Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с наводнением в Оренбуржье

Глава КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с наводнением в Оренбургской области

Tекст: Денис Тельманов

«Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту России и в его лице правительству и народу России, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын выразил надежду на скорейшую ликвидацию последствий стихийного бедствия и восстановление нормальной жизни в регионе.

Напомним, что 5 апреля в Оренбургской области произошел прорыв дамбы на реке Урал, что привело к массовой эвакуации жителей из зоны затопления. В регионе действует режим ЧС федерального значения.