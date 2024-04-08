Политолог Данилин: Освобождение Крыма 80 лет назад и его возвращение в Россию в 2014 году – события одного порядка

Tекст: Олег Исайченко

«Освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков 80 лет назад и возвращение полуострова в родную гавань в современности – это, безусловно, события одного порядка. На этой земле зародилось наше православие и за нее проливали кровь наши предки в разные войны. Россия всегда приходит за своим и не терпит внешнего вмешательства в собственные дела», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы.

«Сегодня полуостров стал жемчужиной нашей страны. Несмотря на санкции и попытки ударов со стороны ВСУ, Крым продолжает активно развиваться. Внушительные суммы средств выделяются на реализацию различных проектов в Крыму и Севастополе. Были построены, например, Симферопольский аэропорт и трасса «Таврида», – отмечает собеседник.

«Ничего сопоставимого по масштабам не было за все время нахождения Крыма и Севастополя в составе Украины. Тогда территории не развивались вовсе. Жители полуострова это прекрасно знают и видят. Улучшение жизни стало возможно только благодаря воссоединению полуострова c Россией», – резюмировал Данилин.

Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года. Тогда войска 4-го Украинского фронта, прорвав оборону противника южнее Сиваша и на Перекопском перешейке, устремились с севера полуострова в сторону Джанкоя и Симферополя. Чуть позже к боевым действиям присоединилась отдельная Приморская армия, которая атаковала со стороны Керчи.

Наступление стало возможным благодаря тому, что Красная армия закрепилась на Перекопском перешейке, заняла плацдармы на южном берегу Сиваша и Керченском полуострове. Чтобы прикрыть данные участки, немецкой армии пришлось рассеять свои силы.

В ведомстве отмечают, что успех Крымской наступательной операции во многом был обеспечен стремительностью выдвижения советских войск, их решительностью, которые они проявили в самом начале наступления. До подхода к Севастополю средний темп продвижения Красной армии составлял около 20 км в сутки (максимальный – до 65 км). В таких условиях немецкие подразделения не могли закрепиться на промежуточных рубежах обороны и вынуждены были отступать.

Уже 11 апреля красноармейцы освободили Керчь, а 13-го – Симферополь. 5 мая советские войска приступили к штурму Севастополя. Они смогли освободить город спустя четыре дня. Наступление завершилось 12 мая 1944 года окончательным разгромом 17-й германской армии противника на мысе Херсонес.