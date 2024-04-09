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Фигурантка дела о фиктивных сертификатах для мигрантов избежала ареста
Суд в Москве не арестовал фигурантку дела о фиктивных сертификатах для мигрантов
Черемушкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшей сотрудницы Института русского языка им. А. С. Пушкина Марины Бальбуровой, которая обвиняется в пособничестве незаконному пребыванию в России 464 иностранных граждан, сообщили из зала суда.
Следствие просило заключить Бальбурову под стражу, а прокуратура – ограничить ее действия. Суд постановил отказать в ходатайстве следствия и поместить обвиняемую под домашний арест до 8 июня, передает ТАСС.
По данным следствия, Бальбурова и другие фигуранты дела способствовали незаконному пребыванию в России не менее 464 иностранным гражданам республик Узбекистан и Таджикистан. Они выдавали фиктивные сертификаты о знании русского языка, которые мигранты затем использовали для получения разрешения на работу и вида на жительство.
Позже стало известно, что суд арестовал Геннадия Тарасенко – второго фигуранта дела о незаконной выдаче сертификатов мигрантам, и назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 июня. Отмечается, что сам обвиняемый и его адвокат настаивали на домашнем аресте, пишет РИА «Новости».
Во вторник в ГСУ СК по Москве заявили, что обвинение предъявили подозреваемым по делу о незаконной выдаче сертификатов о владении русским языком мигрантам для получения вида на жительство.
Ранее сообщалось, что в числе подозреваемых есть сотрудники Института русского языка имени Пушкина. По делу задержаны пять человек.