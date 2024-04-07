Военкор Коц рассказал, как ДНР отстояла свое право на существование

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он рассказал, что помнит Донецк за месяц до начала первых обстрелов Донбасса. ПО его словам, город был красивым, ухоженным европейским мегаполисом с дорогими витринами, ночными клубами, дорожными пробками и яркой уличной иллюминацией. «Привычный уклад нарушали только баррикады у здания ОГА в центре и расставленные там же армейские палатки, в которых жили первые ополченцы», – написал Коц.

Также военкор вспомнил, что тогда же познакомился с нынешним главой ДНР Денисом Пушилиным и его соратниками.

«Тогда мало кто верил, что Украина бросит на Донбасс свою армию. Очень многие надеялись, что Россия присоединит новорожденную республику к себе, как месяцем ранее сделала это с Крымом. Молодые революционеры тогда были полны оптимизма и, кажется, немного напуганы от собственной смелости. Но ненависти к Киеву еще не было», – вспомнил Коц.

Он отметил, что «были единичные столкновения, как, например, 18 апреля в Былбасовке под Славянском. Тогда группа правосеков напала на пост ополченцев, убив одного человека. Местные в ответ сожгли внедорожник нападавших. Но тогда это рассматривалось, как единичный прецедент».

«Сегодня, 10 лет спустя, ДНР – регион России. Донецк по-прежнему прекрасен, но совсем другой, более суровой красотой города-воина, города-мученика. Бывшее ополчение стало кадровыми частями Вооруженных сил РФ. Молодая республика повзрослела, прошла экзамен на зрелость, кровью и упорным трудом отстояла свое право на существование. И войдет в учебники истории, как часть большой, великой России», – заключил военкор.

Напомним, 7 апреля 2014 года была провозглашена ДНР. Весной этого года отмечается десятая годовщина Русской весны.