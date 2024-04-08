Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.3 комментария
Песков: Россия и Турция работают над решением затруднений с банковскими переводами
Российская и турецкая стороны работают над решением проблем с банковскими переводами, которые возникли из-за санкций против России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Контакты по финансовым делам на рабочем уровне ведутся постоянно, их целью является поиск выхода из этой ситуации, проблемы наносят «серьезный ущерб» как интересам российских, так и турецких экономоператоров, сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что контакты между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом готовятся. Их сроки пока не определены, но есть «понимание, что они состоятся в обозримой перспективе».
В феврале посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявлял, что российское диппредставительство работает с турецкими властями, чтобы проблема с банковскими платежами не повредила внешнеэкономической деятельности.