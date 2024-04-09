Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.4 комментария
Путин похвалил белорусские станки за надежность
Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Башкирии Радием Хабировым похвалил надежность белорусского оборудования для станков, подчеркнув, что российские предприятия могут не замещать эти агрегаты на отечественные.
Глава региона в ходе разговора упомянул о том, что в республике намерены создавать станкостроительный кластер, об этом есть договоренности, начинаются проектные работы, передает ТАСС.
Как отметил глава государства, в Белоруссии тоже «можно покупать, там надежно».
Хабиров заверил, что примерно в первой половине 2026 года в регионе будут лить станины для станков, которые сейчас закупаются в Белоруссии.