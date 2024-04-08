И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.0 комментариев
Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см
За сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 16 см и достиг 872 см, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Несмотря на рост, он все еще находится ниже опасной отметки, которая составляет 930 см, передает ТАСС.
Напомним, что ранее в Оренбурге из-за паводка было объявлено о режиме ЧС.
В администрации Оренбургской области сообщили вечером воскресенья, что в Орске под водой оказался 6 тыс. 641 жилой дом, эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей.