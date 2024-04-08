Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см

Tекст: Ольга Никитина

Несмотря на рост, он все еще находится ниже опасной отметки, которая составляет 930 см, передает ТАСС.

Напомним, что ранее в Оренбурге из-за паводка было объявлено о режиме ЧС.

В администрации Оренбургской области сообщили вечером воскресенья, что в Орске под водой оказался 6 тыс. 641 жилой дом, эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей.