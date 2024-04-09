Лавров: Игры дружбы и Игры БРИКС будут опираться на идеалы Олимпийской хартии

  • Новость часаЛавров: Киев не уйдет от ответственности за атаки на ЗАЭС
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    Нефтяные рекорды и процветание бизнеса стали драйверами взлета доходов бюджета
    Озвучена последняя записка с предсказанием Жириновского
    Власти Белоруссии решили удалять доменные имена ресурсов, признанных экстремистскими
    На Украине передвижной цирк получил бронь от мобилизации
    В США назвали новое условие для вступления Украины в НАТО
    ВС России «Искандером» уничтожили склад тяжелых БПЛА в Запорожье (ВИДЕО)
    МИД призвал мировое сообщество лишить Киев возможности ядерного террора
    Опубликовано видео обрушения автомобильного моста в Смоленской области
    В Москве под окнами дома найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленскому не доверяет даже его собственный парламент

    Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Утопия иноагентов о расколе России сдувается

    Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Но этот сценарий все никак не реализуется.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Идея эмиграции лишилась главного мифа

    Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.

    7 комментариев
    9 апреля 2024, 08:34 • Новости дня

    Лавров: Игры дружбы и Игры БРИКС будут опираться на идеалы Олимпийской хартии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Игры дружбы и Игры БРИКС будут опираться на закрепленные в Олимпийской хартии идеалы, которые нынешнее руководство Международного олимпийского комитета (МОК) презирает и попирает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

    По его словам, предстоят Игры БРИКС, Игры дружбы, Игры «Дети Азии», которые будут опираться на идеалы олимпизма, которые закреплены в Олимпийской хартии и которые нынешнее руководство МОК презирает и попирает в угоду все тем же самым гегемонам, пытающимся эту роль всеми правдами и неправдами сохранить, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что МОК, пользуясь ситуацией на Украине, отстраняет российских спортсменов, грубо нарушая Олимпийскую хартию.

    8 апреля 2024, 18:44 • Новости дня
    Озвучена последняя записка с предсказанием Жириновского

    Помощник Жириновского прочитал в телеэфире последнюю написанную основателем ЛДПР записку с предсказанием политика

    Озвучена последняя записка с предсказанием Жириновского
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В передаче у Андрея Малахова на канале «Россия 1», посвященной второй годовщине смерти Владимира Жириновского, была озвучена его последняя записка с предсказаниями о будущем.

    Записку прочитал Сергей Воронин, работавший помощником у основателя ЛДПР. По его словам, Жириновский эту записку передал ему 28 января 2022 года. После этого политик попал в больницу, где и скончался. 

    «Судя по тем событиям, которые развиваются сейчас, Америке конец. Поэтому 2030 год максимум – и государство США перестанет существовать. Поэтому начинайте писать брошюру, а потом расширьте ее до книги «Поминки по Америке», – такой текст содержится в записке Жириновского, передает StarHIT.

    Ранее в свете обострившейся ситуации в Приднестровье в Сети всплыло видео четырехлетней давности, где лидер ЛДПР Владимир Жириновский делится своим видением возможного развития событий.

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    8 апреля 2024, 09:50 • Новости дня
    Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром

    Кимаковский: Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром

    Колонна ВСУ с боевиками «Азова» уничтожена под Часовым Яром
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колонна ВСУ из нескольких грузовиков с боевиками националистического подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) уничтожена под Часовым Яром, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВКС России под Часовым Яром уничтожили колонну грузовиков с резервом ВСУ, в том числе десятками человек из 3-й бригады, созданной на базе батальона «Азов», передает ТАСС.

    Ранее боевики «Азова» пожаловались на сверхсложную ситуацию на Авдеевском направлении.

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    8 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Для вывоза раненых солдат ВСУ из Часова Яра потребовалась колонна машин скорой помощи

    После удара ВС России по Часову Яру в сторону Славянска потянулись колонны скорой помощи

    Для вывоза раненых солдат ВСУ из Часова Яра потребовалась колонна машин скорой помощи
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    После мощного удара ВС России по Часову Яру в сторону Славянска двигаются колонны машин скорой помощи в сопровождении транспорта ВСУ, сообщили СМИ.

    Как пишет «Военная хроника», судя по масштабу эвакуации, количество уничтоженных солдат ВСУ «будет трехзначным». Колонны машин скорой помощи в сопровождении транспорта ВСУ везут раненых транзитом в Краматорск и Барвенково, где расположены госпитали, передает «Российская газета».

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что колонна ВСУ из нескольких грузовиков с боевиками националистического подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) уничтожена под Часовым Яром.

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    8 апреля 2024, 14:31 • Новости дня
    Пекин ответил на предупреждение США по поводу дружбы с Россией

    МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять отношения Китая и России

    Пекин ответил на предупреждение США по поводу дружбы с Россией
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин предостерегла США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

    Она подчеркнула, что Пекин и Москва будут и дальше развивать сотрудничество в соответствии с принципами невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимного уважения и равноправия, передает ТАСС.

    Так Мао Нин прокомментировала заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний за помощь России.

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    8 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    В США назвали новое условие для вступления Украины в НАТО

    Госдеп: Украина может вступить в НАТО после завершения конфликта

    В США назвали новое условие для вступления Украины в НАТО
    @ IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО возможно только после завершения текущего конфликта.

    Миллер на регулярном брифинге отметил, что процесс вступления Украины в НАТО будет продвигаться вперед по окончании конфликта, передает ТАСС.

    В понедельник постпред США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что по итогам июльского саммита НАТО в Вашингтоне Украине будет предложен «конкретный результат», который станет мостом к членству в альянсе.

    Ранее Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что НАТО могло бы зарезервировать для Украины место в альянсе.

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    8 апреля 2024, 19:30 • Новости дня
    Считающаяся пророссийской партия ликвидирована в Грузии
    Считающаяся пророссийской партия ликвидирована в Грузии
    @ vk.com/alt_info_georgia

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Министерство юстиции Грузии на основании обращения Антикоррупционного бюро за нарушения в законодательстве ликвидировало «Консервативное движение Альт-Инфо», которое считается главной партией, выступающей за связи с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Поводом к такому решению стало отсутствие сведений о съезде и уставе, что требуется грузинским законом «О политических объединениях».

    В движении «Консервативное движение Альт-Инфо» заявили, что продолжат бороться за свои права.

    ЦИК Грузии уже зарегистрировал это движение для участия в выборах в парламент в октябре.

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    8 апреля 2024, 16:20 • Новости дня
    Офицер ВСУ сказал, когда «Киеву наступит крышка» с помощью Запада и без нее

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим проигрывает в конфликте с российской стороной, в случае снижения помощи со стороны Запада он проиграет в течение года, заявил командующий взводом украинской армии изданию New Yorker.

    ВСУ проигрывают «не стремительно, но стабильно», сказал собеседник New Yorker, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в случае, если западные страны помогут Украине на текущем уровне, то она сможет продержаться несколько лет. Если объем помощи сократится, то Киеву наступит «крышка в течение одного года».

    Увеличение объемов помощи приведет к тупику на поле боя, который закончится, когда «закончатся солдаты».

    На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц боевой техники.

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    8 апреля 2024, 14:38 • Новости дня
    Генерал МВД прокомментировал убийство полицейского наркокурьером в Подмосковье
    Генерал МВД прокомментировал убийство полицейского наркокурьером в Подмосковье
    @ Скриншот из видео/СК РФ

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Сотрудники МВД, скорее всего, столкнулись с достаточно мотивированным и в определенной степени подготовленным к внезапному задержанию преступником, в связи с чем неожиданно для себя пришли к провалу операции по его поимке, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя проведение оперативных мероприятий по задержанию наркосбытчика в Подмосковье двумя сотрудниками правоохранительных органов.

    «Нам все еще не до конца ясно, зачем два сотрудника полиции пошли на задержание. Могу предположить, что они патрулировали местность или получили команду отработать сигнал – проверить данное место. Для подобных действий вполне достаточно двух полицейских. Сомневаюсь, что в изначальном приказе значилось задержание наркосбытчика. Данная операция выглядит как внезапная», – считает Ворожцов.

    Он подчеркивает, что в ряде случаев задержание может происходить в зависимости от сложившейся ситуации, без заранее подготовленной операции. Например, по факту преступления. Иногда наряду патрульно-постовой службы удается в день задержать 3–5 преступников.

    Возможно, сотрудникам МВД дали задание проверить определенное место на предмет закладок. В ходе патрулирования обнаружились наркотические вещества, за которыми сразу пришел наркокурьер, которого тут же решили задержать, но не вышло. О наличии оружия у нападающего, вероятнее всего, стражам порядка не было известно. «Очевидно, в данной ситуации они столкнулись с достаточно мотивированным и в определенной степени подготовленным к такому действию преступником», – полагает собеседник.

    «Если речь идет о силовой операции по задержанию возможно вооруженного преступника, то тут изначально другой план действий. Во-первых, операция осуществляется целой группой, сам план заранее утверждают, все сотрудники действуют строго по нему. Такой операцией руководил бы не старший прапорщик, как в данном случае, а как минимум начальник одного из оперативных подразделений с 20-летним стажем работы», – говорит генерал-майор.

    При этом он отмечает, что объективно оценить действия произошедшего возможно только в ходе внутреннего расследования, поскольку на данный момент неизвестны точные детали происходящего, а также не ясен уровень профессиональной подготовки этих сотрудников.

    Также эксперт рассказывает, что далеко не у каждого наркокурьера имеется при себе оружие, всегда все по-разному. Наркобизнес – организованная преступность, здесь есть «пугливые» наркосбытчики, которые и вовсе на преступление пошли впервые, а есть и «квалифицированные», хорошо подготовленные люди. Установить уровень опасности подозреваемого по внешним признакам практически невозможно, поэтому за ними нередко перед задержанием организуется слежка. При этом крупные партии наркотиков, как правило, транспортируются при соответствующем прикрытии, в том числе вооруженном.

    «План «Перехват», который был введен в данной ситуации, достаточно системный. Данная методика в рамках деятельности правоохранительных органов и спецслужб давно отработана. Существует и порядок действий, и дислокация соответствующих постов постоянных и временных, но дело в том, что при существующем трафике движения найти одного человека на мотоцикле очень сложно. Очевидно, что принимались все возможные на сегодняшний день меры», – убежден Ворожцов.

    По словам собеседника, эффективность подобных «Перехвату» планов зависит от большого количества факторов: разведанности дорог и есть ли преступнику, где укрыться, где у него сообщники и так далее. Более того, поскольку при езде на мотоцикле лицо закрыто, очень трудно установить личность, что также затрудняет его поиски. В данной ситуации сотрудникам МВД следует продолжать поимку преступника, необходимо больше времени, заключил эксперт.

    Вечером 7 апреля в деревне Якимово в городском округе Черноголовка Московской области двое сотрудников полиции проводили оперативные мероприятия по поимке наркосбытчика. Во время задержания подозреваемый открыл огонь по полицейским из неустановленного оружия, после чего скрылся с места преступления на мотоцикле без номеров. Старший прапорщик Сергей Ефименко получил тяжелое ранение и скончался, а за жизнь его напарника, которого также ранили, борются врачи.

    В этот же день в Сети появилась информация, что напавший на сотрудников полиции был замечен на пути в Санкт-Петербург. Для поимки преступника на мотоцикле был поднят практически весь личный состав подмосковной полиции, а МВД просило водителей предоставить данные видеорегистраторов, на которых зафиксировано нападение на полицейских. В регионе были введены планы «Сирена» и «Перехват».

    Утром следующего дня появилась информация о задержании подозреваемого в нападении на сотрудников МВД, однако в ведомстве опровергли эту информацию, передает «Газета.ру». По предварительным данным, преступник является наркокурьером, который пришел за закладкой в СНТ «Озон».

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    8 апреля 2024, 17:54 • Новости дня
    Автомобильный мост с машинами обрушился в Смоленской области
    Автомобильный мост с машинами обрушился в Смоленской области
    @ t.me/su_sk67

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Путепровод в городе Вязьма в Смоленской области обвалился с грузовиком и легковым автомобилем на нем, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

    Сообщение об обрушении Панинского путепровода поступило в 16.32 мск, уточнило ведомство, передает ТАСС. Согласно предварительным данным, на момент обрушения на мосту были легковой и грузовой автомобили.

    По последним данным, пострадали шесть человек, один погиб. «Женщина, находившаяся в легковом автомобиле, погибла», – сказали в ведомстве.

    Ранее в апреле в подмосковной Истре упал автомобильный мост.

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    8 апреля 2024, 13:49 • Новости дня
    На Украине уничтожена вертолетная группа ВСУ Mad Ducks
    На Украине уничтожена вертолетная группа ВСУ Mad Ducks
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипаж вертолета Ми-8, известный как Mad Ducks и летавший в Мариуполь в марте 2022 года, уничтожен на Украине.

    Во время штурма Мариуполя российскими войсками экипаж вывозил старших командиров ВСУ, секретные документы и иностранных советников с «Азовстали», передает «Российская газета».

    Вместе с летчиками уничтожен также командир группы с позывным «Петрович».

    Напомним, в марте ВС России на Авдеевском направлении уничтожили украинский ударный вертолет.

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    8 апреля 2024, 23:19 • Новости дня
    В Москве под окнами дома найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова

    В Москве под окнами дома на Зоологической улице найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело оперного певца Евгения Кунгурова было обнаружено в понедельник вечером возле дома на Зоологической улице в центре Москвы, по предварительным данным, он покончил с собой.

    «Предварительно, у него были проблемы с психическим здоровьем», – передает РИА «Новости» слова истоника в правоохранительных органах столицы.

    Представитель экстренных служб рассказал агентству, что незадолго до гибели Кунгуров написал сообщение жене, что она найдет его мертвым в ванной. После этого она вызвала полицию.

    Евгений Кунгуров – заслуженный артист РФ. В 2022 году он стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023 года получил Благодарственное письмо президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.

    Ранее сообщалось, что экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону была найдена мертвой в квартире. По словам участниц телешоу, она умерла 41 день назад, вскоре после операции на легких, и ее тело лежало в квартире все это время.

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    8 апреля 2024, 20:25 • Новости дня
    ВС России «Искандером» уничтожили склад тяжелых БПЛА в Запорожье
    ВС России «Искандером» уничтожили склад тяжелых БПЛА в Запорожье
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска ударом ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожили склад тяжелых беспилотников и цех по их производству в Запорожье, сообщает Минобороны РФ.

    В ведомстве отметили, что удар был нанесен «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России», передает РИА «Новости».

    ВС РФ «наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса, цехам по производству вооружения и БПЛА, объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины», – говорится в сообщении.

    Из видео Минобороны следует, что ракета «Искандера» попала ровно в центр здания по производству украинских беспилотников в Запорожье.

    Ранее сообщалось, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена.

    Напомним, в воскресенье украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего был поврежден купол шестого энергоблока.

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    8 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Задержан поджигатель стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокусе»
    Задержан поджигатель стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокусе»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве, посвященного участникам локальных конфликтов, сообщили в московском ГУ МВД.

    Им оказался 49-летний местный житель, дело завели по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память о погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», сообщается на сайте ведомства.

    Отмечается, что речь идет о поджоге, который был совершен ночью 5 апреля на территории Новой Москвы.

    Согласно данным Telegram-канала Shot, мужчина пришел к памятнику участникам локальных конфликтов, где был организован стихийный мемориал после теракта в «Крокусе», передает «Газета.Ru».

    Он поджег игрушки и цветы, после чего сбежал. Его задержали через два дня. Подозреваемый пояснил, что сделал это из хулиганских побуждений.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 5 апреля сгорел мемориал жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле», предполагалось, что его подожгли.

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    8 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    СК выявил связь между напавшими на «Крокус» и украинскими спецслужбами
    СК выявил связь между напавшими на «Крокус» и украинскими спецслужбами
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Следователи СК выявили связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими спецслужбами, сообщили в пресс-службе СК России.

    В СК напомнили, что по уголовному делу установлены 11 лиц. Следствие сумело получить данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами, передает ТАСС.

    При этом в СК добавили, что работа продолжается, следствие воссоздает полную картину произошедшего.

    Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников продемонстрировал Первый канал. На видео задержанные сообщили, что указания они получали от некоего Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.


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    8 апреля 2024, 21:22 • Новости дня
    Опубликовано видео обрушения автомобильного моста в Смоленской области
    Опубликовано видео обрушения автомобильного моста в Смоленской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры момента обрушения путепровода в городе Вязьма в Смоленской области, снятые на видеорегистратор подъезжающего к переправе автомобиля.

    На видео запечатлен момент, как полотно моста поднимается и затем падает вниз.

    Напомним, в понедельник в городе Вязьма в Смоленской области обрушился Панинский путепровод. По предварительным данным, на момент обрушения на мосту были легковой и грузовой автомобили, пострадали шесть человек и один погиб.

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