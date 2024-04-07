В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Tекст: Ольга Иванова

Нападение произошло 7 апреля на проселочной дороге в рабочем поселке Фряново. «Прохожим обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД, один из которых в последующем скончался от огнестрельных ранений», – приводит сообщение РИА «Новости».

На месте происшествия работает следственная группа. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к нападению.

Ранее сообщалось, что в Ногинском районе Подмосковья неизвестные совершили нападение на группу сотрудников МВД, один из полицейских погиб, другой получил тяжелые ранения.