Глава МЧС совершил облет подтопленных территорий в Курганской области для оценки паводковой обстановки

Глава спасательного ведомства отметил, что необходимо предпринимать все возможные меры для защиты населенных пунктов от большой воды, говорится в Telegram-канале МЧС.

«В регион заблаговременно из пяти субъектов направлены дополнительные группировки МЧС России. При необходимости будем наращивать силы», – сообщил министр.

Он еще раз напомнил о важности своевременной эвакуации людей с территории, подверженной угрозе затопления.

«Самое ценное – это человеческая жизнь. Поэтому необходимо сосредоточить максимальные усилия на проведении превентивной эвакуации и обеспечении защиты жилья на период отсутствия хозяев. Нужно убеждать людей, что в районе паводка может не быть света, а водопроводная вода может стать непригодной к употреблению. Это очень важно, нужно продолжать работу с населением, информировать о полагающихся выплатах и их категориях, как и куда подать документы. Сейчас значительная часть сервисов доступна через госуслуги, люди должны чувствовать поддержку и знать свои права», – отметил Куренков.

Министр поручил открыть на базе ГУ МЧС России по Курганской области телефон горячей линии, по которому можно получить всю необходимую информацию об эвакуации, работе пунктов временного размещения и оставить заявку на оказание адресной помощи.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол у Кургана за шесть часов поднялся на 9 см.