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Глава МЧС совершил облет подтопленных территорий в Курганской области
Глава МЧС совершил облет подтопленных территорий в Курганской области для оценки паводковой обстановки
Министр МЧС России Александр Куренков вместе с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым совершили облет территорий Целинного и Звериноголовского муниципальных округов, а также мест проведения превентивных мероприятий в Притобольном муниципальном округе и городе Кургане.
Глава спасательного ведомства отметил, что необходимо предпринимать все возможные меры для защиты населенных пунктов от большой воды, говорится в Telegram-канале МЧС.
«В регион заблаговременно из пяти субъектов направлены дополнительные группировки МЧС России. При необходимости будем наращивать силы», – сообщил министр.
Он еще раз напомнил о важности своевременной эвакуации людей с территории, подверженной угрозе затопления.
«Самое ценное – это человеческая жизнь. Поэтому необходимо сосредоточить максимальные усилия на проведении превентивной эвакуации и обеспечении защиты жилья на период отсутствия хозяев. Нужно убеждать людей, что в районе паводка может не быть света, а водопроводная вода может стать непригодной к употреблению. Это очень важно, нужно продолжать работу с населением, информировать о полагающихся выплатах и их категориях, как и куда подать документы. Сейчас значительная часть сервисов доступна через госуслуги, люди должны чувствовать поддержку и знать свои права», – отметил Куренков.
Министр поручил открыть на базе ГУ МЧС России по Курганской области телефон горячей линии, по которому можно получить всю необходимую информацию об эвакуации, работе пунктов временного размещения и оставить заявку на оказание адресной помощи.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол у Кургана за шесть часов поднялся на 9 см.