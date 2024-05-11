Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Ганчев заявил, что ВСУ не могут отступать на Харьковском направлении под натиском
Ганчев заявил, что ВСУ не могут отступать на Харьковском направлении под натиском ВС России
Вооруженные силы Украины окопались в населенных пунктах в Харьковской области и не могут отступить под натиском ВС России, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области», – передает ТАСС его слова.
Также Ганчев заявил, что жители, проживающие в зоне активных боевых действий в Харьковской области, должны оставаться в укрытиях.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО – началось проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.