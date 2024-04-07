В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.4 комментария
В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
В подмосковном Щелково возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции, сообщила пресс-служба ГСУСК России по Московской области.
Нападение произошло 7 апреля на проселочной дороге в рабочем поселке Фряново. «Прохожим обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД, один из которых в последующем скончался от огнестрельных ранений», – приводит сообщение РИА «Новости».
На месте происшествия работает следственная группа. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к нападению.
Ранее сообщалось, что в Ногинском районе Подмосковья неизвестные совершили нападение на группу сотрудников МВД, один из полицейских погиб, другой получил тяжелые ранения.