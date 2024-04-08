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Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с наводнением в Оренбуржье
Глава КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с наводнением в Оренбургской области
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с разрушительным наводнением в Оренбургской области.
«Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту России и в его лице правительству и народу России, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что Ким Чен Ын выразил надежду на скорейшую ликвидацию последствий стихийного бедствия и восстановление нормальной жизни в регионе.
Напомним, что 5 апреля в Оренбургской области произошел прорыв дамбы на реке Урал, что привело к массовой эвакуации жителей из зоны затопления. В регионе действует режим ЧС федерального значения.