более 17 тыс. человек.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области.

    Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Украина может организовать информационные провокации на фоне боев на харьковском направлении.

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    11 мая 2024, 13:39 • Новости дня
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские блогеры выразили восхищение стойкостью выдержавшего два удара FPV-камикадзе танка Т-90М «Прорыв».

    Так, видеозапись того, как Т-90М «Прорыв» выдержал два попадания FPV-дронов ВСУ и продолжил двигаться по своему курсу, разместил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

    Авторы Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» заметили, что, несмотря на попадание сразу двух БПЛА, боевая машина продолжила выполнять боевую задачу.

    Как прокомментировал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, Т-90М держит удар лучше «Абрамса» и «Леопарда».

    Также на видеозапись отреагировали авторы Telegram-канала «Сварщики», подчеркнув, что российский Т-90М «даже не почухался».

    Кроме того, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале заметил, что ВСУ безуспешно атакуют российский танк.

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    11 мая 2024, 13:14 • Новости дня
    ВС России освободили пять сел в Харьковской области
    ВС России освободили пять сел в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины около Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного Харьковской области.

    Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО Vampire производства Чехии, 155-мм французская самоходная артиллерийская установка Caesar, 155-мм самоходная артустановка «Богдана», четыре 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК «Бук».

    В плен были взяты 34 украинских военнослужащих, отчитались в Минобороны.

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    11 мая 2024, 08:36 • Новости дня
    ЕС согласовал черновик проекта гарантий безопасности для Украины
    ЕС согласовал черновик проекта гарантий безопасности для Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз согласовал черновик проекта соглашения о гарантиях безопасности для Украины без возможности прямого участия военных ЕС в конфликте против России, пишет немецкое издание Welt.

    По данным издания, черновик проекта, включающий политическую, военную и экономическую помощь Украине, вынесен на обсуждение с Киевом, передает РИА «Новости».

    При этом в проекте указано, что прямое участие военных ЕС на стороне ВСУ в конфликте против России исключается.

    Также в тексте указано, что гарантии будут действовать до тех пор, пока страна не станет членом ЕС и НАТО.

    Известно, что ЕС намерен предоставить эти гарантии не позднее начала июля.

    Политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что НАТО осознают последствия введения войск альянса в зону боевых действий между Украиной и Россией.

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    11 мая 2024, 13:05 • Новости дня
    На Украине рассказали о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА

    Экс-полковник СБУ Стариков рассказал о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для беспилотников ВСУ

    На Украине рассказали о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что используемые российскими военными «танки-мангалы» неуязвимы для беспилотников ВСУ на поле боя.

    По его словам, так называемый танк-мангал оказался неуязвимым для основного оружия поля боя – FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Также Стариков отметил парадоксальность того, что танки с подобной дополнительной броней показывают такую эффективность на передовой.

    Он добавил, что «танки-мангалы» стали настоящим кошмаром для украинских военных.

    Ранее бригада украинских вооруженных сил отказалась выполнять поручение США о доставке танков Abrams с передовой из-за их излишней «уязвимости».

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    11 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции

    Оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотников, а также дивизион американского ЗРК Patriot на боевой позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 46 украинских беспилотников, американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь французских управляемых авиационных бомб Hammer, 43 снаряда РСЗО HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха».

    С начала спецоперации уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23 951 беспилотник, 515 ЗРК, 15 981 танк и других бронемашин, 1286 машин РСЗО, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 600 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    10 мая 2024, 17:31 • Новости дня
    Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

    RFI: Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP

    Макрон передал ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Франция передала Украине партию дальнобойных ракет SCALP, срок службы которых подходил к концу, передает RFI.

    Как сообщает RFI, в арсеналах Франции имелись два типа запасов ракет SCALP: старые, но пригодные к эксплуатации, и «коконы» с некомплектыми ракетами, с которых были сняты детали для ремонта других ракет, стоящих на вооружении французских войск, передает РИА «Новости».

    За три месяца специалисты восстановили эти ракеты, сделав их пригодными для боевого применения. Стоимость работ составила четверть цены новой ракеты, рассказали источники издания.

    Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта, общая сумма трат превысила 3,8 млрд евро. При этом количество поставленных ракет Crotale, ракет SCALP, Mistral и Aster, а также противотанковых ракет Milan осталось засекреченным.

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    11 мая 2024, 02:58 • Новости дня
    В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали восемь человек

    В Белгородской области сбито несколько воздушных целей, пострадали восемь человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбив несколько воздушных целей на подлете к городу. В результате атаки пострадали восемь мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей», - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что трое пострадавших с осколочными ранениями доставлены из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу, еще двое – в городскую больницу №2 города Белгорода. Трем пострадавшим помощь была оказана на месте.

    В результате атаки повреждены 21 частный дом и одна надворная постройка в поселке Новосадовый, 22 частных дома и четыре автомобиля в селе Таврово, окна в четырех квартирах многоквартирного дома в поселке Дубовое, два автомобиля в селе Стрелецкое, а также один частный дом в селе Никольское.

    «Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории будет продолжен в светлое время суток», – добавил Гладков.

    Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал сельхозпредприятие в Белгородской области. В результате атаки повреждены три здания и две единицы техники. Никто из мирных жителей не пострадал.

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    11 мая 2024, 13:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Керамик в ДНР
    Российские войска освободили Керамик в ДНР
    @ РИА Новости

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Керамик в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, они улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Новоалександровки, Вишневого, Карловки и Розовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены десять контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ возле Очеретино, Семеновки, Соловьево, Нетайлово и Бердычей ДНР.

    ВСУ за последние сутки потеряли до 390 военнослужащих, пять бронемашин, 155-мм самоходную артустановку Paladin и 155-мм американскую гаубицу М777, 155-мм британскую самоходную артиллерийскую установку Braveheart, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию РЭБ «Буковель», сообщил Конашенков.

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