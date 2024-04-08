И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.0 комментариев
Путин поручил сформировать список земельных участков для ВСМ Москва – Петербург
Правительство России должно до 1 июля сформировать перечень земельных участков, которые нужны для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Такое поручение дал президент Владимир Путин.
Кабмину поручено «обеспечить формирование перечня земельных участков, необходимых для реализации проекта», а также «принять решение об их использовании в этих целях», сообщается в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Также Путин поручил построить необходимую инфраструктуру на территориях, по которым пройдет ВСМ Москва – Петербург. Поручение адресовано правительству России совместно с властями причастных регионов
«Рассмотреть вопрос о строительстве в необходимом количестве объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих при реализации проекта по строительству этой магистрали сохранение уровня транспортной связанности в пределах территорий субъектов РФ», – говорится в опубликованном перечне поручений.
Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 июля и далее ежегодно.
Ранее Путин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва – Санкт-Петербург» изменит стиль жизни.