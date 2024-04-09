Путин похвалил белорусские станки за надежность

Tекст: Александра Юдина

Глава региона в ходе разговора упомянул о том, что в республике намерены создавать станкостроительный кластер, об этом есть договоренности, начинаются проектные работы, передает ТАСС.

Как отметил глава государства, в Белоруссии тоже «можно покупать, там надежно».

Хабиров заверил, что примерно в первой половине 2026 года в регионе будут лить станины для станков, которые сейчас закупаются в Белоруссии.