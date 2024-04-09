Боррель: Оборона должна стать «сердцем европейской политики»

Генерал МВД прокомментировал убийство полицейского наркокурьером в Подмосковье

Tекст: Татьяна Косолапова

«Нам все еще не до конца ясно, зачем два сотрудника полиции пошли на задержание. Могу предположить, что они патрулировали местность или получили команду отработать сигнал – проверить данное место. Для подобных действий вполне достаточно двух полицейских. Сомневаюсь, что в изначальном приказе значилось задержание наркосбытчика. Данная операция выглядит как внезапная», – считает Ворожцов.



Он подчеркивает, что в ряде случаев задержание может происходить в зависимости от сложившейся ситуации, без заранее подготовленной операции. Например, по факту преступления. Иногда наряду патрульно-постовой службы удается в день задержать 3–5 преступников.

Возможно, сотрудникам МВД дали задание проверить определенное место на предмет закладок. В ходе патрулирования обнаружились наркотические вещества, за которыми сразу пришел наркокурьер, которого тут же решили задержать, но не вышло. О наличии оружия у нападающего, вероятнее всего, стражам порядка не было известно. «Очевидно, в данной ситуации они столкнулись с достаточно мотивированным и в определенной степени подготовленным к такому действию преступником», – полагает собеседник.

«Если речь идет о силовой операции по задержанию возможно вооруженного преступника, то тут изначально другой план действий. Во-первых, операция осуществляется целой группой, сам план заранее утверждают, все сотрудники действуют строго по нему. Такой операцией руководил бы не старший прапорщик, как в данном случае, а как минимум начальник одного из оперативных подразделений с 20-летним стажем работы», – говорит генерал-майор.

При этом он отмечает, что объективно оценить действия произошедшего возможно только в ходе внутреннего расследования, поскольку на данный момент неизвестны точные детали происходящего, а также не ясен уровень профессиональной подготовки этих сотрудников.

Также эксперт рассказывает, что далеко не у каждого наркокурьера имеется при себе оружие, всегда все по-разному. Наркобизнес – организованная преступность, здесь есть «пугливые» наркосбытчики, которые и вовсе на преступление пошли впервые, а есть и «квалифицированные», хорошо подготовленные люди. Установить уровень опасности подозреваемого по внешним признакам практически невозможно, поэтому за ними нередко перед задержанием организуется слежка. При этом крупные партии наркотиков, как правило, транспортируются при соответствующем прикрытии, в том числе вооруженном.

«План «Перехват», который был введен в данной ситуации, достаточно системный. Данная методика в рамках деятельности правоохранительных органов и спецслужб давно отработана. Существует и порядок действий, и дислокация соответствующих постов постоянных и временных, но дело в том, что при существующем трафике движения найти одного человека на мотоцикле очень сложно. Очевидно, что принимались все возможные на сегодняшний день меры», – убежден Ворожцов.

По словам собеседника, эффективность подобных «Перехвату» планов зависит от большого количества факторов: разведанности дорог и есть ли преступнику, где укрыться, где у него сообщники и так далее. Более того, поскольку при езде на мотоцикле лицо закрыто, очень трудно установить личность, что также затрудняет его поиски. В данной ситуации сотрудникам МВД следует продолжать поимку преступника, необходимо больше времени, заключил эксперт.

Вечером 7 апреля в деревне Якимово в городском округе Черноголовка Московской области двое сотрудников полиции проводили оперативные мероприятия по поимке наркосбытчика. Во время задержания подозреваемый открыл огонь по полицейским из неустановленного оружия, после чего скрылся с места преступления на мотоцикле без номеров. Старший прапорщик Сергей Ефименко получил тяжелое ранение и скончался, а за жизнь его напарника, которого также ранили, борются врачи.

В этот же день в Сети появилась информация, что напавший на сотрудников полиции был замечен на пути в Санкт-Петербург. Для поимки преступника на мотоцикле был поднят практически весь личный состав подмосковной полиции, а МВД просило водителей предоставить данные видеорегистраторов, на которых зафиксировано нападение на полицейских. В регионе были введены планы «Сирена» и «Перехват».

Утром следующего дня появилась информация о задержании подозреваемого в нападении на сотрудников МВД, однако в ведомстве опровергли эту информацию, передает «Газета.ру». По предварительным данным, преступник является наркокурьером, который пришел за закладкой в СНТ «Озон».